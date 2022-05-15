Как женщина, "рожая кроликов", обманула врачей и короля?

Англия во время правления короля Георга I (1660-1727) была полна странностей, притворства и шарлатанов. Да и сам король Георг был немного странным. Он так и не удосужился выучить английский язык и держал свою жену в тюрьме в течение 32 лет. Но история Мэри Тофт из Годалминга и её крольчат не шла ни в какое сравнение с другими странностями того времени.

Уникальный случай: женщина рожает кроликов

В сентябре 1726 года семья Мэри Тофт обратилась к местному хирургу Джону Ховарду с призывом помочь бедной женщине. Женщина рожала, но этот процесс был очень странным, так как она рожала кроликов. Доктор поспешил в дом Мэри, где, к его изумлению, женщина родила девять кроликов. Все они родились мёртвыми. Но если быть точным, это были лишь части тел крольчат, а не целые кролики.

Но доктор был в недоумении и не мог осознать возможность такого удивительного факта, свидетелем которого он стал. Джон Ховард взволнованно писал учёным по всей стране, призывая помочь, разобраться в этом странном явлении.

Эксперты признали роды настоящими

Исследовать этот случай прибыли два выдающихся человека, посланные самим королём: Натанаэль Сент-Андре — хирург-анатом короля, и Сэмюэл Молинье — секретарь принца Уэльского.

Прежде всего они допросили женщину и та стала объяснять, что недавно у неё случился выкидыш, а во время беременности она сильно желала крольчатины. Кролики даже снились женщине, и вот теперь она рожает крольчатину. Другого объяснения у неё не было.

В присутствии уже этих врачей Мэри опять стала рожать крольчат. Мужчины были озадачены. И провели тесты, чтобы проверить реальность явления. Например, они поместили кусочек лёгкого одного из кроликов в воду и заметили, что он плавает. А это означало только одно — кролик дышал воздухом, чего не могло произойти в утробе матери.

Удивительно, но врачи проигнорировали это доказательство и решили, что здесь нет никакого обмана и сделали вывод — Мэри действительно рожала кроликов. Случай уникальный и было решено доставить женщину в Лондон и показать медицинским светилам того времени.

Правда, которая пришла следом за сенсацией

И 29 ноября Мэри уже была там. К тому времени этот случай стал национальной сенсацией. Любопытные люди толпами окружали дом, где находилась Мэри. Но, находясь под постоянным присмотром врачей, Мэри перестала рожать кроликов.

И правда стала проясняться

Известный лондонский врач сэр Ричард Маннингем пригрозил, что во имя науки придётся хирургическим путём исследовать матку Мэри. И женщина мудро решила признаться в своем обмане. Стать жертвой науки Мэри не хотелось.

Мэри горела желанием прославиться и получить пенсию от короля. Это желание и породило идею с рождением кроликов. Женщина помещала части мёртвых крольчат в своё чрево перед приходом врачей. И затем, тем доводилось помогать ей в этом процессе. И как ни странно, врачи поверили и готовы были отстаивать подлинность явления. Можно только представить, какому риску подвергала своё здоровье женщина. Нашлись и свидетели, которые подтвердили, что продавали мужу Мэри крольчат.

Когда обман раскрылся, король Георг пришёл в бешенство. Мэри была взята под стражу за мошенничество. Но дело до суда не довели, и её отпустили домой за недостатком доказательств вины. А вот врачам, которые привезли Мэри в Лондон, повезло меньше. Их медицинские карьеры были разрушены, они были лишены всех привилегий и отлучены от двора.

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А вы знали об этом?

Жак-Ив Кусто — изобретатель, исследователь океана и автор множества прекрасных документальных фильмов. Однако мало кто знает, что во время Второй мировой Кусто участвовал во французском Сопротивлении, вел подрывную деятельность и получил за это высшую награду Франции, орден Почетного легиона.И свое важнейшее изобретение, акваланг, он создал в 1943 году вместе с Эмилем Ганьяном именно для морских диверсий.Когда война окончилась, открытие принесло ему довольно много денег, так что он получил возможность не только жить безбедно, но и вложить их в нечто совершенно сумасбродное.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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