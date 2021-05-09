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Храм Кирилла и Мефодия в Самаре: история создания, описание и контакты

Храм Кирилла и Мефодия в Самаре – это здание собора, самое грандиозное и красивое в городе. Это строение украшает Самару не так давно. От момента строительства прошло не более десятилетия. Раньше на месте храма был пустырь.

Предлагаем читателю идею создания собора, его описание, время работы и еще много интересных моментов.

Интерьер собора Кирилла и Мефодия в Самаре

Исторические данные

Храм Кирилла и Мефодия в Самаре был основан в девяностых годах прошлого века при участии Епископа Самарского и Сызранского Сергия. Именно ему принадлежит обращение к властям города выделить участок под возведение храма. Собор начали строить на Барбошиной поляне, где был выделен земельный надел.

Разработка проекта храма Кирилла и Мефодия в Самаре началась в 1994-м благодаря архитекторам Пастушенко В. Л. и Самогорову В. А. Именно этим мастерам принадлежит идея заложения традиционной системы крестов и куполов. Освящение первого камня произошло летом того же года. Так было положено начало новому строению. Эту массивную глыбу сегодня можно встретить на входе в собор.

Внутри собора

О жизни Кирилла и Мефодия

Братья являются первыми учителями и просветителями на славянских землях. Причем Мефодия, старшего из братьев, больше интересовало военное ремесло. Кирилл же – последний ребенок в семье, имеющий интерес к наукам.

Именно ему поручили должность хранителя библиотеки. Позже братьями была изобретена славянская азбука, что для многих народов означало возможность чтения Священного Писания. Почитать святых начали с десятого века, традиция была основана болгарами. 24 мая считается днем, когда почитается славянская письменность и культура. Именно в этот день поминают и братьев Кирилла и Мефодия.

Зачем же им понадобилось создавать азбуку? Как уже упоминалось, Кирилл получил должность хранителя библиотеки. Но многие книги были написаны по-латински или по-гречески и не соответствовали произношению славян. Поэтому братьям пришла идея адаптации греческого алфавита, чтобы система его звуков соответствовала славянскому языку, что привело к появлению двух звуковых систем – кириллицы и глаголицы. Документально это событие произошло в 863 году. С тех пор стало возможно переводить церковные книги на славянский язык. Это событие ознаменовало серьезные исторические преобразования: появилась возможность вести записи на родном языке. В то время даже не существовали еще многие европейские языки, известные сегодня. За благочестивые дела церковь причислила Кирилла и Мефодия к лику святых.

Литургия в Соборе Кирилла и Мефодия г. Самары

Почитание славянской письменности

После Болгарии, традицию празднования Дня письменности подхватили и другие славянские народы. Только Светская власть игнорировала это событие. Но после прихода новых времен традиция была возрождена. С 1991 года День славянской письменности отмечают на государственном уровне.

Описание храма

Неоклассицизм был выбран в качестве ведущего стиля для оформления внешнего облика собора, что обеспечило грандиозность, величественность и масштабность всего сооружения.

Храм Кирилла и Мефодия в Самаре в высоту достигает почти 60 метров. В западной части собора устроена колокольня, высота которой равна 73 метрам. В соборе могут комфортно разместиться три тысячи прихожан.

Литургия в Соборе Кирилла и Мефодия г. Самары

Духовный центр города

В храме не только ежедневно проходят регулярные богослужения. Благодаря организации здесь Духовно – Просветительского центра, собор стал выполнять роль духовного и просветительского очага.

Время посещения

Расписание служб в храме Кирилла и Мефодия Самары указывает, что собор открыт для посетителей ежедневно с 7 до 19 часов. У прихожан есть целых 12 часов для того, чтобы посещать богослужения, молиться перед иконами и проводить время в Духовном центре. Для уточнения интересующей информации можно позвонить в храм Кирилла и Мефодия в Самаре по телефону, указанному на официальном сайте прихода.

Богослужения проходят по такому графику:

  • 9 часов – литургия;
  • 17 часов – вечерняя служба.

В случае церковного праздника и по воскресеньям количество литургий увеличивается до двух:

  • в 7 часов – ранняя;
  • в 9.30 – поздняя.

По понедельникам богослужений не проводят.

Гостям города будет не только интересно, но и полезно посетить эту архитектурную святыню. Адрес храма Кирилла и Мефодия в Самаре: улица Ново-Садовая, дом 260.

Подведем итоги

Самарский храм в честь создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия был основан в 1994 году. С момента открытия собор стал не только святым местом, но и духовным центром города. Ведь святые братья были просветителями, подарившими славянским народам возможность переводить религиозные книги на понятный им язык.

Несмотря на преследования и интриги, которыми омрачились последние годы жизни братьев, православная церковь причислила их к лику святых. На сегодняшний день параллельно с почитанием Кирилла и Мефодия 24 мая отмечают День славянской письменности. Эта традиция укоренилась у всех славянских народов.

Здание собора поражает величественностью и массивностью. Внутри храма могут одновременно находиться около трех тысяч прихожан. Здесь ежедневно проходят богослужения, храм открыт 12 часов в сутки. Собор, расположенный в живописном месте, является великолепным памятником архитектуры.

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