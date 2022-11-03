Как просить прощения у Бога: смысл греха и раскаяния

Покаяние - основной элемент духовной составляющей, который должен присутствовать в жизни каждого православного христианина.

Есть ли покаяние в наших жизнях?

Увы, но почти нет... А душа жаждет прощения грехов и очищения от греховного смрада. Можно ли помочь своей душе? Да, попросив прощения у Господа.

По законам божьим жить и с грехами не дружить

Чаще всего в жизни бывает иначе. Мы считаем себя христианами - крещенные же! - и на таинстве крещения наше христианство заканчивается. Как часто мы приходим в храм, исповедуем свои грехи перед Богом? Как просить прощения у Бога, знаем ли мы об этом? Люди погрязли в собственных страстях, забыв о том, что жизнь дана не навсегда, и рано или поздно каждый из нас предстанет перед Господом. Что мы скажем на Суде Божьем? Как ответим за свою земную жизнь? И куда дальше определит Господь ту или иную душу?

Чтобы в ад не загреметь, нужно Божий страх иметь. Имеем ли мы этот страх? Едва ли. Мы бежим по жизни, куда-то торопимся и забываем самое главное - Бога. Бога, который дал нам эту самую жизнь.

Покаяние

Как просить прощения у Бога? Покаянием. Когда мы искренне каемся в собственной греховности, Господь прощает нас по милосердию своему.

Где найти силы, чтобы рассказать всю свою жизнь священнику?

Это тяжело и стыдно. Отбрасываем стыд. Священник - проводник между Богом и человеком, а грехи нам отпускает Господь.

Как правильно принести покаяние? Во-первых, желательно вспомнить все свои греховные поступки. Их много, и удержать в голове все - сложно. Записать на бумажку и с этими записями отправиться в ближайший храм на исповедь.

Не нужно бояться сказать: "Господи, прости!" Куда страшнее не получить прощения здесь, в земной жизни.

Что есть грех?

Как просить прощения у Бога за грехи? И что такое "грех"?

Грех - это преступление перед Богом, это нарушение данных им заповедей. Какие бывают грехи? Есть семь смертных грехов, которые нуждаются в особом покаянии. Это гордыня, блуд, чревоугодие, сребролюбие, уныние, гнев и тщеславие. Эти грехи отдаляют человека от Бога, его душа становится неспособной к общению с Создателем до тех пор, пока человек не принесет искреннее покаяние и не оставит свой грех.

Как просить прощения у Бога за смертные грехи? Раскаянием. Иногда священник, который принимает исповедь, накладывает на человека епитимью. Не нужно пугаться этого или стараться избежать наказания, лучше понести наказание здесь, чем в вечной жизни.

Грехи против заповедей

Как просить прощения у Бога за остальные грехи? Важно помнить, что любой грех становится "кирпичиком" для строительства стены между Господом и человеком. И чем больше нераскаянных грехов, тем труднее потом разбить эту стену, ибо душа костенеет в грехе, привыкает к нему и уже не считает за отступление от заповедей. Сложно увидеть грех в привычном образе жизни, еще сложнее отказаться от него.

Регулярная исповедь должна присутствовать в жизни православного человека. Грех - это радость для беса. А как изгоняются бесы? Постом, молитвой и покаянием.

Ежедневное покаяние

Каждый прожитый нами день - греховен. Мы постоянно совершаем мелкие грехи, но именно из таких мелочей складываются горы. Как из песчинок вырастает огромная гора песка, так растут и наши с вами грехи.

Как просить у Бога прощения за ежедневно совершаемые прегрешения? Каждодневным покаянием. Когда мы читаем молитвы на сон грядущий, то последней является покаянная ежедневная молитва. В ней перечисляются часто совершаемые грехи, через нее человек исповедуется в них Господу.

Кроме молитвы можно проанализировать собственный день и раскаяться своими словами. Что особо тревожит душу? В чем, как кажется, вы сильно нагрешили? Все это и изложить Богу, стоя перед иконами.

Исповедь в церкви

Ежедневного домашнего покаяния не достаточно. Обязательно нужно ходить в храм и исповедоваться священнику. Только он может посоветовать молитву прощения и покаяния за грехи. В его силах отпустить человеку грех здесь, на земле. А Бог, видя искреннее раскаяние чада своего, разрешит его от грехов на небесах.

"Прости, Господи!" - одно из самых главных словосочетаний в жизни христианина. Произносить эти простые, но великие слова нужно постоянно.

Заключение

Как просить прощения у Бога? Не стыдясь, в первую очередь. Для Господа мы прозрачны, Он видит нас насквозь, ему известны все наши мысли и поступки, поэтому нужно стыдиться совершать грехи, а не стыдиться исповеди.

Во-вторых, с желанием покончить с греховной жизнью. Пусть это будет не сразу и не со всеми грехами, разумеется. Человек грешен по своей природе, поэтому избавиться от всех грехов у него не выйдет. Но, к примеру, кающийся долго курил и хочет принести покаяние за это. Он должен оставить пагубную привычку, хотя это и очень сложно. Важно не просто покаяться в грехах, важно впредь не возвращаться к ним.

А Господь все видит. Стремления и желания своих творений - людей. Он обязательно поможет тому, кто искренне кается в своих проступках, он не оставит своей милостью заблудшую овечку.

Источник

А вы знали об этом?

Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» знакома всем россиянам. Ее автор, известный пейзажист Иван Шишкин любил русскую природу и посвятил ей множество своих работ. Но мало кто знает, что картина «Утро в сосновом лесу» создана им в соавторстве с Константином Савицким. Иван Шишкин нарисовал утренний лес, а медведей нарисовал его друг, художник Савицкий.Картина была впервые представлена на XVII Передвижной выставке 1889 года и на ней стояли подписи обоих художников. Сразу после показа полотно приобрел Павел Третьяков. Он посчитал, что замысел картины и манера исполнения принадлежат только Шишкину, поэтому и стер подпись Савицкого. Вместе с тем, в каталоге Третьяковской галереи имеется пометка, что медведи дорисованы К.А. Савицким.Интересно, что картину Третьяков приобрел за огромную по тем временам сумму — 4000 рублей. Иван Шишкин предложил Савицкому его долю «за мишек» — 1000 рублей, но тот сильно оскорбился, считая, что именно медведи — это самое главное на полотне, а утренний лес — лишь фон для них. Теперь уже обиделся Шишкин. Действительно, утренний лес изображен так мастерски, что кажется, будто, мы сами находимся в лесной чаще.Чувствуется приближение утра, солнце уже просвечивает сквозь кроны деревьев и робко заглядывает в один из его уголков. Нам приоткрылась тайна леса и мы наблюдаем, как под присмотром строгой мамы, играя, познают жизнь медвежата.Вместе с тем, картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» многие называют «Три медведя». А всё потому, что с детства этих медведей мы видим на обертках конфет, и любимая картина ассоциируется с названием известной русской сказкой «Три медведя».

Рекомендую также прочесть:

Чудотворная молитва ангелу-хранителю о помощи https://otari.mirtesen.ru/blog/43828155993/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!