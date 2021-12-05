Почему английский стал международным языком, хотя по числу говорящих он всего лишь третий в мире

Никогда не задумывались над тем, почему английский стал официальным языком международного общения, хотя говорит на нем не так уж и много людей? Больше всего людей в мире говорит на китайском, хотя за пределами Китая массово распространен он лишь в некоторых странах Юго-Восточной Азии. На втором месте испанский: у Испании в свое время было очень много колоний по всему миру, и после завоевания независимости эти страны оставили испанский в качестве официального языка.

Английский язык по общему числу говорящих находится всего лишь на третьем месте в мире и тем не менее безоговорочно считается языком международного общения. Как так вышло, что не самый распространенный на планете язык стал настолько важен, что теперь его учат практически в каждой школе каждой страны мира?

Любая надпись в любой стране мира дублируется на английском, если она ориентирована не только на жителей этой страны

В истории человечества так уж вышло, что на определенных этапах развития только одна страна была лидером, доминировавшим во всем цивилизованном мире. Если брать совсем уж древние времена, то это был Рим. В Средневековье все были плюс-минус на одном уровне, бедные и непросвещенные. В эпоху Великих географических открытий на первое место вырывается Испания, но уже к началу 18 века этот статус переходит к Франции.

Примерно век Франция главенствует в мировой политике, но в конце 18 века на британских островах начинается так называемая промышленная революция. Англичане смекнули, что, чтобы им вырваться в лидеры и стать самыми богатыми в мире, не нужно держать самую большую армию — достаточно завоевать весь мир товарами своего производства. Примерно то же самое делает последние десять-пятнадцать лет Китай, с одной лишь разницей...

Кафе в Хорватии, вывеска на английском

У Китая до сих пор нет своих мощных марок, название которых звучит как знак качества. Китайские автомобили, смартфоны и одежда — все это хорошо только в контексте своей цены, а сам по себе продукт получается весьма средненьким. Китайцы очень стараются исправить ситуацию, но получается пока слабовато.

А вот англичане с самого начала поняли, что английские товары должны ассоциироваться у людей с чем-то очень качественным. Промышленная революция, заменившая ремесленное производство на заводское, резко подняла качество производимой продукции. Конечно, когда происходил сам процесс перехода, многие британские ремесленники потеряли работу и оказались без средств к существованию, но, как говорится, лес рубят — щепки летят. Кого-то этими щепками могло и зашибить...

В свое время японцы сделали то же самое. Феномен получил название "Японское экономическое чудо"

Великобритания начинает активную продажу своих товаров по всему миру. Колоний к этому моменту у Великобритании и так уже было немало, а деньги, приходившие от международной торговли, позволяли еще больше расширять территории. К началу 19 века Англия стала мощнейшей торговой державой мира, и все, кто хотели сотрудничать с ней, должны были учить английский язык.

После двух мировых войн Англия утрачивает свои главенствующие позиции, но появляется еще один англоязычный центр силы — США. В странах блока СССР (ОВД и СЭВ) русский язык имел, разумеется, куда большее влияние, чем английский, но в 1991 году эти организации прекращают свое существование в отличие от НАТО, официальные языки которого — английский и французский.

В ЕС английский тоже имеет статус официального языка, хотя Великобритания из Евросоюза уже вышла

Так и выходит, что последние двести лет английский язык является языком международного общения. Изначально дело было в промышленности, а сейчас постепенно переходит в область IT-разработок и современных технологий. В ближайшее время никаких предпосылок к тому, чтобы английский перестал быть языком международных коммуникаций, лично я не вижу...

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