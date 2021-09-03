12 любопытных коротких фактов о царской России

Время уничтожает память — чем дальше мы от дореволюционной Российской Империи, тем сложнее нам понять, какой она была. Фактрум собрал занимательную подборку разрозненных фактов о царской России.

1. В царской России не было запрета на свободное ношение оружия. Вплоть до переворота 1917 года в оружейных магазинах можно было свободно купить оружие.

2. В Российской империи килограмм не был мерой массы, эту функцию выполнял пуд, номинальный вес которого равен 16,38 кг.

3. Революционный переворот внес ещё одну коррективу в традиции Российской Империи — до него Россия была самой малопьющей страной европейского континента. Россия считалась наиболее трезвой державой Европы, уступая в этих показателях только Норвегии, до начала XX века.

4. Российский император Николай II состоял в родстве с императором Британской империи Георгом V, который приходился ему двоюродным братом.

5. Император Пётр III (именуемый от рождения Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский), время правления которого пришлось на 1761 — 1762 гг. по происхождению был немцем.

Внучатый племянник шведского короля Карла XII по отцовской линии изначально воспитывался как вероятный наследник престола Швеции. Имеются исторические сведения, что в 1751 году, узнав, что шведским королем стал его дядя, будущий император промолвил: «Спровадили меня в проклятую Россию, где я чувствую себя государственным узником!

Вот если бы оставили меня на свободе, то правил бы я сейчас цивилизованным людом».

6. В двадцатый век Российская Империя вошла с самой крупной и наиболее перспективной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью в мире: переработка всей нефти внутри страны достигала тогда 94%.

7. 1904 год — в царской России насчитывается 21 млн. лошадей (для сравнения — в остальном мире имеется приблизительно 75 млн.). Примечательно, что 3-х и более лошадей имели 60% крестьянских хозяйств.

8. «Chanel № 5» придумала вовсе не Коко Шанель. Автором прославленного аромата стал россиянин, парфюмер-эмигрант по фамилии Веригин, работавший с коренным москвичом Эрнестом Бо в парфюмерном отделе «Шанель».

9. В 1913 году доход России от торговли сливочным маслом за границей был на том же уровне, что и от добычи золота.

10. Самым многочисленным сословием в царской России было крестьянство.

Конфессии в имперской России: православных — 69.5%, мусульман — 11.1%, католиков — 9.1%, иудеев — 4.2%.

11. Император Николай II — первый глава государства, огласивший идею всемирного разоружения. Его предложение было озвучено в Гааге (1898 г.) и предназначалось главам государств Европы.

12. В преддверии Перовой мировой войны Россия поставляла столько же хлеба, как взятые вместе США, Канада и Аргентина.

Источник : https://www.factroom.ru/istoriya/12-facts-about-russia

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