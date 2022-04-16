Молитва на достаток и благополучие в семье

Самой нужной в любой семье молитвой считается молитва на достаток и благополучие. Каждый человек знает, что изобилие и благополучие позволяет сохранить надолго свою энергию и семейное счастье.

Но что делать, если с достатком возникают проблемы?

В таком случае и понадобится молитва. Вот только к каким святым с ней обращаться, не каждый знает.

Кто такой Николай Чудотворец, и как он может помочь в благополучии?

Николай Чудотворец – это один из самых почитаемых святых в православии, поэтому ему молятся по разным причинам:

В народе Николая Чудотворца еще называли Николай Угодник. А прославился он тем, что лечил людей. Даже говорится о случаях, когда умерший человек оживал с помощью святого Николая, отсюда и название Чудотворец.

Когда этот человек умер, то его сразу же причислили к лику святых. После этого к нему стали обращаться за помощью семьи, которые оказались в тяжелых жизненных ситуациях.

Надо помнить, что обратиться к Николаю Чудотворцу можно только с верою в него. Кроме того, молящийся человек должен четко следовать божьим заповедям.

Молитва на достаток и благополучие Николаю Чудотворцу может помочь разрешить некоторые финансовые проблемы. Также можно помолиться о здоровье.

Молятся этому святому и студенты, которые надеются на благополучную сдачу экзаменов.

Как правильно надо молиться святому Николаю о благополучии?

Если есть желание помолиться святому о том, чтобы в доме появились деньги, делать это следует правильно. Ни в коем случае не надо надеется, что как только будут произнесены слова молитвы, Николай Чудотворец сразу же скинет на голову кучу денег. Ничего не достается даром, поэтому придется потрудиться, а святой поможет в стремлении и укажет на подходящий источник заработка, который даст возможность жить безбедно. Во время молитвы не надо думать ни о чем, кроме того, что просится. Желательно, чтобы цель была поставлена четко.

Молитва на достаток и благополучие должна произноситься только со светлыми помыслами, иначе Николай не будет помогать, если через деньги, данные святым, может быть сделано кому-то зло. Чтобы Николай Угодник услышал молитву, следует ее произносить не меньше сорока раз в день. Святой был добрым и отзывчивым при жизни, поэтому желательно пожертвовать что-то нищим, которые действительно в этом нуждаются. Необязательно это должны быть деньги, можно дать одежду или еду. Не надо надеяться, что деньги в кошельке появятся сами по себе, святой любит и поощряет тех, кто старается. Желательно молиться перед иконой, которая должна быть у каждого православного христианина в доме.

Слова молитвы могут быть такими:

«О, Чудотворец Николай, выполни мою мольбу, да прибавь мне денег, чтоб детей растить и обеспечить всем необходимым. Не хочу я, чтоб нуждались они ни в чем, да от голода страдали. Хочу дать им образование достойное и счастливое будущее обеспечить. Не откажи в помощи, и не забуду я дело доброе твое. Буду вести я праведную жизнь и не буду делать зла никому. С бедными делиться буду и не откажу в помощи ближнему я. Во веки веков, аминь!»

Какая молитва поможет достичь благополучия?

Существует много молитв, которые помогут достичь благополучия. Мало кто сможет сказать, какая самая сильная молитва о материальном благополучии и достатке, потому что любые слова, которые произносится с верой в душе, становятся сильными. Чтобы было благополучие в семье, можно обращаться за помощью не только к разным святым, но и к самому Богу, который обязательно услышит молитву и поможет тому, кто нуждается. Молящийся человек может взывать к Всевышнему не только с помощью специальной молитвы. Можно обращаться от себя. Главное, чтобы каждое слово молитвы исходило из самой глубины души.

Молитва для достатка и изобилия:

«Возлюбленные архангелы и ангельские сонмы, вознесённые владыки!

Благодарю вас за достаток в моей жизни, за возможность выражать божественный свет так, чтобы все люди могли ним воспользоваться. Благодарю вас за мир, счастье, любовь, которые вы дарите мне. Благодарю вас за время и силы, которые вы мне даровали, чтобы я смог(ла) воплотить свои мечты и желания. Благодарю вас за материальную поддержку моей жизни. Я благоговейно принимаю все ваши дары и прошу, чтобы вы не оставляли меня в течение всей моей жизни. Аминь».

Какую роль играет молитва о благополучии и достатке?

Каждый человек должен помнить о Боге и постоянно обращаться к нему с молитвой. Если же православный христианин забывает о таком простом правиле, то могут быть серьезные проблемы в семейной жизни.

Молитва о благополучии и достатке в семье играет важную роль и поможет достичь таких целей:

Каждая семья мечтает, чтобы достаток был в доме, поэтому стоит каждый день просить о помощи Бога, при этом смиренно склонив голову.

Благополучие заключается не только в деньгах, но и в том, чтобы супруги были верны друг другу, поэтому следует произносить специальную молитву о верности.

Молиться можно о благополучии, достатке, а также о здоровье всех родных и близких, тогда человеку не будут страшны никакие проблемы и невзгоды, и даже завистники не смогут устоять.

Какая икона сможет принести благополучие в семью?

Икона должна присутствовать в жизни каждого православного христианина. Когда человек молится перед ней, она наполняется молитвенной силой, именно поэтому любую икону можно считать чудодейственной. Важно, чтобы человек сам верил в то, что Бог его услышит. Если у супругов случилось несчастье, и они почувствовали, что их брак стоит под угрозой, следует обратиться за помощью к иконе и помолиться ей. Обращаться с молитвой можно к любому святому покровителю, тогда он может стать заступником и даст мудрость для того, чтобы все преодолеть.