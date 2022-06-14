Фразы, после которых надо уходить от мужчины

Многие говорят, что «действия говорят больше, чем слова» в отношениях. И это может быть правдой в некоторой степени. Но вы не должны ошибаться, думая, что слова вообще не имеют значения.

По-прежнему важно быть хорошим коммуникатором в отношениях; и вы действительно можете понять, как человек относится к вам, основываясь на том, что он говорит вам.

Поэтому вам действительно нужно обращать внимание на то, что ваш мужчина говорит вам. Вот несколько фраз, которые вам не стоит терпеть!

1. «Ты снова все драматизируешь»

Он никогда не должен лишать вас эмоций. Если вы реагируете на стрессовую ситуацию по-своему, не имеет значения, драматизируете вы или нет. Как ваш друг, он должен успокоить вас. Он должен сочувствовать вам. Он должен делать все возможное, чтобы помочь вам лучше понять ситуацию, чтобы дать вам душевное спокойствие. Он не должен умалять ваши чувства только потому, что он думает, что вы, возможно, слишком остро реагируете на что-то. Он всегда должен воспринимать ваши чувства и мнения всерьез!

2. «Если ты действительно любишь меня, тогда ты …»

Сначала это может показаться совершенно безвредным; но вы не понимаете, что это вопиющая форма эмоциональной манипуляции; и вы не должны вестись на это.

3. «Почему ты не можешь быть похожа на мою бывшую?»

Он не должен манипулировать вами. Он не должен просить вас доказать свою любовь к нему, прося вас делать эгоистичные вещи. Любовь никогда не должна быть эгоистична.

Сравнение с другими девушками или другими отношениями в целом всегда выходит за рамки нормы. Это то, что вам никогда не захочется терпеть в отношениях. Но еще хуже, когда он сравнивает вас со своими бывшими. Он должен конструктивно критиковать вас исходя из любви и чувствительности. Он не должен делать это только для того, чтобы причинить вам боль и заставить вас чувствовать себя плохо. И он должен смотреть на вас как на человека; а не как на объект, который он может сравнивать с другими.

4. «Ты можешь заткнуться на секунду?»

Вы должны ВСЕГДА разрешать говорить и выражать себя в отношениях. Когда у вас есть мужчина, который говорит вам заткнуться; значит он пока еще недостаточно зрелый для того, чтобы обращать внимание на ваши потребности. Это человек, который не очень заинтересован в том, чтобы расти и слушать все, что вы могли бы сказать. Это человек, который предпочел бы заставить вас замолчать и подвергать вас цензуре.

5. «Почему ты такая глупая?»

Даже когда вы принимаете несколько неправильных решений тут и там, вы не заслуживаете того, чтобы вас называли глупым человеком, особенно человек, которого вы любите. Когда вы совершаете ошибку, вы попадаете в очень неловкое положение. И ваш мужчина не должен усугублять вашу неуверенность, заставляя вас чувствовать себя еще хуже из-за того, что вы совершили ошибку.

6. «Ты говоришь, как твоя мать»

Это то, с чем вам точно не нужно мириться. Вы любите свою маму. Ваша мама подняла вас на ноги и превратила в женщину, которой вы сейчас являетесь. Он использует вашу мать как инструмент, чтобы оскорбить вас и расстроить.

7. «Ты должна оставаться дома, тут тебе место»

Вы не должны соглашаться быть с мужчиной, который хочет подавить вашу амбициозность и ваш драйв. Вы никогда не должны бояться идти и добиваться того, что вы хотите. Ваш мужчина не должен так ограничивать вас!

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А вы знали об этом?

Любопытно, что моряки и пираты на парусных древних судах почти до 20 столетия не ели рыбу, находясь в море. Команда могла голодать неделями и месяцами, но в их рационе практически не было рыбы. Акула у них считалась падальщицей и ею брезговали. Мы сегодня сомом и стерлядкой не брезгуем, которые со дна едят всё что ни попадя, а вот пираты брезговали акулой. Дельфина не ели, так как это был их талисман, приносящий удачу. А что касается других съедобных рыб, они не ели , так как тогда было много случаев отравления от рыб и они точно не знали , какие рыбы ядовиты!

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43445365494)

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