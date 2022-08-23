Интересные факты о квасе

В жару нет ничего лучше, чем испить холодного, ядреного кваску. Предлагаем вспомнить интересные факты из истории традиционного русского напитка.

1.



Всенародная любовь

Пожалуй, ни один напиток на Руси не имеет такой богатой истории. Восточные славяне готовили его задолго до крещения Руси, а первое официальное подтверждение всенародного почитания кваса можно найти в летописи 996 года: новообращенных христиан по указу Владимира Святославовича угощали «пищей, медом и квасом». Ядреный и бодрящий напиток любили все без исключения, от мала до велика, не взирая на чины и звания. Им угощались в царских хоромах и за монастырскими стенами, в крестьянских избах и в солдатских казармах, на ярмарках и в великосветских салонах. Известно, что квас непременно включали в паек заключенных. По статистике, каждый житель ежегодно употреблял по 250 литров кваса.



Результат того стоит!

К началу XV века существовало свыше 500 разновидностей народного напитка: сладкий и кислый, мятный и с изюмом, густой и квас-щи, душистый и суточный, белый и окрошечный, с хреном (уральский) и боярский, ароматный и пшенный, с перцем и грушевый. Кстати, в конце XIX века именно квас из отварных груш лидировал среди прохладительных напитков у жителей первопрестольной.

Традиционный рецепт приготовления кваса достаточно трудоемок: замочить и прорастить зерно, запарить, размолоть, приготовить сусло. Ждать результатов приходилось более двух месяцев, но это того стоило!

Царь трапезничать желает

Демократичный напиток был в большом почете у русских царей. Известно, что «квас в серебряной лощатой братине» был подан Алексею Михайловичу на праздничном свадебном пиру. Петр Первый любил с утреца отведать кваску с хреном – живительный напиток готовили по собственному рецепту реформатора. Не отказывалась испить кваску и Анна Иоанновна. Императрице и ее гостям напиток подавал, кривляясь, князь Михаил Голицын, разжалованный за вероотступничество в придворные «дураки»-шуты. Григорий Потемкин – еще один приверженец традиционной русской кухни. Квасные щи неизменно сопровождали светлейшего князя в военных походах и в дальних странствиях, а «ради брожения приятного» он лично, за день до готовности, опускал в напиток изюминку.



Оберег

«Кабы хлеб да квас – так всё у нас», любили приговаривать в старину. Квас зачастую становился обязательным атрибутом многочисленных обрядов. Так, для невесты с причетами и песнями готовили баню, не забывая непременно о «квасном духе»: напиток выплескивали на каменку, а остатки допивали. После свадьбы молодых традиционно встречали караваем и квасом. Считалось, что победить пожар, который возник в результате удара молнии, можно только заливая его квасом (ну или молоком), а для остановки пламени непременно нужно бросить обруч, который использовался для приготовления кваса в деревянной шайке.



Опять наквасился?

Крепость кваса, который готовили наши предки, не была столь уж безобидной: содержание алкоголя могло достигать 15%. Тех, кто чрезмерно увлекался дегустацией пенного напитка, называли «квасниками». Глагол «квасить» успешно дожил до наших дней, при этом семантика его абсолютно не изменилась.



Квасник

Популярность кваса определила и появление уважаемой профессии. Квасники не только готовили бодрящий напиток, но и реализовывали продукт. В конце XIX века самым популярным местом, где летом в Москве можно было отведать кваса, был Охотный ряд: до тысячи торговцев предлагали публике «кваску холодна-а-га». В других городах каждый «держал» свой район, не давая развернуться чужакам и конкурентам. Желая выделиться среди коллег, квасники придумывали все новые и новые сорта, удивляя потребителя оригинальными вкусами. Мечтали, вероятно, создать совершенный напиток, о котором бы говорили далеко за пределами родного города, поэтому предпочитали специализироваться на какой-то одной разновидности кваса, снова и снова улучшая исходный рецепт.

Обычно по ингредиентам напитка определялась и специализация квасника: вон идет «ячневый», а тот вон «грушевый». Разглядеть квасника было легко и на улицах Петербурга: они носили с собой стеклянную емкость с квасом, а головы покрывали головным убором, напоминающим цилиндр. Уверенность в том, что квас обладает чудодейственными способностями, позволяла не слишком заботиться о гигиене: все желающие отведать кваску пили из одного стакана.

АЦПТ и «Coca-cola»

В 30-е годы прошлого столетия на улицах Москвы можно было видеть будки-повозки, а рядом с ними – угрюмых торговцев в фартуках не первой свежести. Стакан «Баварского кваса» в те времена стоил 20 копеек (для сравнения: студенческая стипендия составляла в среднем 130 рублей). Чуть позже появились, так называемые, «желтые бочки», которые в официальной документации назывались «пищевые теплоизолированные автоцистерны» или АЦПТ. Квас отпускался в бидоны. Самые нетерпеливые могли утолить жажду прямо на месте, купив маленькую или большую кружку кваса. Интересно, что над дизайном многоразовых стеклянных кружек, в которые разливался квас, потрудилась автор легендарных «Рабочего и колхозницы» Вера Мухина. Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено огромное количество кваса, многие по-прежнему отдают предпочтение «кваску из бочки» или напитку, приготовленному по домашнему рецепту.

Традиционный русский напиток заслужил признание не только на родине. В 1975 году на Международном конкурсе, проходившем в Югославии, отменные вкусовые качества «Московского кваса» оценили и члены жюри, и многочисленные гости мероприятия. В итоге «добротный» и «щекочущий» русский напиток набрал 18 баллов, в то время как «Coca-cola», которая, к слову, появится в России только в 1988 году, не смогла заработать и 10.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2550877508516448645/

А вы знали об этом?

По воспоминаниям Павла Вяземского Пушкин после свадьбы с юной женой отправился в снятую им московскую квартиру с обоями из лилового бархата в набивной цветочек. Там молодых встретили в щегольской гостиной поэта образом, и именно в этих стенах начался их медовый месяц.Однако Пушкин оставил возлюбленную сразу после первой брачной ночи, заболтавшись с пришедшими в гости друзьями до позднего вечера, а она весь день проплакала, находясь одна в чужом для нее доме. Впрочем у Натали впоследствии были и более весомые причины для слез. Согласно воспоминаниям современников, Пушкин после венчания захандрил и вместо приятного времяпрепровождения наедине с супругой отправился играть в карты. Поскольку поэт пребывал в дурном расположении духа, он проигрался. Для закрытия карточного долга ему ничего не оставалось, как продать драгоценности юной супруги, он дозволил ей оставить лишь одно ожерелье из жемчуга, которое она надевала на свадьбу. А еще через неделю после венчания поэт написал короткое четверостишье с такими словами: «Хочешь быть в аду – женись!».

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