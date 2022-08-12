Почему на руках ассирийских царей изображены часы 20 века?

Ассирия была выдающейся цивилизацией Древнего мира, покорившей весь Ближний Восток от Ирака до Египта. Ее история насчитывает 1800 лет и начав свой путь 2400 лет до н.э., империя рухнула в 605 году до н.э.
Ее могущественные цари строили великолепные дворцы в столицах и вырезали каменные барельефы на стенах и улицах. Но тысячелетия, завоеватели и разные религии не пощадили их, пыль времен стерла ассирийское наследие. Каменные барельефы и скульптуры ассирийских царей единственное, что осталось от этой империи.
Благодаря каменным плитам, мы можем частично представить жизнь ассирийского древнего мира.
Во время сирийской войны "Исламское государство" взрывало и уничтожало ассирийские музеи и остатки ее городов. Но каменные плиты Ассирии еще в 19 веке были вывезены европейцами из Ирана, Ирака, Сирии и сегодня хранятся в лучших музеях мира.
Но умы любителей инопланетян и канала Рен -ТВ занимает не ассирийская история а наручные часы ассирийских царей. Откуда они взялись на их руках, в древнюю эпоху, когда уровень науки не позволял иметь их?
Утверждается, что наручные дал царям инопланетянин Этан, который спустился с небес в известном восточном мифе "Об Этане, созданном 4 тысячи лет назад:
"После потопа царская форма правления снова спустилась с небес на землю. В Кише (Уре) пастух Этана, который поднимался на небо и объединил все страны, стал царем и правил 1560 лет".
Действительно наручные часы у всех ассирийских царей мы видим на барельефах.
Однако если обратиться к науке, никаких наручных часов нет. А есть ассирийские царские браслеты, символ власти и отличия знати от простых людей. Своего рода древние погоны офицеров российской армии.
Такие браслеты с цветочным узором-розеткой носили только высшие аристократы Ассирии - министры, командующие, члены царской семьи и конечно сами ассирийские цари. Рисовали на барельефах с браслетами власти и божеств, духов (джиннов).
Браслеты различались по числу долек как в мандарине, то есть чем больше долек, тем больше статус носителя в высшем эшелоне власти Ассирийской империи. Носили часы-браслеты на запястьях и нередко сразу две штуки на обеих руках.
На барельефах Ассирии на левой руке красочный циферблат изображался на внешней стороне, а на правой руке на внутренней стороне. Это просто такой изобразительный ход, чтобы мы (зрители) разглядели и как - следует впечатлились символами ассирийской власти. В жизни конечно на обеих руках циферблаты были на внешней стороне рук.
Если смотреть на этот артефакт сейчас, то каждый видит что хочет. Кто-то часы инопланетян, кто-то солнечные часы древности, кто-то ключ от тайной двери. Но историческая правда намного проще. А что Вы думаете?
А вы знали об этом?
У всех людей на планете (всех рас и национальностей) одна и та же ДНК, различающаяся только на одну десятую процента. Наши гены свидетельствуют о том, что у всех ныне живущих людей был общий предок — «Y-хромосомный Адам», живший 208 300 лет назад. И в этой крохотной доле спрятана вся наша индивидуальность. Астронавт Скотт Келли пробыл в космосе всего 1 год, за это время экспрессия его генов изменилась настолько, что его ДНК стала отличаться от ДНК его брата-близнеца. Подавляющее большинство генов в геноме человека имеют происхождение из ДНК давно вымерших видов вирусов, заражавших наших предков. Существует разновидность генетической мутации, из-за которой плотность костей человека в восемь раз превышает нормальную. Люди с такими мутациями редко получают травмы, имеют больше шансов выжить в автокатастрофах.
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