Почему на руках ассирийских царей изображены часы 20 века?

Эта каменная плита из Британского музея найдена в царском дворце столицы Кальху могущественной Ассирийской империи. Державы существовавшей 3000 лет назад. Но почему на руках ее царей изображены часы 20 века?

Рельеф из дворца столицы Кальху с изображением Тиглатпаласара III, выдающегося правителя Ассирии с наручными часами на руках, VIII век до н.э ( Британский музей)

Ассирия была выдающейся цивилизацией Древнего мира, покорившей весь Ближний Восток от Ирака до Египта. Ее история насчитывает 1800 лет и начав свой путь 2400 лет до н.э., империя рухнула в 605 году до н.э.

Ее могущественные цари строили великолепные дворцы в столицах и вырезали каменные барельефы на стенах и улицах. Но тысячелетия, завоеватели и разные религии не пощадили их, пыль времен стерла ассирийское наследие. Каменные барельефы и скульптуры ассирийских царей единственное, что осталось от этой империи.

карта Ассирийской империи (Wikimedia Commons)

Благодаря каменным плитам, мы можем частично представить жизнь ассирийского древнего мира.

Во время сирийской войны "Исламское государство" взрывало и уничтожало ассирийские музеи и остатки ее городов. Но каменные плиты Ассирии еще в 19 веке были вывезены европейцами из Ирана, Ирака, Сирии и сегодня хранятся в лучших музеях мира.

Но умы любителей инопланетян и канала Рен -ТВ занимает не ассирийская история а наручные часы ассирийских царей. Откуда они взялись на их руках, в древнюю эпоху, когда уровень науки не позволял иметь их?

часы царя Ашурбанипала на охоте на львов (VII век до н.э.)

Утверждается, что наручные дал царям инопланетянин Этан, который спустился с небес в известном восточном мифе "Об Этане, созданном 4 тысячи лет назад:

"После потопа царская форма правления снова спустилась с небес на землю. В Кише (Уре) пастух Этана, который поднимался на небо и объединил все страны, стал царем и правил 1560 лет".

Действительно наручные часы у всех ассирийских царей мы видим на барельефах.

Однако если обратиться к науке, никаких наручных часов нет. А есть ассирийские царские браслеты, символ власти и отличия знати от простых людей. Своего рода древние погоны офицеров российской армии.

здесь мы видим ассирийского царя и джинна с браслетами власти на руках

Такие браслеты с цветочным узором-розеткой носили только высшие аристократы Ассирии - министры, командующие, члены царской семьи и конечно сами ассирийские цари. Рисовали на барельефах с браслетами власти и божеств, духов (джиннов).

Браслеты различались по числу долек как в мандарине, то есть чем больше долек, тем больше статус носителя в высшем эшелоне власти Ассирийской империи. Носили часы-браслеты на запястьях и нередко сразу две штуки на обеих руках.

Саргон II (справа) со своим наследником Синаххерибом (слева) VIII век до н.э. Как мы видим "часы" на двух руках, было бы странно носить двое часов царю, не правда ли?

На барельефах Ассирии на левой руке красочный циферблат изображался на внешней стороне, а на правой руке на внутренней стороне. Это просто такой изобразительный ход, чтобы мы (зрители) разглядели и как - следует впечатлились символами ассирийской власти. В жизни конечно на обеих руках циферблаты были на внешней стороне рук.

Если смотреть на этот артефакт сейчас, то каждый видит что хочет. Кто-то часы инопланетян, кто-то солнечные часы древности, кто-то ключ от тайной двери. Но историческая правда намного проще. А что Вы думаете?

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А вы знали об этом?

У всех людей на планете (всех рас и национальностей) одна и та же ДНК, различающаяся только на одну десятую процента. Наши гены свидетельствуют о том, что у всех ныне живущих людей был общий предок — «Y-хромосомный Адам», живший 208 300 лет назад. И в этой крохотной доле спрятана вся наша индивидуальность. Астронавт Скотт Келли пробыл в космосе всего 1 год, за это время экспрессия его генов изменилась настолько, что его ДНК стала отличаться от ДНК его брата-близнеца. Подавляющее большинство генов в геноме человека имеют происхождение из ДНК давно вымерших видов вирусов, заражавших наших предков. Существует разновидность генетической мутации, из-за которой плотность костей человека в восемь раз превышает нормальную. Люди с такими мутациями редко получают травмы, имеют больше шансов выжить в автокатастрофах.

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