Откуда на Руси брались князья-изгои?

Почитаешь историю Древней Руси и складывается ощущение, что все князья только и делали, что боролись за киевский золотой стол. Интриговали, скандалили, шли на клятвопреступления, приводили на родную землю половцев. И все ради возможности однажды гордо титуловаться великим князем киевским.

Понятно, что список княжеских забот на самом деле был обширен. Но стоит признать, что борьба за Киев была отнюдь не последней из них. Вот только далеко не каждый князь имел право претендовать на владение столицей Руси.

Потому что была еще такая категория князей, как изгои.

Чем же отличались князья-изгои от других Рюриковичей, своих собратьев? Ибо изгои тоже были не какими-то пришлыми, а самая что ни на есть родня. Те же Рюриковичи, с такой же родословной. Но с одним единственным изъяном в этой родословной.

Прежде чем рассказать об этом, процитируем фрагмент из книги Льва Гумилева "От Руси до России". Там он очень четко и живо повествует о том, какие именно категории изгоев существовали на Руси.

"...В Древней Руси существовал очень жестокий обычай. Людей, в чем-либо провинившихся, "изгоняли из жизни", то есть лишали их права заниматься кормившим их семью делом. Существовало три категории таких людей: попов сын, что грамоте не выучился, купец задолжавший и смерд (крестьянин), от верви (общины) отклонившийся. В какой-то степени это было справедливо. Попов сын мог наследовать приход отца, но для посвящения в сан нужно было знать грамоте и уметь служить литургию. Если из-за лени попович грамоту не разумел, его из прихода изгоняли. Сам виноват, скажем мы, надо было учиться. Виновным считался и не отдавший долг купец: "взял в долг - верни". Был ли ограблен караван, потопила ли буря ладьи с товаром или купец попросту промотал чужие деньги - все это считалось вопросом праздным. Точно так же смерда, отколовшегося от своей верви, где его знали родственники и соседи, не принимали жить в работать другие общины, не интересуясь причинами изгнания". В какой-то степени это было справедливо. Попов сын мог наследовать приход отца, но для посвящения в сан нужно было знать грамоте и уметь служить литургию. Если из-за лени попович грамоту не разумел, его из прихода изгоняли. Сам виноват, скажем мы, надо было учиться. Виновным считался и не отдавший долг купец: "взял в долг - верни". Был ли ограблен караван, потопила ли буря ладьи с товаром или купец попросту промотал чужие деньги - все это считалось вопросом праздным. Точно так же смерда, отколовшегося от своей верви, где его знали родственники и соседи, не принимали жить в работать другие общины, не интересуясь причинами изгнания".

Ну а третья категория - это как раз те самые князья-изгои. И они-то в своей беде не виноваты были ни капли. Оттого статус изгоя им был особенно обиден. Тем более, что поправить его не было никакой возможности. Если родился князем-изгоем, так им и умрешь.

Суть была вот в чем.

Наследование великокняжеского стола шло по лествичному праву. От одного брата он передавался к другому по старшинству. Когда братья заканчивались, в игру вступали их сыновья - тоже по старшинству. Каждый дожидался своей очереди. В идеале, конечно.

Но важно одно: сын князя не мог претендовать на Киев, если его отец не побывал в свое время великим князем киевским. Например, умер один из братьев, не дождавшись своей очереди, и все - его потомки не могут отныне законно править в Киеве. Разве что узурпировать власть. Но все остальные князья с этим не смирятся. Потому что изгои не имеют права сидеть в Киеве.

Суровая система. И крайне питательная для гражданских войн.

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А вы знали об этом?

Первые алмазные копи существовали на территории Индии почти 3000 лет назад. В процессе огранки алмазы теряют примерно половину своего веса. Самый большой в мире прозрачный бриллиант — «Звезда Африки». Его вес составляет 530 карат.Кровавыми или конфликтными алмазами называют алмазы, которые были добыты не территории военных действий. Очень часто деньги от их продажи идут на финансирование повстанцев. Как правило данные термин применяется к алмазам добываемым в Африке. Около 80% всех алмазов, добываемых в мире, используются в промышленных целях, и лишь 20% обрабатываются для ювелирных изделий. Первой женщиной, получившей обручальное кольцо с бриллиантом, стала Мария Бургундская, дочь французского короля Карла Смелого.Оно было подарено ей в 1477 году австрийским эргерцогом Максимиллианом.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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