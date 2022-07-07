Какие грехи перечислять на исповеди: список грехов

Когда человек начинает делать первые шаги к Господу, то сталкивается с различными проблемами. Как правильно одеваться в храм? Можно ли приходить в церковь накрашенной, прикладываться к иконам, будучи в нечистоте ("критические дни" у женщин)? Как вести себя в храме? А вопросы, касающиеся тех или иных таинств, постоянно ставят в тупик неофитов.

Давайте поговорим о таинстве исповеди, обсудим, какие грехи на исповеди перечислять, как подготовиться и правильно рассказать о самом сокровенном.

Что такое грех?

Прежде чем начать разговор об исповедании грехов, необходимо выяснить значение данного слова. Грех - это преступление заповедей Божьих, нарушение установленного закона. Когда мирской человек преступает через закон, его наказывают. В духовном плане все гораздо сложнее. От людей часто можно услышать, что Бог наказывает грешников. Бог милосерден, Он послал Своего Сына на землю ради того, чтобы спасти "заблудших овец". Едва ли Господь является этаким грозным и жестоким карателем, Бог любит и грешников, и праведников. При совершении греха человек добровольно отдает себя в руки нечистым духам. Грешник отступает от Бога, забывает Спасителя и впадает во власть противника Творца.

Десять заповедей

"Какие грехи перечислять на исповеди?

" - таким вопросом задаются те, кто начинает свой путь к Господу. Спаситель дал людям десять заповедей, и нарушая их, человек грешит.

Для тех, кто не знает о заповедях, публикуем все десять для ознакомления:

Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его; Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Перечни грехов

Какие грехи на исповеди перечислять? Давайте начнем с того, что воспользуемся небольшой подсказкой. Существуют многочисленные брошюры, рассказывающие о грехах человеческих. Очень хорошая книга-подсказка составлена отцом Иоанном (Крестьянкиным). Продается в любой церковной лавке, стоит достаточно дешево (до 100 рублей), суть греха разъяснена в ней очень емко.

Мы же вооружимся книжечкой, изданной в 2004 году по благословению митрополита Сергия Тернопольского. Книга называется "Перечень наиболее распространенных грехов с объяснением их духовного смысла". Перечисление станет наиболее понятным для неофита, многие начинала путь Богу с этой книжечки-подсказки.

Митрополит Сергий подразделяет грехи на несколько групп:

Против Бога и церкви. Против ближнего. Против самого себя. Смертные грехи. Особые смертные грехи. Грехи, вопиющие к Небу об отмщении.

Теперь о каждой группе поговорим более подробно.

Грехи против Бога и церкви

Что входит в данную подгруппу? Какие грехи перечислять на исповеди, относящиеся к ней? Наберитесь терпения, обо всем расскажем по порядку.

Грехи против Бога - это преступление трех первых заповедей. Сюда относятся маловерие, сомнение в истинности Священного Писания и Предания, малая ревность в познании христианского учения, увлечение ересью и суевериями, недоверие к Богу, ропот и неблагодарность по отношению к Творцу. Отсутствие духовной жизни - еще один грех против Спасителя. Человек совсем не молится, не посещает храм и не приступает к Таинствам исповеди и причастия или подходит к Чаше без должного приготовления и благоговения.

Отсутствие страха Господня, непослушание Его воле, игнорирование памяти смертной и трезвление в молитве - эти грехи относятся к данной подгруппе.

Грехи против ближнего

Какие грехи перечислять на исповеди? Список грехов существует ли? Каждый человек должен говорить о том, что тревожит, от чего хочется избавиться как можно скорее. Список у каждого свой, мы можем только подсказать основные грехи, чем и занимаемся сейчас.

На первом месте в списке грехов против ближнего - осуждение. Люди любят перемывать кости окружающим, что тут сказать. По этому поводу есть замечательная притча. Жил на свете старец высокой духовной жизни. Проживал в монастыре, однажды кто-то из братии пожаловался старцу на недостойное поведение другого брата. Мудрый батюшка покачал головой и только сказал: "Да, нехорошо брат поступил".

Прошло время, тот согрешивший брат умер. Ангелы забрали его душу и принесли старцу, дабы тот решил, куда ее отправлять. Когда-то старец произнес всего четыре слова, а насколько тяжелым оказался грех осуждения.

Тщеславие и самолюбие - грехи, при которых человек кичится своей образованностью, хорошей жизнью, достатком. Превозношение своей персоны над другими, почитание себя как самого лучшего и самого-самого относится к самолюбию.

Любоначалие - стремление к лидерству над окружающими. Совсем не обязательно усаживаться в кресло начальника для этого, умение совать нос в чужие дела и давать лишние советы относится к любоначалию.

Человекоугодие - противоположность вышеуказанному греху. Стремясь понравиться кому-то, завоевать расположение данного объекта, человек начинает заискивать, льстить, унижать себя, возвышая его. Из-за греха человекоугодия происходят довольно страшные вещи.

Зависть, злорадство - с этими грехами понятно без пояснения. Сюда же относят мстительность, злопамятность, неумение прощать обиды.

Неоказание помощи гонимому, ближнему. Грех, в который мы впадаем по причине собственного малодушия и трусости. Люди забывают слова о необходимости "носить тяготы друг друга", то есть жертвовать собой ради того, чтобы помочь ближнему.

Грехи против самого себя

Как выглядит список грехов? Какие грехи перечислять на исповеди? Выше отмечено, что список у каждого человека свой. Однако существуют книги-подсказки, которые помогут вспомнить давно позабытые грехи. Если же человек впервые приступает к исповеди, то брошюрки помогут подготовиться к таинству, направят неофита на путь истинный.

Какие грехи на исповеди нужно перечислять? Когда речь идет о самом себе, грехи выглядят следующим образом:

Уныние и отчаяние, свидетельствующие о недоверии Богу. Особенно допущение мыслей о самоубийстве противны Спасителю. В этом необходимо каяться.

Телесные излишества. Залежаться утром в кровати? Съесть лишнее лакомство? Покурить или напиться? Все перечисленное относится к телесным излишествам, с которыми необходимо бороться.

Недобросовестность, расточительство, праздность, привязанность к вещам - данные грехи едва ли нуждаются в объяснениях.

Смертные грехи

Отпадение человека от Бога, в результате которого погибает душа. Отсюда и название - смертные грехи. Под ними подразумеваются семь страстей, пленяющих человека. Самостоятельно, без помощи Божьей, побороть данные страсти невозможно.

Мы рассказали о том, какие грехи на исповеди нужно перечислить. Семь смертных грехов относятся к обязательным, в которых надлежит каяться. Каяться и не совершать впредь, а не рассказать о них священнику, а затем, выйдя из храма, приняться за старое. Человек должен пересмотреть свою жизнь, исправляться и бороться со всеми грехами, особенно - с этими.

К числу семи смертных грехов относятся гордость, уныние, чревоугодие, блуд, зависть, гнев и праздность.

Особые грехи

Под особыми грехами подразумевается хула на Духа Святого. Все прощается Богом, кроме этого греха. Разумеется, когда хулитель раскаивается и исправляет свою жизнь, есть шанс получить прощение.

Отчаяние или чрезмерное упование на волю Божью. Казалось бы, чем плохо второе деяние? Дело в том, что человек продолжает вести особо тяжкую и грешную жизнь, совершенно не желая раскаиваться в этом, однако уповает на милосердие Господне. Мол, Бог помилует, Он же добрый.

Упорное неверие в Бога. Когда индивида пытаются убедить в существовании Господа, Спаситель являет различные чудеса "Фоме неверующему", но тот продолжает упорно игнорировать явления и убеждения, тогда - простите. Господь сделал все, чтобы убедить неверующего, за остальное человек несет ответственность самостоятельно. В случае чего не стоит потом винить Бога.

Грехи, вопиющие к Небу об отмщении

Какие грехи перечисляют во время исповеди? Все имеющиеся, а перечисленные в этом разделе, требуют особого покаяния:

Убийство - один из самых страшных грехов. Сюда же относятся аборты, ниже поговорим об этом.

Содомский грех. Модное ныне веяние однополой любви называется содомским грехом. А знаете, откуда пошло название? От истребленного города Содома. Господь сжег его за грехи, в том числе и за грех однополой любви.

Обида, нанесенная сироте, вдове, убогому и беззащитному человеку.

Удержание заработанного у сотрудника.

Отнятие у бедняка последнего куска хлеба или последнего гроша.

Огорчения и обиды, нанесенные родителям, побои.

Существуют ли женские грехи?

Как выглядит список грехов для исповеди для женщин? И существует ли таковой в принципе? К "женским" грехам относятся аборты, хотя при участии супруга в этом деле грех ложится на обоих. Под участием супруга подразумевается настаивание с его стороны на совершении аборта.

Какой перечень грехов на исповеди для женщин может быть? Про аборты сказано выше. Еще к этому списку относят вхождение в храм, будучи "нечистой", лобзание (целование) икон в таком состоянии, прикосновение к святыне (поставить свечку). Исповедь и причастие в нечистом виде также под запретом.

Нечистая женщина - находящаяся в состоянии месячного очищения. По поводу того, можно ли прикладываться к иконам в таком состоянии и приступать к таинствам, ходят споры. Молодые священники разрешают, пожилые сильно ругаются. Кого слушать?

Согласно постановлению Архиерейского совещания от 2015 года, женщине запрещено приступать к таинству причастия, будучи в состоянии нечистоты, без особого повода. Особая ситуация - угроза смерти без покаяния и причащения.

Вот о каких грехах женщинам на исповеди необходимо рассказывать, если они имели место. Ах да, еще один момент! Макияж, маникюр и окрашивание волос считаются греховными деяниями, в которых необходимо каяться.

Как исповедоваться?

Как правильно называть свои грехи на исповеди - вопрос, часто возникающий у неофитов. Человек стесняется перечислять собственные грехи или не знает, как это делается.

Ложный стыд - от лукавого. Тот мечтает завладеть человеческой душой, поэтому навевает мысли о том, что рассказать о некоторых грехах - постыдно. Отбросьте ложные сомнения! Утаивание греха недопустимо.

Как быть тем, у кого чувство стыда превалирует над всеми остальными? Существуют два варианта исповеди. Согласно первому, человек перечисляет свои грехи в устной форме, по второму - пишет на бумаге. Особо стеснительные исповедники записывают исповедь, а потом отдают священнику или зачитывают самостоятельно, стоя перед аналоем.

Для желающих исповедоваться в устной форме - подсказка: бумажка поможет не забыть тот или иной грех. Самые смелые подходят к исповеди без всяких записей, ориентируясь на собственную память. Оказавшись возле аналоя, начинают теряться. Не от забывчивости, а от страха перед священником. Бояться или стесняться не надо, смело рассказывайте о своих проступках - тяжких и не очень. Как называть грехи на исповеди? Все просто: произносим "согрешил/согрешила", а дальше следует перечисление грехов. Словом, делом, помышлением, осуждением, завистью и так далее. Какие грехи на исповеди нужно перечислить - рассказано выше.

Такой же принцип работает во время записи грехов на бумаге. Люди иногда пишут самые настоящие сочинения в стиле: "Я пошла к соседке чайку попить. А соседка обругала мою дочь, а я ответила. Не надо было бы, но она сама виновата". Это не исповедь, а самооправдание. Человек, идущий на покаяние, должен твердо осознавать свои проступки и говорить о них, а не рассказывать батюшке о зловредной соседке.

Первая исповедь

Когда человек только начинает свое знакомство с Богом и церковью, он не знает, как исповедоваться. Первая исповедь имеет второе название - генеральная. Новоначальный вспоминает и исповедует все свои грехи, начиная с семилетнего возраста. До семи лет дети считаются безгрешными, таинство покаяния им не требуется.

"Иду на исповедь впервые, какие грехи перечислять?" - вопрос, часто задаваемый новичком, идущим к Богу. В помощь кающемуся - книги-подсказки, речь о которых выше. Существуют брошюры, касающиеся и детской исповеди. Подобные подсказки будут полезными человеку, готовящемуся к генеральной исповеди. Припомнить грехи, совершенные в семилетнем возрасте, достаточно сложно.

Значит, договорились? Покупаете брошюрки, пишете исповедь на бумаге (дабы ничего не забыть), приходите к священнику и выкладываете все как на духу. Что такое исповедь, как правильно называть свои грехи батюшке, вы теперь знаете.

Кстати, о времени исповеди. В приходах очень большой поток людей, а времени у священника катастрофически мало. Редко где встречаются батюшки, готовые выслушивать новоначального более часа. Первая исповедь - очень длинная, поэтому при наличии соответственной возможности отправляйтесь в ближайший монастырь. Монахи уделяют гораздо больше времени исповедникам, чем может себе позволить обычный батюшка.

А что делать при отсутствии подобной возможности? Выберите церковь, в которой хотите исповедоваться, и заранее сходите к батюшке, объяснив свою ситуацию. Возможен вариант, при котором священник назначит отдельный день для первой исповеди или укажет часы, когда лучше подойти к нему.

Еще немного об исповеди

Что необходимо знать каждому новичку, собирающемуся приступить к таинству исповеди? Существует несколько моментов, которые стоит обговорить отдельно.

Во-первых, время. В некоторых храмах исповедь начинается до службы (в воскресение), речь идет о церкви, где служит один батюшка. Необходимо учитывать этот момент, собираясь исповедаться. Как узнать о расписании того или иного храма? Позвонить или прийти лично и уточнить интересующий вопрос.

Второй момент - вечерняя исповедь. Поверьте, самый лучший вариант для того, чтобы больше рассказать священнику и, как следствие, покаяться, - вечер субботы. Как правило, ближе к окончанию Богослужения или после него священники выходят на исповедь. Вечером больше времени и возможности уделить необходимое внимание каждому кающемуся, нежели в воскресение, когда добрая часть исповедников собралась причащаться.

Священники бывают разными. Кто-то добрый, поддерживает и успокаивает во время исповеди, а иные строгие и действуют так, чтобы отрезвить человека. Услышав то, чего совсем не хочется, подождите разочаровываться и уходить из церкви навсегда. Лучше задумайтесь над словами священника, покопайтесь в себе. Порой самые обидные слова и поучения оказываются наиболее правильным толчком к исправлению собственной жизни.

И последнее: приступая к таинству покаяния, говорите тихо. Порой исповедники так искренне и громко каются в грехах, что слышит не только очередь, стоящая позади, но и большая часть храма. Поэтому, когда батюшка просит говорить потише, обижаться не стоит.

Заключение

Вот мы и познакомились с перечнями грехов, поговорили о том, как вести себя на исповеди, и коснулись женского покаяния. Исповедь - это таинство, необходимо подготовиться к нему должным образом. И конечно же, приступать к исповеди и причастию нужно как можно чаще. Причастие один раз в неделю - самый лучший вариант для православного христианина, посещающего храм регулярно.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2511810772155238867/

А вы знали об этом?

История Маугли, мальчика-волка, является одной из самых известных в международном фольклоре, однако эта оригинальная история, написанная Редьярдом Киплингом, была вдохновлена реальной историей. А вдохновителем истории стал Дина Саничар, индеец, живший в 19 веке и выросший среди волков, хотя и гораздо менее романтично и весело, чем литературная версия. На самом деле за историей Дины стоит очень печальная реальность. Дина нашли охотники в 1872 году в лесу штата Уттар-Прадеш. Когда его нашли, мальчик ходил как волк, используя свои четыре конечности, и жил посреди стаи.К сожалению, Саничар так и не сумел научиться базовым человеческим навыкам, таким как общение. Единственная дружба, которую мальчику удалось завести, была с другим «диким» мальчиком, который тоже вырос вдали от цивилизации. Хоть и застенчиво, Саничар кое-чему научился у своего друга, например, пить из стаканов. В возрасте 29 лет, проведя большую часть своей жизни среди других людей, но, так и не развившись полностью, Саничар умер от туберкулеза.

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