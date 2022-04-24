Рукопись из Сибиу

Фото: Conrad Haas

Вплоть до 1961 года о манускрипте из архива румынского города Сибиу почти никто и ничего не слышал. Книга состоит из 450 страниц и датируется 16 веком. Однако удивил ученых именно текст этого рукописного труда. В книге описывается деятельность по созданию оружия, технические детали строительства многоступенчатых ракет и композиция жидкого топлива.



В рукописи упоминается успешный запуск многоярусной ракеты на глазах у тысяч свидетелей в Сибиу в 1555 году. Автором этого манускрипта был средневековый изобретатель Конрад Хаас (Conrad Haas), который и нарисовал прототип ракеты. По этому наброску он впоследствии спроектировал и построил настоящую ракету. Предположительно этот манускрипт – первое письменное описание ракетостроительного дела. Вдобавок Хаас в своем труде фактически впервые детально расписал идею о создании космического корабля в его современном понимании. Изобретатель серьезно изучил тему ракетного топлива, дельтовидных стабилизаторов и колоколообразного сопла.



Как ученому мужу удалось додуматься до всего этого за несколько сотен лет до НТР, запуска первых космических кораблей, миссии на Луну и появления остальных проектов по изучению необъятных просторов космоса? Мы до сих пор используем технологии, о которых писал средневековый специалист по огнестрельному оружию, и это просто не укладывается в голове…

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