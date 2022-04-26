Почему иногда женщины и мужчины не понимают друг друга

Двое людей любят друг друга, вступают в брак, планируют совместное будущее. Но в какой-то момент понимают, что их отношения идут куда-то не туда. Со временем сильнее чувствуется пропасть в коммуникации между супругами.

Как мужчины воспринимают информацию и почему они иногда не понимают женщин? А те, в свою очередь, не могут понять мужчин... Как возникает непонимание в семье и что с этим делать?

Трудности в общении у мужчин и женщин

По мнению профессора психологии Альберта Мехрабиана (США), только 7% общения между мужчиной и женщиной происходит в виде слов. Так это или нет, но отрицать наличие разных способов общения не стоит. Мы взаимодействуем с собеседниками с помощью мимики, жестов, тембра голоса, а с любимыми людьми — через заботу, внимание, нежные прикосновения и другие виды тактильной коммуникации.

Весь этот арсенал призван доносить сообщение (посыл) от одного человека к другому. Он разнообразен и универсален одновременно. Почему же при всем многообразии видов коммуникации возникает непонимание в отношениях?

Как общаются мужчины

Совершенно не так, как делают это женщины. Мужчины воспринимают информацию буквально. А для ее обработки включают логику, мыслительный процесс, память, опыт.

Что интересно: женщины тоже легко могут «включить» такой способ восприятия информации, но при этом владеют и другими. Они чаще используют эмоции, меняют интонационный окрас речи в зависимости от цели общения. Их вербальные и невербальные коммуникации несравнимо богаче. Но разнообразие способов выражения мыслей не гарантирует, что все они будут правильно восприняты.

Получается, что женщина с широким арсеналом общения коммуницирует с мужчиной, у которого способов донесения информации сильно меньше. Поймут ли они друг друга?

Бесконечное тестирование

Мужчины жалуются, что их половинки любят указывать на недостатки, иногда и смеяться над ними или критиковать. Но это поверхностный вывод. На самом деле таким образом женщина как бы «измеряет глубину» — определяет уровень стойкости мужчины, его реакцию на вызов. Доверять и уважать она сможет только того, кто правильно реагирует на провокации.

Эта бессознательная игра заложена природой. Наши древние предки более прагматично подходили к выбору партнера: мужчинам нужна была женщина, способная вынашивать и вскармливать грудью детей. Женщине же нужен был сильный мужчина, который защитит семью (стаю) и обеспечит пропитание.

Сегодня наши потребности изменились, а вот тяга к испытаниям осталась.

И если женщина жалуется на плохое самочувствие, то ее основной мотив — увидеть реакцию любимого, а помощь, поддержка и так далее уже второстепенны.

Поэтому совет мужчинам: если вам что-то непонятно или вы чувствуете неоднозначность, задавайте вопросы сначала себе, а потом женщине. Вам нужно разобраться, чего она от вас хочет, чего она от вас не получает и какую из ее потребностей вы не удовлетворяете. Это поможет избежать ее жалоб в стиле «муж меня не понимает».

Общение на разных языках

Люди, которые состоят в близких отношениях, могут общаться одновременно на двух языках. Один буквальный, служит для передачи информации, язык действия. Второй нужен для выражения чувств и чаще всего используется женщинами. Они без труда считывают эмоции, вложенные в слова. А мужчины получают информацию, чтобы достигнуть цели и переключиться на новую задачу.

Что получается:

женщины более заинтересованы в обмене энергиями, в установлении духовной связи, но при этом информативность диалога на втором месте;

мужчины нуждаются в информации, об эмоциях речь или вовсе не идет, или они второстепенны.

Отсюда и впечатление у обоих участников диалога, что они общаются на разных языках. Именно по этой причине мужчина сетует, что жена меня не понимает, а жена жалуется подружкам на сухость и безразличие супруга.

А помочь может вот что:

✓ Зная об особенностях межгендерной коммуникации, людям проще выстраивать эффективный диалог.

✓ Женщине не стоит делать поспешных выводов о том, что ее собеседник невнимателен или эмоционально холоден. Желание в любом разговоре отыскать подоплеку нужно выключать. Как говорил Фрейд, «иногда сигара — это просто сигара».

✓ Мужчина должен понимать, что женщины транслируют собеседникам не только информацию, но и чувства. Поэтому внимательность и способность распознать скрытый смысл их слов прибавят баллов.

Как добиться понимания, если женщина лидер

Сегодня женщины пользуются гораздо большей свободой и правами, чем 100 лет назад. Они успешны в бизнесе, прекрасные руководители, могут в одиночку вести сложные процессы и справляться высокими рабочими нагрузками. Конкурировать с таким впечатляющим потенциалом и ресурсностью мужчинам становится все сложнее.

Но отношения — это не борьба двух конкурентов, а, скорее, танец. Ведущий (лидер) задает темп, стиль, направление движений. Ведомый идет за ним, обеспечивая гармонию и комфорт взаимодействия. Это в идеале. В жизни же могут быть три варианта комбинаций:

Два ведомых.Оба человека пассивны. Их привычный формат поведения — мучительное ожидание, пока вторая половинка возьмет на себя инициативу. Два лидера.Состояние вечной борьбы, недоверие друг к другу, сложность в принятии решений, поскольку каждый тянет одеяло на себя. Лидер и ведомый. Единственно возможный вариант союза, где партнеры имеют выраженные типажи. Их танец отношений весьма успешен, но при наличии доверия и готовности к компромиссу.

Но бывает так, что женщина, не будучи лидером по натуре, берет на себя решение важных вопросов. Она делает это, потому что супруг не проявляет инициативу, избегает сложностей и склонен перекладывать ответственность. Приходится делать всё самой.

В таком случае доверие между партнерами стремительно падает, ведь одна из целей союза — быть вместе и в горе и в радости, помогать друг другу. Мужчине стоит или безоговорочно принять женское лидерство, не мешать и благодарить ее за приложенные усилия. Или же встряхнуться и взять инициативу в свои руки.



Чего мужчины никогда не поймут о женщинах

Перед тем как рефлексировать на тему «Муж не понимает меня», вспомните, что есть куча вещей, которые мужчинам очень трудно объяснить.

Вот некоторые из них:

→ Как понять, что на самом деле имеет в виду женщина? Иногда ее «нет» означает «да», а «позже» — «никогда». Зачем она так делает?

→ К семи смертным грехам можно добавить и восьмой: мужчина не заметил новые туфли, маникюр или сумочку женщины. Он оценивает общий внешний вид любимой, а на детали внимания не обращает. Ей же важно, чтобы обновка была замечена и одобрена.

→ Фраза «Я хочу цветы, но не хочу говорить тебе, что хочу цветы. Потому что ты просто подаришь мне цветы, потому что я их хочу. А я хочу, чтобы ты подарил мне цветы, потому что тебе хочется подарить мне цветы» сломает мозг любому мужчине. А вот женщины ее очень хорошо понимают и вполне согласны со смыслом.

→ Женская многозадачность вызывает искреннее восхищение у мужчины. Но ему невдомек, как можно одновременно готовить 3 блюда, при этом присматривать за ребенком и болтать с подружкой по телефону.

→ Почему у женщины есть вопросы, на которые очень опасно отвечать правду? К примеру: «Я поправилась?» или «Моя мама какая-то злая, да?». Здесь необходима ложь во спасение — самый безопасный и дипломатичный выход из ситуации.

→ У любой женщины есть драма. В прошлом, в настоящем и что самое удивительное — даже в будущем. На вопрос «Как дела?» она обязательно поделится своей драмой. И плох тот мужчина, который ее не выслушает.

Как добиться взаимопонимания в семье

Почвой для конфликтов и недопонимания в отношениях часто становится разница во взглядах и убеждениях. Но есть и более мелкие (ситуативные) поводы для ссор — кто-то кого-то не понял и пошло-поехало. Постоянные трудности в коммуникации превращают отношения пары в движение по шатающемуся подвесному мосту — некомфортное и небезопасное.

Наши советы помогут наладить нормальное общение и добиться взаимопонимания между супругами.

Примите тот факт, что конфликты — неотъемлемая часть жизни. Не усугубляйте их до той степени, которая вызывает стресс и разрушает отношения. Учитесь не только мыслить позитивно, но и транслировать этот позитив своей второй половинке. Будьте настроены на конструктив, на мир, на компромисс. Есть внешние обстоятельства, которые плохо влияют на взаимопонимание в семье. Например, раздельное проживание, вмешательство третьих лиц, изменение финансового положения. Будьте к этому готовы и берегите свои границы от посягательств кого бы то (или чего бы то) ни было. В течение жизни люди меняются. Как в лучшую, так и худшую сторону. Ничего удивительного, если сегодня жена наслаждается общением с любимым супругом, а уже через несколько лет разочарованно констатирует: «Муж меня не слышит и не понимает». Это не повод для развода, а лишь толчок к обоюдному анализу и исправлению своих ошибок. Выражайте готовность проводить переговоры даже в состоянии глубокого и длительного конфликта. Не закрывайтесь от общения, ведь взаимный игнор лишь отдаляет от решения проблемы. Помните, что с недопониманием можно успешно бороться, но для этого как минимум нужно начать общаться. Отделяйте проблему от человека. Не обвиняйте друг друга, обвиняйте поступки, обстоятельства, слова, действия. Даже самые лучшие люди иногда совершают ошибки. Оба партнера должны понимать, что цель общения — не доказать свою правоту и формально выиграть в споре, а решить проблему, которая спровоцировала этот спор. В ходе сложного разговора держите фокус на теме. Не припоминайте старые обиды, не вмешивайте другие негативные явления из вашей совместной жизни. Относитесь к точке зрения своего любимого человека с уважением. Даже если считаете ее ошибочной. Будьте терпимы и мудры, это поможет лучше разобраться в сути конфликта. Разговаривайте на понятном языке. Избегайте сложных аллегорий, многозначительных намеков и драматических фраз. Словоблудие уводит от истины. Во время общения всегда старайтесь находить точки соприкосновения. Фразы в стиле «да, вот тут полностью поддерживаю» творят чудеса. Откажитесь от любого общения, когда кто-то из супругов или даже оба одновременно взвинчены, агрессивны, слишком устали или раздражены. Перенесите разговор на утро или на следующий день. Так у вас будет возможность все обдумать и выразить мысли более правильно, доходчиво. Не вмешивайте в конфликты детей — самый легкий источник манипуляций. Непонимание в семье между взрослыми не должно препятствовать общению ребенка с родителями. Чтобы разговор был конструктивным, ищите возможные решения. А после обсуждайте каждый из них и выбирайте оптимальный. Если на чем-то одном сойтись не удалось, постарайтесь найти третий вариант, который будет устраивать обе стороны.

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Если вы заинтересованы во взаимопонимании со своей второй половинкой, то никогда не забывайте, что для продуктивного общения важно уметь не только выражать свои мысли, но и слушать.

По этому поводу хорошо высказался Ж. Саломе в своей книге «Избавься от одиночества. Чудо общения»: «В каждом из нас живет огромное желание говорить, не подвергаясь критике, одобрению, непониманию, утешению, навешиванию ярлыков со стороны собеседника. Просто быть услышанным, чтобы лучше услышать самого себя».

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2463796760654908169/

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