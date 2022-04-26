Почему иногда женщины и мужчины не понимают друг друга

Двое людей любят друг друга, вступают в брак, планируют совместное будущее. Но в какой-то момент понимают, что их отношения идут куда-то не туда. Со временем сильнее чувствуется пропасть в коммуникации между супругами.
Как мужчины воспринимают информацию и почему они иногда не понимают женщин? А те, в свою очередь, не могут понять мужчин... Как возникает непонимание в семье и что с этим делать?
Трудности в общении у мужчин и женщин
По мнению профессора психологии Альберта Мехрабиана (США), только 7% общения между мужчиной и женщиной происходит в виде слов. Так это или нет, но отрицать наличие разных способов общения не стоит. Мы взаимодействуем с собеседниками с помощью мимики, жестов, тембра голоса, а с любимыми людьми — через заботу, внимание, нежные прикосновения и другие виды тактильной коммуникации.
Весь этот арсенал призван доносить сообщение (посыл) от одного человека к другому. Он разнообразен и универсален одновременно. Почему же при всем многообразии видов коммуникации возникает непонимание в отношениях?
Как общаются мужчины
Совершенно не так, как делают это женщины. Мужчины воспринимают информацию буквально. А для ее обработки включают логику, мыслительный процесс, память, опыт.
Что интересно: женщины тоже легко могут «включить» такой способ восприятия информации, но при этом владеют и другими. Они чаще используют эмоции, меняют интонационный окрас речи в зависимости от цели общения. Их вербальные и невербальные коммуникации несравнимо богаче. Но разнообразие способов выражения мыслей не гарантирует, что все они будут правильно восприняты.
Получается, что женщина с широким арсеналом общения коммуницирует с мужчиной, у которого способов донесения информации сильно меньше. Поймут ли они друг друга?
Бесконечное тестирование
Мужчины жалуются, что их половинки любят указывать на недостатки, иногда и смеяться над ними или критиковать. Но это поверхностный вывод. На самом деле таким образом женщина как бы «измеряет глубину» — определяет уровень стойкости мужчины, его реакцию на вызов. Доверять и уважать она сможет только того, кто правильно реагирует на провокации.
Эта бессознательная игра заложена природой. Наши древние предки более прагматично подходили к выбору партнера: мужчинам нужна была женщина, способная вынашивать и вскармливать грудью детей. Женщине же нужен был сильный мужчина, который защитит семью (стаю) и обеспечит пропитание.
Сегодня наши потребности изменились, а вот тяга к испытаниям осталась.
И если женщина жалуется на плохое самочувствие, то ее основной мотив — увидеть реакцию любимого, а помощь, поддержка и так далее уже второстепенны.
Поэтому совет мужчинам: если вам что-то непонятно или вы чувствуете неоднозначность, задавайте вопросы сначала себе, а потом женщине. Вам нужно разобраться, чего она от вас хочет, чего она от вас не получает и какую из ее потребностей вы не удовлетворяете. Это поможет избежать ее жалоб в стиле «муж меня не понимает».
Общение на разных языках
Люди, которые состоят в близких отношениях, могут общаться одновременно на двух языках. Один буквальный, служит для передачи информации, язык действия. Второй нужен для выражения чувств и чаще всего используется женщинами. Они без труда считывают эмоции, вложенные в слова. А мужчины получают информацию, чтобы достигнуть цели и переключиться на новую задачу.
Что получается:
- женщины более заинтересованы в обмене энергиями, в установлении духовной связи, но при этом информативность диалога на втором месте;
- мужчины нуждаются в информации, об эмоциях речь или вовсе не идет, или они второстепенны.
Отсюда и впечатление у обоих участников диалога, что они общаются на разных языках. Именно по этой причине мужчина сетует, что жена меня не понимает, а жена жалуется подружкам на сухость и безразличие супруга.
А помочь может вот что:
✓ Зная об особенностях межгендерной коммуникации, людям проще выстраивать эффективный диалог.
✓ Женщине не стоит делать поспешных выводов о том, что ее собеседник невнимателен или эмоционально холоден. Желание в любом разговоре отыскать подоплеку нужно выключать. Как говорил Фрейд, «иногда сигара — это просто сигара».
✓ Мужчина должен понимать, что женщины транслируют собеседникам не только информацию, но и чувства. Поэтому внимательность и способность распознать скрытый смысл их слов прибавят баллов.
Как добиться понимания, если женщина лидер
Сегодня женщины пользуются гораздо большей свободой и правами, чем 100 лет назад. Они успешны в бизнесе, прекрасные руководители, могут в одиночку вести сложные процессы и справляться высокими рабочими нагрузками. Конкурировать с таким впечатляющим потенциалом и ресурсностью мужчинам становится все сложнее.
Но отношения — это не борьба двух конкурентов, а, скорее, танец. Ведущий (лидер) задает темп, стиль, направление движений. Ведомый идет за ним, обеспечивая гармонию и комфорт взаимодействия. Это в идеале. В жизни же могут быть три варианта комбинаций:
- Два ведомых.Оба человека пассивны. Их привычный формат поведения — мучительное ожидание, пока вторая половинка возьмет на себя инициативу.
- Два лидера.Состояние вечной борьбы, недоверие друг к другу, сложность в принятии решений, поскольку каждый тянет одеяло на себя.
- Лидер и ведомый. Единственно возможный вариант союза, где партнеры имеют выраженные типажи. Их танец отношений весьма успешен, но при наличии доверия и готовности к компромиссу.
Но бывает так, что женщина, не будучи лидером по натуре, берет на себя решение важных вопросов. Она делает это, потому что супруг не проявляет инициативу, избегает сложностей и склонен перекладывать ответственность. Приходится делать всё самой.
В таком случае доверие между партнерами стремительно падает, ведь одна из целей союза — быть вместе и в горе и в радости, помогать друг другу. Мужчине стоит или безоговорочно принять женское лидерство, не мешать и благодарить ее за приложенные усилия. Или же встряхнуться и взять инициативу в свои руки.
Чего мужчины никогда не поймут о женщинах
Перед тем как рефлексировать на тему «Муж не понимает меня», вспомните, что есть куча вещей, которые мужчинам очень трудно объяснить.
Вот некоторые из них:
→ Как понять, что на самом деле имеет в виду женщина? Иногда ее «нет» означает «да», а «позже» — «никогда». Зачем она так делает?
→ К семи смертным грехам можно добавить и восьмой: мужчина не заметил новые туфли, маникюр или сумочку женщины. Он оценивает общий внешний вид любимой, а на детали внимания не обращает. Ей же важно, чтобы обновка была замечена и одобрена.
→ Фраза «Я хочу цветы, но не хочу говорить тебе, что хочу цветы. Потому что ты просто подаришь мне цветы, потому что я их хочу. А я хочу, чтобы ты подарил мне цветы, потому что тебе хочется подарить мне цветы» сломает мозг любому мужчине. А вот женщины ее очень хорошо понимают и вполне согласны со смыслом.
→ Женская многозадачность вызывает искреннее восхищение у мужчины. Но ему невдомек, как можно одновременно готовить 3 блюда, при этом присматривать за ребенком и болтать с подружкой по телефону.
→ Почему у женщины есть вопросы, на которые очень опасно отвечать правду? К примеру: «Я поправилась?» или «Моя мама какая-то злая, да?». Здесь необходима ложь во спасение — самый безопасный и дипломатичный выход из ситуации.
→ У любой женщины есть драма. В прошлом, в настоящем и что самое удивительное — даже в будущем. На вопрос «Как дела?» она обязательно поделится своей драмой. И плох тот мужчина, который ее не выслушает.
Как добиться взаимопонимания в семье
Почвой для конфликтов и недопонимания в отношениях часто становится разница во взглядах и убеждениях. Но есть и более мелкие (ситуативные) поводы для ссор — кто-то кого-то не понял и пошло-поехало. Постоянные трудности в коммуникации превращают отношения пары в движение по шатающемуся подвесному мосту — некомфортное и небезопасное.
Наши советы помогут наладить нормальное общение и добиться взаимопонимания между супругами.
- Примите тот факт, что конфликты — неотъемлемая часть жизни. Не усугубляйте их до той степени, которая вызывает стресс и разрушает отношения.
- Учитесь не только мыслить позитивно, но и транслировать этот позитив своей второй половинке. Будьте настроены на конструктив, на мир, на компромисс.
- Есть внешние обстоятельства, которые плохо влияют на взаимопонимание в семье. Например, раздельное проживание, вмешательство третьих лиц, изменение финансового положения. Будьте к этому готовы и берегите свои границы от посягательств кого бы то (или чего бы то) ни было.
- В течение жизни люди меняются. Как в лучшую, так и худшую сторону. Ничего удивительного, если сегодня жена наслаждается общением с любимым супругом, а уже через несколько лет разочарованно констатирует: «Муж меня не слышит и не понимает». Это не повод для развода, а лишь толчок к обоюдному анализу и исправлению своих ошибок.
- Выражайте готовность проводить переговоры даже в состоянии глубокого и длительного конфликта. Не закрывайтесь от общения, ведь взаимный игнор лишь отдаляет от решения проблемы. Помните, что с недопониманием можно успешно бороться, но для этого как минимум нужно начать общаться.
- Отделяйте проблему от человека. Не обвиняйте друг друга, обвиняйте поступки, обстоятельства, слова, действия. Даже самые лучшие люди иногда совершают ошибки.
- Оба партнера должны понимать, что цель общения — не доказать свою правоту и формально выиграть в споре, а решить проблему, которая спровоцировала этот спор.
- В ходе сложного разговора держите фокус на теме. Не припоминайте старые обиды, не вмешивайте другие негативные явления из вашей совместной жизни.
- Относитесь к точке зрения своего любимого человека с уважением. Даже если считаете ее ошибочной. Будьте терпимы и мудры, это поможет лучше разобраться в сути конфликта.
- Разговаривайте на понятном языке. Избегайте сложных аллегорий, многозначительных намеков и драматических фраз. Словоблудие уводит от истины.
- Во время общения всегда старайтесь находить точки соприкосновения. Фразы в стиле «да, вот тут полностью поддерживаю» творят чудеса.
- Откажитесь от любого общения, когда кто-то из супругов или даже оба одновременно взвинчены, агрессивны, слишком устали или раздражены. Перенесите разговор на утро или на следующий день. Так у вас будет возможность все обдумать и выразить мысли более правильно, доходчиво.
- Не вмешивайте в конфликты детей — самый легкий источник манипуляций. Непонимание в семье между взрослыми не должно препятствовать общению ребенка с родителями.
- Чтобы разговор был конструктивным, ищите возможные решения. А после обсуждайте каждый из них и выбирайте оптимальный. Если на чем-то одном сойтись не удалось, постарайтесь найти третий вариант, который будет устраивать обе стороны.
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Если вы заинтересованы во взаимопонимании со своей второй половинкой, то никогда не забывайте, что для продуктивного общения важно уметь не только выражать свои мысли, но и слушать.
По этому поводу хорошо высказался Ж. Саломе в своей книге «Избавься от одиночества. Чудо общения»: «В каждом из нас живет огромное желание говорить, не подвергаясь критике, одобрению, непониманию, утешению, навешиванию ярлыков со стороны собеседника. Просто быть услышанным, чтобы лучше услышать самого себя».
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2463796760654908169/
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