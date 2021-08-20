Из-за чего произошел самый громкий раскол в соцлагере: как поссорились Китай и СССР

Отношения Советского Союза и китайцев не складывались ровно и гладко. Даже в 1940-е, когда военный потенциал Мао Цзэдуна зависел от объемов сталинской помощи, его сторонники боролись со всеми, в ком видели проводника московского влияния. 24 июня 1960-го в Бухаресте на совещании компартий делегации СССР и КНР публично подвергли друг друга неприкрытой критике.

Этот день принято считать окончательным расколом в лагере недавних союзников, что вскоре привело к локальным вооружённым столкновениям.

Послевоенная дружба и стратегическое партнерство

Подписание советско-китайского договора о дружбе.

После японской капитуляции китайские коммунисты пошли шквальной войной на Гоминьдан (национал-демократов). После победы Мао и установления коммунистической власти над всей китайской территорией начался период дружбы Страны Советов и КНР. По окончании Второй мировой взаимоотношения внутри антигитлеровской коалиции резко испортились, и замаячила очередная глобальная война. В этих условиях человеческий ресурс густонаселенного Китая пришелся бы Сталину очень кстати. Поэтому, видя в Китае важного потенциального союзника, СССР инициировал Мао колоссальную поддержку.

За несколько лет Москва предоставила китайцам череду кредитов на выгодных условиях, построила в Китае сотни крупных промышленных предприятий с полным оснащением.

Смерть Сталина и неприязнь к новому лидеру

Советская сторона передала партнеру возвращённые с победой над японцами Порт-Артур, Дальний и даже Китайско-Восточную железную дорогу. Печать обеих государств пестрела заголовками о вечной дружбе русского с китайцем, а коммунистический лагерь еще не был столь могущественной угрозой для своего противника. Но все рухнуло, не выдержав политических амбиций.

Несмотря на внешнюю дружелюбность, Мао не видел Хрущева равным себе лидером.

Смерть товарища Сталина скорректировала отношения между государствами. В Кремле теперь заправлял Хрущёв, которого Мао не видел революционным предводителем подобно себе. Утратив в лице Иосифа Виссарионовича конкуренцию, Мао ощущал лидером соцлагеря исключительно себя. Хрущёв не особо владел идеологическими вопросами, а Мао даже сформировал новое коммунистическое течение - маоизм. Кроме того, Хрущёв был моложе, а возраст в восточной культуре играл не последнюю роль. Мао не планировал подчиняться Хрущёву. Маоизм становился идеальной идеологией для экспорта в нищие азиатские страны. В авангарде Мао оказались беднейшие крестьяне, которые могли подавить буржуазные города. Для СССР усиление китайцев не выглядело заманчивым, и Москва взялась за палки в колесах.

При этом Китай пока нуждался в помощи, желая получить от Хрущева «рецепт» атомной бомбы. Мао еще не имел научно-технического потенциала для самостоятельной разработки атомного оружия, так что помощь Москвы оставалась решающим моментом. Тысячи атомщиков СССР находились на объектах Китая, так что ссориться пока было рано. Нельзя не учесть и обеспокоенность китайского лидера осуждением сталинской деятельности от имени новой советской элиты. Беседуя с советским послом в КНР Юдиным, Мао предупреждал, что такими действиями российская власть поднимает камень, который вскоре упадет им же под ноги.

Новая стратегия Мао и требование ядерной войны

Со смертью Сталина пропаганда вечной дружбы между русскими и китайцами сошла на нет.

К середине 50-х стратегия Мао Цзэдуна резко изменилась. До этого периода он учтиво благодарил СССР за любую помощь и малейшую поддержку. Теперь же он требовал. В частности, китайский лидер настаивал на форсировании передачи атомных технологий КНР. Хрущёв сначала пошёл навстречу, но быстро притормозил процесс, побаиваясь усиления Китая и выхода коварного Мао из-под колпака. Вторым номером китайский лидер запросил создание атомного подводного флота, что называется "под ключ", причем при условии полного китайского управления. Кремль на такое пойти, конечно же, не мог. Кроме этого, Мао пожелал завладеть Монголией и неоднократно ставил этот вопрос на обсуждение. Но Монголия продолжала оставаться в зоне советского влияния.

Несмотря на усугубляющиеся расхождения интересов Мао ещё какое-то время выказывал дружелюбие, посетив Москву. На 40-летнюю годовщину Октябрьской революции китайский лидер говорил о ядерной войне, которая должна уничтожить капитализм и империализм на планете. Хрущёв же объявлял курс на мирное сожительство капитализма с социализмом. Для Мао это стало сигналом о потере мощи новой советской формацией.

Окончательный раскол и новый противник СССР

Мао взял курс на независимость от Москвы и всецелую власть над соцлагерем.

Мао начал проверять соседей на прочность. Все началось с двух вооружённых столкновений в Тайване, вошедших в историю как 1-й и 2-й тайваньские кризисы. Но Тайвань имел поддержку США, поэтому война не состоялась. Следом настала очередь Индии, с которой были инициированы приграничные вооружённые столкновения. Китайско-индийские схватки совсем не входили в планы Москвы, потому как нейтральный Дели рассматривался в роли противовеса крепнущему Китаю. СССР жестко осудил действия Мао, который теперь перешел в разряд неуправляемых. Передачу атомных технологий заморозили.

В ответ на несогласие с политикой КНР. В апреле 1960-го китайские газеты выдали ряд статей с неприкрытой критикой советского руководства. Раздраженный таким выпадом Хрущев распорядился в считанные дни отозвать из КНР всех технических специалистов. Обесточенные китайские предприятия символизировали начало нового этапа - 20-летней открытой вражды коммунистических империй. Из вечных друзей СССР и Китай превратились в первых врагов. Конфликт разгорался, у посольства СССР круглосуточно шумели недовольные демонстрации. Китай обозначил претензии на Дальний Восток и южную Сибирь. В результате произошло громкое столкновение на острове Даманский, стоившее десятков жизней.

Конфликт достиг серьезных масштабов, и в Китае начали строить бомбоубежища, создавать продовольственные склады, закупать вооружение у Запада. СССР, в свою очередь, форсировал строительство оборонных объектов на границе, формирование дополнительных военных соединений и резко увеличил оборонные расходы. Только со смертью Мао страны встали на путь примирения, выстраивая когда-то блестяще налаженные связи с нуля.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что после выноса зловещего тела палача народов Сталина из Мавзолея , китайцы попросили Хрущева отдать им саркофаг с телом Сталина, на что Хрущев по своей тупости и недальновидности поначалу согласился , сказав: «Неужели вам нужна эта дохлая кляча? Ну, берите ее!».

Однако соратники сумели отговорить Никиту Сергеевича от этого шага, мотивируя тем, что , если тиран был кем-то убит, то китайцы, заполучив тело Сталина, могли провести экспертизу, обнаружив и растрезвонив на весь мир настоящую причину смерти изувера. Видимо поэтому многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе, видимо, для того, чтобы скрыть факт убийства диктатора!

Одновременно с этим, по словам многих очевидцев , в Мавзолее на всеобщее обозрение был выставлен вовсе не Иосиф Виссарионович, а мертвый его двойник. Например , писатель Габриэль Гарсиа Маркес вспоминал, что усы, вьющие волосы и руки покойника в саркофаге были явно не сталинскими. Любопытные факты относительно версии о трупе-двойнике приводятся в книге М. А. Панковой «100 знаменитых загадок истории».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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