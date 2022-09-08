Зачем Сталин вручил обычной уборщице Сталинскую премию в 50 тысяч рублей

Подобная история произошла с обычной уборщицей в Кремле, которую однажды заметил сам Сталин.

Начнём с того, что однажды Сталин, идя по коридорам Кремля, прошёл мимо уборщицы, которая заботливо протирала листки на цветах, подоконники, при чем делая это с особым усердием. Вождя это впечатлило. Время уже было позднее, и уборщица не должна была уже работать, она могла уйти домой, но работала, не жалея сил.

Сталин запомнил её, и через короткое время снова столкнулся с уборщицей в коридоре, так же поздно вечером. Сталин в этот момент подумал о том, что видит ее на работе чаще, чем государственных чиновников, и приказал выдать ей премию имени себя, то есть Сталинскую премию.

Здесь нужно остановиться отдельно: эта премия существовала с 1940 по 1953 года и служила материальным стимулом к прорывной работе и достижению конкретных результатов в разных областях. Охотившиеся сумма премии была огромной - 50 тысяч рублей (для сравнения - зарплата генерала составляла 3-4 тысячи).

Плюс выдавался орден и льготы в виде бесплатного проезда и приоритетного права поступления в институты детей лауреатов. В результате премию получали люди среднего и молодого возраста, чтобы мотивировать их к дальнейшим научным, инженерным и так далее достижениям.

Количество номинация постоянно менялось, но всегда существовало две степени: За получениями премии 1-й степени полагалось 100 тысяч рублей. За получение 2-й степени - 50 тысяч рублей.

Деньги на премию Сталин брал из собственного фонда по продаже книг собственного издательства.

Уборщица так впечатлила упорным трудом Вождя, что он приказал выдать ей сумму, равную награде за премию 2 степени, 50 тысяч рублей, только неофициально и без ордена.

Но параллельно Сталин дал приказ НКВД - проследить, что будет делать с деньгами 60-летняя уборщица. И тут произошел ряд интересных событий:

На следующий же день после получения денег уборщица не вышла на работу, взяла больничный. Сталину доложили об этом, он приказал ждать.

Но ещё через день уборщица вышла на работу и продолжила работать как ни в чем не бывало, вот только чекисты доложили вождю народов, что денег у уборщицы больше нет. Она их всех потратила. На изумленное лицо вождя чекисты доложили следующее: работница использовала день и деньги для того, чтобы съездить в родной городок в Московской области. Там она пришла в местную библиотеку и отдала все деньги туда, что бы они купили как можно больше книг.

Оказалось, что в свои 60 лет работница Кремля не умела читать, и за свою жизнь так и не научилась. Она захотела, чтобы дети в ее родном городе достигли больших успехов, чем она, поэтому по факту просто пожертвовала честно заработанные деньги в будущее других детей.

Сталин остался доволен итогами своего эксперимента, ибо он боялся, что такая сумма может вскружить голову простому работяге и снизит его инициативность в работе. Но оказалось, что не всегда человеческая алчность и лень побеждают. Порой думы о других и чувство долго берет вверх там, где этого даже не ожидали.

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