Занимательные факты о жизни финнов

Всегда интересно узнать что-нибудь новое о жизни иностранцев. Но не в туристическом смысле. Хочется узнать о разных житейских мелочах и бытовых особенностях. Итак, представляем вашему вниманию подборку интересных фактов о жизни финнов.
1.
Такие щетки можно встретить у каждого подъезда. Заходя домой, можно счистить снег или грязь с обуви
2.
Это потолок, а на нем крючок и маленькая розетка. Это финский стандарт, даже IKEA пришлось приспособится и начать продавать светильники с мини-вилкой
3.
Это не простые мусорные ящики. Это контейнеры для старой одежды, которую перенаправляют в благотворительный магазин
4.
В крупных городах у каждой остановки есть свой номер. Он написан на самой остановке, и его показывает приложение, которое строит маршруты
5.
В Финляндии можно прокатится в автобусах без водителей
6.
Еще в стране любят добавлять «порошок из насекомых». Вот, например, хлеб со сверчками
7.
В столичном регионе вместе с проездным дают такую обложку. Ее задняя часть светоотражающая
8.
В метро Красный Крест показывает, в какой группе крови сегодня нуждаются люди
9.
В местных библиотеках можно взять не только книги и диски, но и разные бытовые вещи, например, перфоратор или швейную машинку.И все это бесплатно
10.
В финских поликлиниках и больницах на полу рисуют разноцветные линии. Поэтому в регистратуре людей направляют «по цвету»
11.
В поездах есть держатели для велосипедов
12.
В аэропорту Хельсинки есть «капсулы для сна»
13.
В Финляндии очень популярны однодневные курсы. Особенно кулинарные. В конце все едят получившееся, а остатки можно забрать домой
14.
В финских полицейских участках позаботились о людях с маленьким ростом. Если человек не достает до окошка, он может воспользоваться табуреткой
15.
Финляндия и снег — понятия неразделимые. В детских садиках есть специальные сушилки для варежек.
16.
Для переезда принято использовать пластиковые ящики, которые можно взять в аренду довольно дешево. Их можно поставить так, что они друг за дружку держатся
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