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Занимательные факты о жизни финнов

Занимательные факты о жизни финнов

Всегда интересно узнать что-нибудь новое о жизни иностранцев. Но не в туристическом смысле. Хочется узнать о разных житейских мелочах и бытовых особенностях. Итак, представляем вашему вниманию подборку интересных фактов о жизни финнов.

1.

Такие щетки можно встретить у каждого подъезда. Заходя домой, можно счистить снег или грязь с обуви

Занимательные факты о жизни финнов

2.

Это потолок, а на нем крючок и маленькая розетка. Это финский стандарт, даже IKEA пришлось приспособится и начать продавать светильники с мини-вилкой

Занимательные факты о жизни финнов

3.

Это не простые мусорные ящики. Это контейнеры для старой одежды, которую перенаправляют в благотворительный магазин

Занимательные факты о жизни финнов

4.

В крупных городах у каждой остановки есть свой номер. Он написан на самой остановке, и его показывает приложение, которое строит маршруты

Занимательные факты о жизни финнов

5.

В Финляндии можно прокатится в автобусах без водителей

Занимательные факты о жизни финнов

6.

Еще в стране любят добавлять «порошок из насекомых». Вот, например, хлеб со сверчками

Занимательные факты о жизни финнов

7.

В столичном регионе вместе с проездным дают такую обложку. Ее задняя часть светоотражающая

Занимательные факты о жизни финнов

8.

В метро Красный Крест показывает, в какой группе крови сегодня нуждаются люди

Занимательные факты о жизни финнов

9.

В местных библиотеках можно взять не только книги и диски, но и разные бытовые вещи, например, перфоратор или швейную машинку.

И все это бесплатно

Занимательные факты о жизни финнов

10.

В финских поликлиниках и больницах на полу рисуют разноцветные линии. Поэтому в регистратуре людей направляют «по цвету»

Занимательные факты о жизни финнов

11.

В поездах есть держатели для велосипедов

Занимательные факты о жизни финнов

12.

В аэропорту Хельсинки есть «капсулы для сна»

Занимательные факты о жизни финнов

13.

В Финляндии очень популярны однодневные курсы. Особенно кулинарные. В конце все едят получившееся, а остатки можно забрать домой

Занимательные факты о жизни финнов

14.

В финских полицейских участках позаботились о людях с маленьким ростом. Если человек не достает до окошка, он может воспользоваться табуреткой

Занимательные факты о жизни финнов

15.

Финляндия и снег — понятия неразделимые. В детских садиках есть специальные сушилки для варежек.

Занимательные факты о жизни финнов

16.

Для переезда принято использовать пластиковые ящики, которые можно взять в аренду довольно дешево. Их можно поставить так, что они друг за дружку держатся

Занимательные факты о жизни финнов

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