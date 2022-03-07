Самое известное орудие казни задумывалось как спасение

Гильотина - одно из самых узнаваемых приспособлений для казни в мире. Знаковый вид страшного изогнутого лезвия стоит в одном ряду с виселицей и крестом как наиболее яркие образы человеческой казни. Гильотина доминировала в жуткой части европейской истории и продолжает будоражить воображение по сей день.

Но гильотина никогда не должна была стать машиной для убийства, которой она стала.

Когда французский врач Жозеф-Игнас Гильотен выступал за использование обезглавливающего устройства в качестве метода казни, он не мог знать, что с его помощью будут убиты тысячи его соотечественников.

Гильотина изначально была изобретена как устройство милосердия. Она должна была стать модернизацией средневековых методов казни, которые становились все более жестокими и бесчеловечными. Просвещенные люди не могли больше выносить убийства людей такими способами. Должен был быть лучший способ. Приговоренные к смерти не должны были подвергаться пыткам на пути к своему последнему наказанию.

Старые методы казни

Казнь пирата

До изобретения гильотины казнь была жестокой и в некоторой степени произвольной. Смерть человека зависела от силы рук того, кто орудовал топором, или от мастерства того, кто завязывал узел.

Некоторым для обезглавливания требовалось больше одного взмаха. Другие медленно умирали на конце веревки. В средневековом мире это было просто фактом жизни, но в эпоху Просвещения эти произвольные факторы стали влиять на умы многих.

Новая волна просветительских настроений привела к пересмотру смертной казни. Смерть не обязательно должна быть мучительной, грязной или произвольной. Она могла быть быстрой и эффективной, как все остальные машины, изобретенные в то время.

Новый метод казни

Жозеф-Игнас Гильотен

Вопреки распространенному мнению, Жозеф-Игнас Гильотен не изобрел метод казни, который носит его имя. Гильотен был просто человеком, который выступал за его применение во Франции. Жозеф-Игнас Гильотен не верил в смертную казнь и считал, что если люди должны умереть, то это должно быть как можно быстрее и безболезненнее.

Гильотина не была изобретена в XVIII веке, существуют записи о том, что подобные устройства использовались по всей Европе в течение сотен лет, но этот метод не получил распространения до тех пор, пока Жозеф-Игнас Гильотен не выступил за его применение.

Гильотен представил французскому правительству шесть предложений относительно казни. Он предложил следующее: Все наказания за преступления одного класса должны быть одинаковыми, независимо от преступника (т.е. не должно быть привилегий для дворян). Смертный приговор будет вынесен путем обезглавливания, осуществляемого машиной. Семья виновного не будет подвергаться никакой правовой дискриминации Никому не будет запрещено упрекать семью виновного в его/ее наказании Имущество осужденного не будет конфисковано Тела казненных будут возвращены семье по ее просьбе. Жозеф-Игнас Гильотен считал, что использование гильотины сделает казнь быстрой и безболезненной для жертв. Многие из этих предложений действительно были приняты правительством, что привело к появлению так называемой "машины для казни", носящей его имя. Жозеф-Игнас Гильотен не знал, что благодаря его предложениям правительству будет очень легко уничтожить тысячи своих сограждан с помощью его методов. Наследие По общему мнению, гильотина действительно является более быстрым и чистым методом казни. Единичное действие обезглавливания устраняет большую часть произвольных человеческих ошибок, которые были частью европейской казни на протяжении веков, и в то же время является излюбленным методом убийства монархов. (Короли и деспоты любили выставлять головы жертв в качестве демонстрации власти и справедливости над воротами и стенами городов по всей Европе). Гильотина стала настолько вездесущей, что семья Жозефа-Игнаса Гильотена потребовала изменить название устройства. Их просьба была отклонена, поэтому семья Гильотена изменила свое имя. Они не хотели, чтобы их ассоциировали с этим устройством. Во время Французской революции страна вышла из-под контроля, и излюбленным способом казни стала гильотина. В этот период купцов, королев, королей, крестьян, революционных лидеров и солдат одинаково вели к колодкам и обезглавливали на гильотине. Последняя казнь через гильотину произошла во Франции в 1977 году. Этот способ казни был официальным государственным методом казни до тех пор, пока Франция не отменила смертную казнь в 1981 году.