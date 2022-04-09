Почему Польша – самое антирусское государство в Европе? Экскурс в историю

Русские и поляки – славянские народы, живущие по соседству более тысячи лет и имеющие много общих черт. Тем не менее, в настоящее время Польша является одним из самых антирусских государств в Европе, считающая Россию жестоким агрессором. Чем объясняется такая неприязнь к "братьям-славянам"?

Католики и православные

Одна из причин многовекового конфликта была заложена еще в Xвеке, когда Польша приняла крещение от Ватикана, а Русь – от Византии. Раскол христианства на католичество и православие впоследствии превратил "братьев-славян" во врагов.

Поначалу религиозные разногласия не играли большой роли. Конфликты между Польшей и Русью возникали из-за спорных пограничных территорий. При этом русские и польские князья часто заключали союзы и помогали друг другу в междоусобицах.

В 1385 г. Польша и Литва заключили Кревскую унию, ставшую первым шагом на пути их объединения. Князь Ягайло обязался обратить все население княжества в "истинную веру" и начал процесс окатоличивания и полонизации "русинов".

Речь Посполитая

Усиление Московского княжества вело к нарастанию противоречий с польско-литовским союзом, ярко проявившимися в ходе Ливонской войны. Этот союз был закреплен образованием Речи Посполитой (1569 г. ). В результате ряда побед С. Батория Россия лишилась еще некоторых пограничных территорий.

Ян Матейко. Баторий под Псковым. 1872 г.

Ливонская война обострила неприязнь между поляками и русскими. Именно в это время в Польше появились сочинения, оправдывающие войну против "диких азиатов". За "москалями" прочно закрепились такие характеристики, как "варвары", "животные", "быдло" и т. п.

В начале XVII века Польша пыталась извлечь пользу из российской Смуты. Сначала поляки поддержали двух Лжедмитриев, а затем хотели воспользоваться приглашением московских бояр на царство королевича Владислава. Перед походом на Москву в 1610 г. Сигизмунд так объяснял папе Римскому свои мотивы: "Я… выступаю против тирании тех обманщиков, которые… выдавали себя за потомков князей московских".

Э. Э. Лисснер. Изгнание поляков из Кремля Пожарским. 1938 г.

Смута закончилась победой Второго ополчения и изгнанием поляков. В 1617 г. Владислав вновь пытался овладеть Москвой и перед походом писал папе Римскому: "…мы надеемся не только расширить границы Польши, но и раздвинуть область христианской республики".

В XVII веке состоялось еще две русско-польских войны (1632-1634 и 1654-1666 гг.). Вторая стала следствием воссоединения Украины с Россией по Переяславскому договору и закончилась для Польши окончательной потерей Киева и всей левобережной Малороссии.

К концу XVII века некогда могущественная Речь Посполитая пришла в упадок и постепенно попала под полное влияние соседних государств. В 1772 и 1793 гг. произошло два раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. В 1794 г. в Польше началось восстание Т. Костюшко. После его подавления А. В. Суворовым Польша, как независимое государство, перестало существовать. Поляки до сих пор обвиняют полководца в чрезмерной жестокости при штурме Праги.

От герцогства Варшавского к современной Польше

Образованное Наполеоном марионеточное герцогство Варшавское в 1813 г. было вновь разделено между Австрией, Пруссией и Россией. Часть территории Польши вошла в состав Российской империи под названием Царства (Королевства) Польского.

Несмотря на предоставление широких автономных прав поляки не оставляли надежд вновь обрести независимость и дважды поднимали восстания в 1830 и 1863 гг. Результатом стало лишь ограничение польской автономии.

Образование Польской Республики в 1918 г. привело к советско-польской войне, по итогам которой Польша включила в свой состав западную часть украинских и белорусских земель.

В 1939 г., согласно секретному пункту договора, территория Польши была разделена между СССР и Германией. "Камнем преткновения" в русско-польских отношениях до сих пор остается т. н. Катынский расстрел.

В августе 1944 г. подпольная Армия Крайова и польское правительство в изгнании организовало Варшавское восстание, которое было жестоко подавлено немцами. Сейчас польские историки считают главной причиной поражения отказ советских войск поддержать восстание, при этом "забывая", кто в конечном итоге их освободил.

Варшава после подавления восстания

Наконец, современная демократическая Польша обвиняет русских в "коммунистической оккупации", которая полстолетия мешала им войти в состав "цивилизованной Европы".

Учитывая постоянные притязания поляков на исконные русские земли и примеры их жестокости (насильственное обращение в католичество, резня в ходе "Варшавской заутрени" и др.) патологическая ненависть к русским выглядит как-то странно.

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