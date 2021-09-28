Что означают повторяющиеся цифры 3333?

Вы можете видеть эти цифры на часах, на мобильных устройствах и просто как ряд цифр в какой-то «картинке», в каком-то знаке, номере и так далее.



Сегодня информация передается о повторяющихся тройках (3), когда Вы видите эти цифры и не связываете это с пониманием Триединства, или датой рождения, или повторяющиеся вот эти вот числа на устройствах или как знаков. Это может быть три тройки (333), это может быть четыре тройки (3333) или более.

Представьте что:

— есть кто-то первый — главенствующий в какой-то ситуации

— есть кто-то второй — то есть заместитель первому, или если это муж и жена – то в паре кто-то главный, а кто-то всегда исполняет «вторую Роль»



— и есть – кто-то третий и этот третий начинает выходить на конкурирование, на возможно какую-то борьбу, на проявление себя более явно и активно.

И тут все зависит от различных процессов, событий, от действий этих Игроков ситуаций. Поэтому Вы уже можете сделать вывод, что 3 – это изменение в Вашем Статусе. Причем это изменение больше на выход на более важный Статус, чем на снижение.

Вероятность того, что 333 показывают Вам что Ваш Статус станет более серьезным, более активным; Вы начнете более самовыражаться, Вы будете избавляться — от того что Вам мешает и таким образом Ваша позиция будет более влиятельна.

Вот это как раз и означает вот такие перемены могут произойти. Но они могут произойти если Вы это будете принимать в себе. Если Вы будете, увидев этот знак, бездействовать – через некоторое время этот знак исчезнет.

Поэтому когда возникает такой знак — желательно прочувствовать или проанализировать «А где Вы?», не «Кто Вы?» — а «Где Вы?», сначала «Где Вы?»: во взаимоотношениях, профессионально, по Вашему взаимодействию с Вашим Родом — насколько Ваша позиция действительно важна или Вы хотите ее улучшить. И вот тут можно уже пройти дальше и посмотреть тот аспект жизни, который наиболее Вам важен и в котором наименее Статусно Вы себя чувствуете.

И как раз если Вы считаете, что этот Статус изменится – это будет Вам на пользу, то есть произойдет какое-то развитие событий. И вот здесь можно выбрать какой-то аспект, как например во взаимоотношениях, где Вы вдруг являетесь «не важным», «на вторых Ролях», а хотите быть «первым». Или это может быть даже тот «треугольник», где есть Ваш соперник и Вы хотите все-таки добиться желаемого результата (и такое всегда будет происходить у людей — вот такое соперничество) и вот здесь нужно уже начинать действовать.

Как действовать? Это уже является Вашим развитием. Вам нужно понимать, что возможно в прошлом были допущены ошибки и сейчас дается шанс эти ошибки изменить.

Подводя итог по цифре 3:

— это выход на лучшее состояние

— это То – что будет давать Вам потом «толчок» к выражению себя/более яркому выражению себя, потому что переход на более высокую ступень «подтягивает» к Вам людей, которые Вас будут поддерживать. И это похоже уже на более Лидерское выражение себя, в том смысле что Вы будете «сиять на сцене» или руководить каким-то направлением.

— но Вам нужно быть готовым к тому, что Вы будете в «свете софитов», на Вас будут смотреть, внимание будет повышенное и если не хватает каких-то Моральных качеств – вот здесь это будет тяжелым испытанием. Сила Духа будет Вас поддерживать. И все-таки желательно идти в этом направлении – потому что такой шанс дается не часто.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2312238501414832193/

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