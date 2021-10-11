5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины

Мало кому из нас хочется тратить время на отношения, которые продлятся в лучшем случае пару месяцев. Но одно дело, когда люди просто не подходят друг другу, и совсем другое — если мужчина в принципе не готов к обязательствам. Вот только как же понять, чего ваш партнёр на самом деле хочет? Определить это помогут его слова.

5 «стоп-фраз», которые свидетельствуют о несерьёзности намерений мужчины

1. «Я тебя не достоин»

Обычно, произнося эту фразу, представители сильного пола имеют в виду следующее: «Прости, но я изначально не планировал заводить с тобой серьёзные отношения».

2. «Дело не в тебе, дело во мне»

Ещё одна избитая фраза, подслушанная в голливудских фильмах. Нередко после этих слов женщина ещё больше привязывается к своему избраннику, хотя на самом деле за ними стоит лишь желание разорвать отношения.

3. «Ты слишком хороша для меня»

Какой здравомыслящий мужчина откажется от девушки, которая ему действительно нравится, только потому, что считает себя недостойным счастья с ней? Если избранник говорит вам, что вы «слишком» умная, красивая и добрая, знайте: это всего лишь один из способов деликатно с вами расстаться.

4. «Я пока не готов к серьёзным отношениям»

Даже если это правда, не стоит ждать, что с годами что-то изменится.

5. «У меня сейчас много работы»

Если мужчина любит женщину, он будет бояться её потерять и без проблем попрощается с холостяцкой жизнью.

Что ж, ваш партнёр вполне может быть трудоголиком, однако даже самые занятые мужчины, если они влюблены, найдут время для своей избранницы.

В отношениях опасно жить фантазиями и несбыточными мечтами. Зачастую мы ищем сложности там, где на самом деле всё легко и предельно ясно. Если партнёр не может дать вам то, чего вы от него ждёте, не стоит продолжать эти отношения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2315286679636675153/

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