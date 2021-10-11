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5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины

Мало кому из нас хочется тратить время на отношения, которые продлятся в лучшем случае пару месяцев. Но одно дело, когда люди просто не подходят друг другу, и совсем другое — если мужчина в принципе не готов к обязательствам. Вот только как же понять, чего ваш партнёр на самом деле хочет? Определить это помогут его слова.

5 «стоп-фраз», которые свидетельствуют о несерьёзности намерений мужчины

1. «Я тебя не достоин»

5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины

Обычно, произнося эту фразу, представители сильного пола имеют в виду следующее: «Прости, но я изначально не планировал заводить с тобой серьёзные отношения».

2. «Дело не в тебе, дело во мне»

5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчиныCouple holding hands while resting on couch at home

Ещё одна избитая фраза, подслушанная в голливудских фильмах. Нередко после этих слов женщина ещё больше привязывается к своему избраннику, хотя на самом деле за ними стоит лишь желание разорвать отношения.

3. «Ты слишком хороша для меня»

5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины

Какой здравомыслящий мужчина откажется от девушки, которая ему действительно нравится, только потому, что считает себя недостойным счастья с ней? Если избранник говорит вам, что вы «слишком» умная, красивая и добрая, знайте: это всего лишь один из способов деликатно с вами расстаться.

4. «Я пока не готов к серьёзным отношениям»

5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчиныloving husband comfort upset offended wife

Даже если это правда, не стоит ждать, что с годами что-то изменится.

Если мужчина любит женщину, он будет бояться её потерять и без проблем попрощается с холостяцкой жизнью.

5. «У меня сейчас много работы»

5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины5 «стоп-фраз», которые выдают несерьёзность намерений мужчины

Что ж, ваш партнёр вполне может быть трудоголиком, однако даже самые занятые мужчины, если они влюблены, найдут время для своей избранницы.

В отношениях опасно жить фантазиями и несбыточными мечтами. Зачастую мы ищем сложности там, где на самом деле всё легко и предельно ясно. Если партнёр не может дать вам то, чего вы от него ждёте, не стоит продолжать эти отношения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2315286679636675153/

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