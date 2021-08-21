Что скрывает ваше отчество?

Считается, что, получая при рождении имя, мы получаем вместе с ним определенные черты характера и судьбу. А что же дает нам отчество? Нумерологи уверены, что вместе с отчеством передается часть судьбы рода, в частности, отца. Значение отчества может быть негативным, а может привлекать удачу.

Это своего рода карма, которую мы носим до конца своей жизни. И если несчастливое имя мы можем поменять в паспортном столе, то от своего отчества никуда не убежишь. Даже если изменить его по документам, оно навсегда останется с вами, так как родителей поменять просто невозможно.

Давайте узнаем, что же скрывают под собой самые распространенные в наше время отчества.

Александровичи — получают в наследство характер своего отца. Они становятся похожими на своего родителя как внешне, так и внутренне. Вибрации чисел в этом имени наделяют всех носителей этого отчества такими качествами, как честолюбие, смелость, решительность и амбициозность.



Андреевичи — это отчество притягивает удачу в любви и наделяет своих носителей душевной гармонией.

Алексеевичи и Антоновичи обладают добротой и отзывчивостью. Однако нередко люди пользуются этим и причиняют им обиды.

Борисовичи — всегда яркие и оригинальные. Любят быть в центре внимания.

Прирожденные лидеры.— упрямые, обольстительные, немного ленивы и капризны.— прямолинейны, любят идеализировать. Согласно нумерологии имени и отчества, все Валентиновичи с одной стороны любят быть лидерами, но когда наступают проблемы, они склонны прятаться за спины других людей.являются примерными семьянинами. Им везет в деньгах и любви.



Георгиевичи, Геннадьевичи и Григорьевичи — просты в общении. Им очень легко дается любая работа. Они без труда добиваются успехов в карьере и занимают высокое положение в обществе.



Даниловичи и Егоровичи очень трудолюбивы, но авторитарны. Часто они проявляют свой деспотический характер именно во взаимоотношениях с родственниками, что мешает им достичь гармонии в семье.

Евгеньевичи редко достигают успехов в карьере. Согласно нумерологии имени, носители этого отчества больше расположены к духовным ценностям.

Ивановичи имеют спокойный нрав, но часто бывают замкнуты, что мешает им достигать своих целей.

Ильичи — очень общительны. Они любят быть в центре внимания.

Игоревичи — обаятельны, коммуникабельны и уверенны в себе. Они стремятся к независимости и умеют постоять за себя.

Константиновичи и Кирилловичи — расчетливы и корыстны. В их руках спорится любое дело. Вибрации чисел в этих отчествах наделяет людей умением справляться с трудностями и неудачами.

Львовичи и Леонидовичи — это обладатели большой силы воли. Помимо этого они наделены массой талантов.

Максимовичи и Михайловичи имеют достаточно сильный характер и лидерские качества. Носители этих отчеств нередко агрессивны и неуравновешенны.

Николаевичи — прирожденные лидеры. Они нетерпимы к критике и никогда не слушают чужих советов.

Романовичи — это люди творческие. Они тяготеют к прекрасному и часто идеализируют окружающий мир.

Степановичи, согласно нумерологии имени, часто бывают нерасторопны и рассеянны. Однако несмотря на это, они многого добиваются в жизни.

Сергеевичи — упрямые, непостоянные и любопытные. Часто люди с таким отчеством долго ищут свой жизненный путь.

Юрьевичи — всегда собраны и организованы. Нередко бывают педантичными и занудными.

Яковлевичи при рождении получают счастливую судьбу. Согласно нумерологии чисел, у них очень сильный ангел-хранитель.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2269587221329218554/

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