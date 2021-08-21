Что скрывает ваше отчество?

Считается, что, получая при рождении имя, мы получаем вместе с ним определенные черты характера и судьбу. А что же дает нам отчество? Нумерологи уверены, что вместе с отчеством передается часть судьбы рода, в частности, отца. Значение отчества может быть негативным, а может привлекать удачу.
Это своего рода карма, которую мы носим до конца своей жизни. И если несчастливое имя мы можем поменять в паспортном столе, то от своего отчества никуда не убежишь. Даже если изменить его по документам, оно навсегда останется с вами, так как родителей поменять просто невозможно.
Давайте узнаем, что же скрывают под собой самые распространенные в наше время отчества.
Александровичи — получают в наследство характер своего отца. Они становятся похожими на своего родителя как внешне, так и внутренне. Вибрации чисел в этом имени наделяют всех носителей этого отчества такими качествами, как честолюбие, смелость, решительность и амбициозность.
Прирожденные лидеры.
Андреевичи — это отчество притягивает удачу в любви и наделяет своих носителей душевной гармонией.
Алексеевичи и Антоновичи обладают добротой и отзывчивостью. Однако нередко люди пользуются этим и причиняют им обиды.
Борисовичи — всегда яркие и оригинальные. Любят быть в центре внимания.
Валерьевичи — упрямые, обольстительные, немного ленивы и капризны.
Валентиновичи — прямолинейны, любят идеализировать. Согласно нумерологии имени и отчества, все Валентиновичи с одной стороны любят быть лидерами, но когда наступают проблемы, они склонны прятаться за спины других людей.
Васильевичи, Владимировичи и Викторовичи являются примерными семьянинами. Им везет в деньгах и любви.
Георгиевичи, Геннадьевичи и Григорьевичи — просты в общении. Им очень легко дается любая работа. Они без труда добиваются успехов в карьере и занимают высокое положение в обществе.
Даниловичи и Егоровичи очень трудолюбивы, но авторитарны. Часто они проявляют свой деспотический характер именно во взаимоотношениях с родственниками, что мешает им достичь гармонии в семье.
Евгеньевичи редко достигают успехов в карьере. Согласно нумерологии имени, носители этого отчества больше расположены к духовным ценностям.
Ивановичи имеют спокойный нрав, но часто бывают замкнуты, что мешает им достигать своих целей.
Ильичи — очень общительны. Они любят быть в центре внимания.
Игоревичи — обаятельны, коммуникабельны и уверенны в себе. Они стремятся к независимости и умеют постоять за себя.
Константиновичи и Кирилловичи — расчетливы и корыстны. В их руках спорится любое дело. Вибрации чисел в этих отчествах наделяет людей умением справляться с трудностями и неудачами.
Львовичи и Леонидовичи — это обладатели большой силы воли. Помимо этого они наделены массой талантов.
Максимовичи и Михайловичи имеют достаточно сильный характер и лидерские качества. Носители этих отчеств нередко агрессивны и неуравновешенны.
Николаевичи — прирожденные лидеры. Они нетерпимы к критике и никогда не слушают чужих советов.
Романовичи — это люди творческие. Они тяготеют к прекрасному и часто идеализируют окружающий мир.
Степановичи, согласно нумерологии имени, часто бывают нерасторопны и рассеянны. Однако несмотря на это, они многого добиваются в жизни.
Сергеевичи — упрямые, непостоянные и любопытные. Часто люди с таким отчеством долго ищут свой жизненный путь.
Юрьевичи — всегда собраны и организованы. Нередко бывают педантичными и занудными.
Яковлевичи при рождении получают счастливую судьбу. Согласно нумерологии чисел, у них очень сильный ангел-хранитель.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2269587221329218554/
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