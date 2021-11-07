5 мифов о фруктах, в которые мы зачем-то верим

О пользе фруктов и их свойствах мы все хорошо знаем с детства. Они являются источником витаминов, клетчатки и минералов, поэтому должны быть на столе каждый день, так же как и овощи. Это неоспоримый факт, но как на счет остальной информации?

Мало кто сомневается, что яблоки, к примеру, являются источником железа, а лимоны — это кладезь витамина С, поэтому незаменимы при простуде. Если обратиться к фактам, то выяснится, что многая информация, которую еще с советских времен нам рассказывали родители, дедушки и бабушки, является мифом. Возможно, многие из этих мифов создавались нарочно, чтобы мотивировать людей потреблять фрукты, а также ценить те из них, которые находились в свободной продаже в магазинах. В наше же время, когда полки магазинов ломятся от фруктов круглый год, эти мифы лишь мешают составить правильный рацион под особенности организма и его потребности. Поэтому мы подготовили разоблачение пяти наиболее распространенных мифов, в верности которых мало кто сомневается.

В лимонах наибольшее количество витамина С

Это один из тех мифов, который пошел со времен СССР, и понятно почему — лимон был самым доступным цитрусом. Если сравнить содержание витамина C в лимоне и других цитрусах, то вы заметите, что апельсины, мандарины и грейпфрут в этом ему не уступают.

Яблоки — это источник железа

Более того, при простуде эффективен именно грейпфрут, так как помимо витамина С в нем содержится большое количество биофлавноидов, веществ, которые являются природным противовирусным средством.Отметим, что цитрусовые далеко не чемпионы по содержанию витамина C. К примеру, в брокколи и брюссельской капусте его гораздо больше. А лидером по содержанию этого необходимого организму витамина является шиповник. К слову, брокколи также является эффективным средством от онкологии.

Железо в яблоках действительно присутствует, и с этим никто не спорит. Однако его количество не такое большое, как принято считать. В одном яблоке содержится примерно 1% суточной дозы железа. Соответственно, чтобы получить суточную норму, необходимо съедать не менее 100 яблок в день. Разумеется, делать этого не стоит.

На самом же деле ценность яблок заключается в содержании большого количества яблочных полифенолов – важных антиоксидантов, которые способны бороться с повреждениями клеток. По сути, они обеспечивают защиту клеток от старения и окисления.

Если же вы хотите пополнить в организме запас железа, стоит больше употреблять шпината, бобовых, брокколи, моллюсков, а также включить в свой рацион темный шоколад.

Хорошие только те яблоки, которые червивые

С детства нам говорили бабушки — “если червячок выбрал это яблочко, значит оно натуральное, без химии”. И до сих пор большинство людей уверены, что червивые яблоки во время созревания не были обработаны химикатами. Но опытные садоводы опровергают этот миф. На самом деле червивое яблоко могло быть в десять раз сильнее обработано химией, чем не червивое, просто яблоня могла обрабатываться не вовремя.

Кроме того, сейчас фермеры применяют органический способ обработки. В результате хорошие яблоки, наоборот, могут и не иметь червяков. Поэтому судить по их наличию о качестве продукта не имеет смысла.

Ананасы сжигают жиры

Часто можно услышать о том, что ананасы сжигают жиры, а значит ананасовая диета — простой способ избавиться от лишнего веса. Этим мифом сразу воспользовались производители средств для похудения, создавая препараты на основе экстракта ананаса. На самом же деле, сев на ананасовую диету, никакого сногсшибательного эффекта вы не почувствуете. Все дело в том, что фермент бромелайн, которому и приписывают чудодейственные свойства, способен расщеплять только белки, но не жиры.



Молекула бромелайна очень крупная и неспособна “пройти“ сквозь стенку кишечника. Кроме того, фермент расщепляется в желудке и кишечнике, теряя при этом свои свойства. Миф об ананасе отлично известен жителям Западной Европы, у которых “ананасомания” закончилась еще 20 лет назад. Люди пришли к выводу, что лучший способ похудеть — это здоровое питание, о котором, существует не меньше мифов, чем о фруктах.



В некоторых сухофруктах содержится столько же калорий, сколько и в конфетах

Сухофрукты могут заменить сладости без вреда для организма

Часто можно услышать, что любителям сладкого можно заменить конфеты и прочие сладости сухофруктами. В таком случае вместо вреда организму будет только польза. На самом деле это не так, и некоторые сухофрукты могут причинить серьезный вред здоровью.

К примеру, чернослив, курага и изюм содержат столько же калорий, что и конфеты. То есть потребляя их можно так же быстро набрать лишний вес, как и от других сладостей. Поэтому любителям сухофруктов стоит отдавать предпочтение лишь груше, дыне, яблоку или персику, так как в них содержится небольшое количество фруктозы. Однако, людям с язвенной болезнью желудка от сухофруктов лучше вовсе отказаться. Они сильно нагружают желудочно-кишечный тракт, могут привести к диарее.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2341716894342187958/

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