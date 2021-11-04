6 причин хвалить друг друга

Давайте договоримся сразу — это все про те отношения, что нам дороги и важны. Если он негодяй, уморил голодом хомячка и проиграл фамильное золото в подкидного дурака, похвала ситуацию не исправит. И хомячка не вернет. И вообще, с этим всем — к семейным психологам, юристам и ассоциациям по охране хомячков.

Я сейчас про крепкий брак с близким и любимым мужчиной. В нем-то как раз обе стороны часто расслабляются. Очевидно же, что все хорошо. Зачем лишний раз все эти реверансы? А вот зачем.

Вы хвалите свой выбор

А значит — немного себя. Этот умный, добрый и прекрасный мужчина счастлив именно с вами? И кто тут молодец? Оба, конечно. И наоборот, кстати, тоже работает — с вечной критикой и осуждением.

Если сильно утрировать, не ценить своего спутника — это примерно то же, что купить себе платье, носить его ежедневно и причитать: ой, ужасное какое! Тряпка тряпкой! И фасон старомодный, и сидит как на корове седло, и цвет не идет, и вообще — я джинсы хотела! Завтра опять надену.

Вы смотрите на мужчину иначе

Банально, но к хорошему быстро привыкаешь. Так быстро и так сильно, что перестаешь замечать. Что он, например, по-прежнему чертовски привлекателен — девушки на улице просто замирают. Что умен — каждую мысль хочется повторить вслух, а еще лучше — записать.

Что отлично водит машину или жарит шашлыки, а в душе поет так, что Роберто Аланья удавился бы от зависти, если б услышал.

Знаем ли мы это? Ну да, вроде бы. Осознаем? Как-то так. А если взять и начать озвучивать все хорошее? Причем от души, а не потому, что где-то в Интернете неизвестная тетя посоветовала? Последствия, скажу я вам, самые непредсказуемые — в хорошем смысле слова.

А еще похвала разряжает обстановку накануне скандала. Стихотворение про корову, которая нужна самому, отдыхает. Тут важно только не перепутать похвалу с лестью. Потому что даже если партнер и проглотит оду на тему «ты на свете всех умней», вы-то будете знать, что слукавили. А значит — эффекта ноль, как от рекламы йогуртов.

Вы подаете пример партнеру

И в идеале — получаете отклик. Не всегда, но часто. Потому что надо быть уж совсем бездушным сухарем, чтобы в ответ на похвалу пробурчать «угу, я такой». И не только пробурчать, но и подумать то же самое. Обычно думают все-таки другое.

Да, а еще похвала, мне кажется, в корне отличается от «я люблю тебя». Необходимо и то, и то, но разница существенная. Любовь — это про вас саму. Есть же всякое «люблю, а за что, не знаю», «люблю вопреки всему» и даже «любовь зла, полюбишь и рогатое парнокопытное». Это чувства, а не одобрение.

Похвала же — про другого человека. Сравните: «Ты для меня всегда самая красивая» и «Ты у меня просто красавица». Или «Хоть лапшу быстрого приготовления, главное — из твоих рук» или «Потрясающая паста, три мишленовские звезды».

Вы смягчаете критику

Есть такой избитый психологический прием: обильно сдабривать претензии похвалой. Мол, кран у нас в кухне течет, как река Волга, а ты такой умный, хозяйственный и с бездонными глазами. Вот бы починить его — а я буду любоваться твоими ловкими движениями и непослушными кудрями, которые ты отбрасываешь со лба. Разводной ключ на балконе, если что.

В общем, если хвалить часто, а критиковать — иногда, то критика воспримется спокойнее. Только ни в коем случае нельзя впадать в педагогику. Ну, знаете, такое обычно советуют с детьми — хвалить за правильные поступки, чтоб все время так делали. Книжку читаешь? Ну, какой молодец! Посуду вымыл? Здорово, так ты мне помог, так чисто, красиво теперь дома.

С маленькими все отлично, а вот со взрослым партнером все эти «Ой, лампочку вкрутил! Ты мой герой!» работают хуже. Один ощущает себя манипулятором, другой — подопытным кроликом.

Вы вдохновляете друг друга

Похвала окрыляет похлеще любого энергетика. Особенно, когда хвалят то, что для тебя важно, то, чем ты гордишься. Здорово, что любимый и близкий заметил и оценил. И жутко обидно — если нет.

А еще (этим любят пугать соседки на лавочках) — не похвалишь ты, пойдет искать одобрение в другое место. Это необязательно про измену и прочее коварство — можно и про работу, где ценят (а дома нет), и про спортклуб или форум филателистов, где доброе слово получить проще.

Это приятно

Без всякой рефлексии — примерно как хороший массаж после тяжелого дня. Раз — и сразу чувствуешь себя отдохнувшим и обновленным. По крайней мере, морально. И даже этой одной причины, по-моему, достаточно.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Карл Паукер: за что Сталин казнил начальника своей охраны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43336321049/)

Подвиг Матросова— очередной миф лживой сталинской пропаганды(https://otari.mirtesen.ru/blog/43529063667/)

Во внутреннем ядре Земли обнаружен «новый скрытый мир» https://otari.mirtesen.ru/blog/43513616350/