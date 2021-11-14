Уроки Благовещения

В чем главный урок праздника Благовещения и миссия Божией Матери — размышляет священник Константин Камышанов.

Она показала самый удобный путь на небо

У Богородицы три славы. Слава от Бога. Слава от святых. И слава от людей.

Божия слава от того, что Дева Мария смогла обрадовать Бога. Она смогла услышать Господа. А услышав, принять Его Слово. И приняв, осуществить его. Бог говорит всем и от всех ожидает ответа, но только отвечают Ему и понимают Его единицы. А среди них всего несколько человек понимают слова Бога так, как того хочет Господь. Ему такие люди весьма дороги и Он им чрезвычайно рад.

Слава от святых в том, что весь собор святых склоняет главы от того, что Мария, как никто другой, просто и ясно прошла подвиг спасения и служения. Святые добивались спасения теснотой, скорбями, болезнью, а Божия Матерь прошла свой путь в мире душевном и без надрыва. Мало того, Она, как никто другой из святых, сумела своей жизнью осуществить правду Божию на Себе настолько, что миновала мытарства и живой была взята на небо.

Слава от людей состоит в том, что человеческий род благодарит Ее за то, что Она показала самый удобный путь на небо. Секрет этого пути состоит в том, чтобы вместо своего разума и своей воли поступать по воле и разуму Бога.

Катастрофа: не слышать и не понимать Бога

Вместо терзаний и боли – взойти на небо с помощью благодати. Она очень хорошо показала на себе, что лучше всего принять волю Божию, не искать своего, а позволить Богу устроить твою жизнь наилучшим образом. Ведь, в самом деле, так лучше. Ведь Бог умнее и добрее нас. Как сказала Дева Мария:– Се раба Твоя. Да будет мне все по слову Твоему.

А вот это для нас самое трудное. Тут нам преткновение.

Во-первых, мы не хотим слышать Бога и мы не хотим, чтобы Бог слышал нас. Мы не ищем своего места у Бога, а ищем места Богу в наших планах. Молчание неба – наша реальность, которая нас больше всего устраивает. Но что значит это молчание неба?

Не слышать Бога можно только в одном случае – если наша душа находится в полумертвом состоянии духовного обморока. Она, словно тело без памяти, без ума и без чувств, не в состоянии вообще ничего воспринимать. Обморок души, мертвенная бесчувственность – наше обычное состояние и причина нашей трагедии.

Но это же катастрофа: не слышать и не понимать Бога!

Пустота и молчание неба – наш страшный добровольный удел. Мы часто не слышим Бога, ни в церкви, ни дома, ни на поприще, и вообще нигде. Мы даже считаем, что молчание Бога – это норма.Нас это божественное безмолвие нисколько не удручает и не расстраивает. Мы настолько свыклись с этим молчанием, что не понимаем самых простых и громких слов Бога и ищем его трансляторов – специальных людей, которых наделяем функцией медиумов – старцев. Они нам все толкуют о том, что говорит Бог. Сами же мы глухи.

Простой пример. Вот ты стоишь на службе и что слышишь: пение хора, шепот народа, возгласы священства? Воспринимаешь ли ты за всем этим глас Божий? Как ты слышишь этот глас? Как ты отвечаешь Богу? Слышишь ли ты вообще Бога? Что же воспринимает душа вместо Бога?



Душа без Бога ищет заполнения из других источников. Мы можем заполнять сердце телевидением, вином, сплетнями и бесконечной болтовней. Что угодно годится для того, чтобы заглушить тишину, в которой слышно слово Бога.

Признак души, живущей без Бога, прост и знаком: всегдашняя усталость, расслабленность, уныние, тоскливость, страх, боль в душе, безрадостность, поиск внимания к себе, болтливость. Душу безбожную можно узнать по тому, чем она оживляется, например, по осуждению, которое есть наслаждение видением зла в другом человеке. Душа безбожная оживляется грехом и радуется пороку. Душа безбожная радуется любому суррогату, заменяющему благодать Святого Духа: вину, блуду, деньгам, имению, власти и сласти.

Праздник Благовещения напоминает нам о состоянии души, живущей с Богом. Главное в празднике Благовещения – все то, что нам очень странно, трудно и часто недостижимо: умение слышать и отвечать Богу. Про этот праздник сказано, что он есть главизна нашего спасения. Не потому, что в день икс Бог решил отправить в командировку на Землю Своего Сына. Бог всегда был готов на это. А потому, что на Земле появилось несколько десятков человек, доросших до того, чтобы понимать Бога. Повзрослевших до любви к Богу. Восстановивших в себе образ Адама настолько, что оказались готовы, как и праотец, работать Богу.



Феномен Девы Марии состоял в том, что Она жаждала слышать слово Бога, узнала его в тот момент, когда Архангел принес Ей его, хранила слово Бога везде и всегда, и ни на что никогда его не меняла.

Слышать Бога, понимать Бога и принять слово Бога – самое главное в жизни человека. Это условие его блаженства на небе и счастья на земле. Не слышать Бога – источник всего земного горя и зла. Мы видим, как Мария, всю жизнь посвятившая вниманию слову Божию, настолько была Им хранима и возлюблена, что была взята живой на небо без того, что мы считаем важным: без денег, без бизнеса, без детей, без дома, без кредитной карты, без медицинского полиса, без пенсии и, возможно даже, без отменного здоровья. Где уж быть здоровым, когда «оружие проходит» тебе сердце?

Как же слышать слово и соблюдать его?

О том, что слышание Бога – есть важнейший урок Благовещения и миссии Богородицы, говорит и Сам Христос. Когда к Нему приступили ученики, некая женщина от народа воскликнула:

– Блаженно чрево, носившее Тебя, и блаженны сосцы, питавшие Тебя! – и услышала в ответ:

– Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

То есть Господь поставил заслугу кормления и воспитания Его несравненно ниже заслуги СЛЫШАНИЯ и СОБЛЮДЕНИЯ слова Бога. Как же его слышать и соблюдать?

Господь Иисус сказал: «Дух Святой научит вас всему…» Это не значит, что Дух Святой, как новостарец, будет говорить нам, брать кредит или нет, выходить замуж за военного или за семинариста, поступать ли сыну в институт или не валять дурака и идти работать руками. Нет.

Дух Святой извещает нас о правильном выборе благодатью. Правильное решение всегда приносит мир на сердце, безмятежность, бесстрашие, беззлобие, простодушие, доброжелательность, легкость, тонкость и свет. Отсутствие благословения Божия рождает в нас тревогу, страх, раздражительность, тщеславие, боль, тоску, уныние и мрак.

Все просто.



Более того, Божия Матерь открыла, что самые правильные решения те, которые не мы создаем, а готовит Бог. Она в момент Благовещения все попечение о жизни вручила Богу, всю жизнь оставалась верна своему решению и не мешала Богу устраивать Ее жизнь. Обратим внимание на Ее замечательные слова:

– Се раба Твоя. Да будет мне по слову Твоему!

Как это важно – не только слышать слово Господа, но и, приняв его, дать ему возможность действовать в себе! Опытные люди знают, что, если не мешать Богу, то Он непременно сделает нас счастливыми и блаженными. Как бы нам ни вредили люди, если мы будем великодушны и благородны в Боге, то Бог воздаст нам за несправедливость людей в разы больше, если мы не озлобимся и не утратим мира в душе. Как бы ни уродовали и портили мы сами свою жизнь, Господь неустанно стремится исправить наши ошибки и наладить жизнь к лучшему. Лучшее дело – не мешать Богу заботиться о нас. Божия Матерь и не мешала Ему и помогала, как могла соблюдала слова «Да будет мне по слову Твоему».

А мы не верим Богу, а верим себе, друзьям и деньгам. Но больше деньгам. Мы, не веря Богу, боимся Его и Его промысла о нас. Мы не доверяем Богу, не приближаемся к Нему и страдаем, страдаем и страдаем без Него. Страдаем с Ним и страдаем без Него. Мы боимся потерять себя в Боге, и в результате теряем себя в бездне уныния, греха и смерти.

«Сберегающий свою душу потеряет ее» – сказал Христос.

Господь изменил формат общения с человеком

Благовещение – главизна спасения людей, суть которого в жизни с Богом. До Христа народ делился на профанов и посвященных. Первосвященники полностью монополизировали общение с Богом. Они транслировали суррогат этого общения для профанов, опошляя его до бытовых норм гигиены, медитации и духовного налога. Господь изменил формат общения с человеком. Священники из медиумов стали только доброжелательными профессионалами и учителями личного взаимодействия с Богом, знатоками правил духовной жизни и источником церковного спасительного опыта. Это не означает возможность модной теперь вольности прихожан. И учитель служит ученикам, но ученики слушают и подчиняются учителю ради своего блага. При этом вся ответственность за спасение самого себя перешла от коллективной, национальной и профсоюзной ответственности к личной.



Теперь высокое, почетное, трудное право быть с Богом стало принадлежать лично человеку, находящемуся в теле Бога – в Церкви. А залогом такого божественного права стало умение жить в Боге, и, в первую очередь, слышать Бога, понимать Бога и следовать Его слову. Без этого слышания и понимания жизнь человека – бессмысленное коловращение, ведущее через тоску, страх и боль к смерти. Страх, душевная боль и уныние – показатель того, что человек живет вне Бога, вне понимания Его замысла о себе. Пустота и молчание неба – признак надвигающейся смерти души и богооставленности, произошедшей от собственного желания жить без Бога.

Какой же еще пример лучше, чем жизнь Божией Матери, может убедить нас жить под рукой Бога и по слову Его? Что же может быть лучше и благодатней Ее примера? Что может быть светлее и радостней, чем житие в Боге Богородицы? А как Она красива на иконах! Разве красота – это не свидетельство? Красота – это видимая правда. Красота – это свечение духа, изнутри облагораживающее тело. Вспомним описание Божией Матери Дионисием Ареопагитом:

Когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух.

Ум и сердце изнемогли при созерцании величия Ее Божественной красоты, и он готов был бы Ей поклоняться, как Богу, если бы не ведал, что Бог есть един.

Взгляд серьезный и приятный; речь кроткая, льющаяся прямо из незлобивого сердца; обращение безыскусное и простое. Вся красота Ее Божественной души запечатлелась на Ее лице, но эта красота наружности была только прозрачным покрывалом, сквозь которое светились все добродетели непорочной красоты ума и души.

Непрестанная молитва, благодушное терпение тяжелых испытаний, сердечная теплота к ближним, постоянно проявлявшиеся в Ней от младенчества до успения, поставили Ее выше всех святых людей, выше даже сил небесных.

И вот оно, начало духовного поприща Девы Марии:

Непрестанная молитва, благодушное терпение тяжелых испытаний, сердечная теплота к ближним, постоянно проявлявшиеся в Ней от младенчества.

Господи, помоги и нам согреть сердце теплотой нашего отношения к ближним и начать духовную жизнь через эту теплоту так, как ее начала Дева Мария с милости к людям! Это ведь несложно и приятно, и вполне ожидаемо Богом, потому что и нам даровано все то, что было у Божией Матери.

Что отличает нас от Божией МатериБожия Матерь приняла в себя Святого Духа. Она носила под сердцем Царя Вселенной, всего видимого и невидимого мира. А мы мало чем обделены по сравнению с Ней. И мы с причастием принимаем в себя всего Христа, вместе с Его Кровью и Телом. Кто из богословов может измерить, что больше и что меньше? Никто не может измерить глубину бесконечности Бога, вселяющегося в людей, и сравнить ее с глубиной Бога, вселившегося в Деву Марию. Бесконечность не может быть больше или меньше себя. В Боге все одинаково благодатно и глубоко.

Поэтому мы ничем не можем оправдать свое состояние не-святости, непохожести на Богородицу. Мало подобия по причастию к Богу. Вспомним, что и мы испытали на себе сошествие того же самого Святого Духа, произошедшее при нашем крещении, точно так же, как Он пришел к Марии. И мы, как Святая Дева, давали обеты Богу жить по слову Его.

Нас отличает от Божией Матери только наша болезненная и трагическая привязанность к греху.

Нас отделяет от Господа глубинное обособление от Него, идущее от яда слов сатаны, отравившего Адама желанием быть равным Богу. Это желание быть маленьким, вредным, глупым, бессильным, пустым, болезненным и тщеславным богом люди разменивают на возможность быть вместе с настоящим Богом, наслаждаясь благодатью и силой, дарованной нам Небесным Отцом.

И вот что еще важно в этом Евангельском повествовании.

Бог спас Божию Матерь поверх Ее рассуждения, поверх Ее расчета, поверх того, что Она могла себе начувствовать. Он спас Ее сверхрационально, призвав Ее к Себе голосом, прозвучавшим в глубинах Ее духа. Помолимся и мы Богу, чтобы и Он нас взыскал паче нашего ума, как написал Софроний Сахаров:

– Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь!

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