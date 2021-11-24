Почему российские императоры после Петра I никогда не вступали в брак с русскими женщинами

«Все могут короли» — так звучит фраза известной песни. Но на самом деле в монаршем кодексе было множество ограничений, порой приносивших вред. Но никто от них не хотел отказываться.

Ни для кого не секрет, что русская императорская семья не имела никакого отношения к русским по крови. Некоторые историки приводят данные о том, что Николай II был менее чем на 1% по крови, русским. И это не удивительно.

Луиза-Мария Баденская, Мария-София Датская, Алиса-Виктория Гессен-Дармштадтская — такими были имена русских императриц с рождения. Потом они становились Екатеринами, Мариями, Александрами, Аннами, принимали православие. И в народе даже не всегда знали, что Россией правит иностранка.

Традиция смешения русских властвующих семей с иностранцами пошла

после правления Петра I.Именно после этого русские цари никогда больше не приводили в жены русских девушек !

Почему же такие браки одобрялись, а браков с русскими женщинами у монархов не было?Первой причиной были добрые дипломатические намерения. Браки часто заключались чисто по политическому расчету. Считалось, что родственники не пойдут друг на друга войной и будут помогать друг другу . Хотя это не всегда работало.

Например, Николай II приходился двоюродным братом Георгу V , который для спасения русского царя не сделал ровным счетом ничего!

Была и другая причина иностранных браков. Русским царям жениться на русских женщинах запрещал Указ.Дело в том, что Павел I в 1797 года издал Акт о престолонаследии, по которому русским императорам было запрещено жениться на русских девушках.

В действительности цель указа была благая - навести порядок в стране. Дело в том, что конец XVII века - это эпоха дворцовых переворотов, которая нередко подогревалась благодаря зарубежным родственным связям.

В Указе Павла I говорилось о том, что дети, рожденные в морганатических браках, не могут претендовать на царский престол. Иными словами, Акт говорил о том, что существовала проблема неравного брака, когда русский император должен был женится на царской особе, т.е. на дочери другого монарха.

Очевидно, что в России был только один царь, поэтому приходилось искать царскую особу за границей.И получалось, что царь мог сочетаться браком только с царской особой — равной себе по положению. То есть с дочерью другого монарха. Но в России, естественно, был всего один царь. Вот и получалось, что равную по положению невесту приходилось искать за границей.

Но в Российской истории были и исключения. Например, Александр II нарушил указ Павла I и женился на княгине Екатерине Долгорукой, но с одним «но»..Дело в том, что для Александра II это был второй брак. В первом браке Александр I женился на немке Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии Гессенской и Прирейнской, у которой родился сын - будущий император Александр III.

У Екатерины Долгорукой и Александра II родилось два сына: Борис и Георгий, а также две дочки: Екатерина и Ольга, которые претендовать на престол не имели права.

Так что обидно в этой ситуации могло быть опять же только русской женщине — Екатерине Долгорукой.

Частично использован источник : https://gotps3.ru/pochemu-rossijskie-imperatory-nikogda-ne-vstupali-v-brak-s-russkimi-zhenshhinami/

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