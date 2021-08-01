Зачем СССР создавал военные базы на территории далёких государств после Второй мировой

В период Холодной войны, соревнуясь с США в гонке вооружений, Советский Союз так же, как и Америка, создавал по всему миру военные базы. Наличие таких объектов давало возможность расширить сферу влияния и получить стратегическое преимущество геополитического плана.

Кроме баз на территории стран Варшавского договора, пункты военного назначения возникали и в более отдалённых, чем Восточная Европа местах.

Когда впервые советские военные появились на Кубе

Фидель Кастро смог убедить Хрущёва, что только ядерные боеголовки в силах противостоять американской экспансии на остров.

Контингент военнослужащих СССР прибыл на Кубу 9 сентября 1962 года, когда в рамках операции «Анадырь» Советский Союз доставил сюда баллистические ракеты. С этого времени на острове Свободы разместилась постоянная группа войск, получившая аббревиатуру ГВСК (группа советских военных специалистов на Кубе).

Эта латиноамериканская страна интересовала московское руководство в первую очередь из-за близкого расположения к Соединённым Штатам. Чтобы следить за основным противником, в Лурдесе (южный пригород Гаваны) Советским Союзом был построен радиоэлектронный разведывательный Центр. Благодаря тому, что расстояние от объекта радиоперехвата до границы США составляло не более 250 км, дислоцированные на острове специалисты могли прослушивать практически всю территорию потенциального врага.

Перед распадом СССР на острове находилось порядка 3 000 сотрудников: кроме радиоэлектронного Центра, на Кубе функционировал центр связи «Прибой» в городе Эль-Габриэль и база военно-морского флота в порту Сьенфуэгос. В сентябре 1992 года Москва приняла решение вывести из страны российских военнослужащих и уже в ноябре из Гаваны на родину была отправлена первая группа советских специалистов.

Чем привлекал Вьетнам советских военных

ВМБ Камрань называли «пистолетом, приставленным к виску Тихоокеанского флота США».

Во время войны глубоководный залив Камрань в Южном Вьетнаме использовался США в качестве места базирования авиации и военно-морской базы. В апреле 1975 года Камрань перешла под контроль северовьетнамской армии, а через несколько лет была отдана в бесплатную аренду СССР для создания пункта материально-технического обеспечения.

Кроме судоремонтного завода, на базе имелся порт, который мог одновременно вместить до 6 вспомогательных военных судов, 10 кораблей и 8 подлодок. А также крупный аэродром, рассчитанный на одновременное размещение до 16 стратегических ракетоносцев, порядка трёх транспортных и десяти разведывательных самолётов.

Камрань считалась крупнейшей советской базой за рубежом: в пике её использования личный состав насчитывал до 10 000 военнослужащих. Осенью 2001 года российское руководство отказалось от продления аренды, которая с 2004 г. становилась платной, и начало досрочную эвакуацию военных из страны. В октябре 2016 года официальный Вьетнам заявил о запрете размещения на своих территориях любых иностранных военных баз.

Какие преимущества СССР давало наличие военной базы в Сомали

Крейсер «Адмирал Ушаков» первым удостоился чести пришвартоваться в порту Бербера, который был открыт в 1968 году.

Военно-морская база в Аденском заливе появилась у Советского Союза в 1964 году и стала настоящим оазисом цивилизации в отсталой по всем направлениям стране. Основным преимуществом базы являлось её геополитическое расположение: оно давало возможность контролировать передвижение судов по Суэцкому каналу.

Пункт базирования имел инфраструктуру для кораблей военно-морского флота, а также аэропорт в Бербера, с самой длинной на тот момент в Африке взлётно-посадочной полосой (более 4 км). Кроме стратегических бомбардировщиков и самолётов-ракетоносцев, здесь размещался воздушный транспорт разведывательной и противолодочной авиации.

После нападения Сомали на Эфиопию и поддержки СССР Аддис-Абебы, сомалийские власти потребовали вывода советских военных из страны, запретив таким образом дальнейшую деятельность базы.

Как появилась военная база СССР на Сейшельских островах

8 – 12 мая 1982 нанёс визит в порт Виктория БПК «Василий Чапаев» (к-2р. А. Зозуль).

Появлению на Сейшелах базы СССР помог случай. В ноябре 1981 года группа наёмников из ЮАР планировала совершить в стране переворот. Однако после захвата аэропорта попытка взять под контроль сейшельскую столицу провалилась: народная армия, несмотря на малочисленность (около 250 человек), сумела блокировать выход из аэропорта. Захватив гражданский самолёт, часть боевиков смогла покинуть страну, оставшиеся наёмники были арестованы полицией островов.

Во время описываемых событий недалеко от архипелага находились советские корабли. Получив сообщение о попытке государственного переворота, они незамедлительно последовали к острову Маэ, на котором располагалась столица Виктория. Несмотря на то, что военную помощь СССР не оказал ввиду отсутствия надобности – армия Сейшел справилась с террористами своими силами – стремление иностранцев прийти на выручку было оценено местным правительством.

В результате у Советского Союза появилась возможность использовать островное государство в качестве пункта материально-технического обеспечения флота. А также иметь доступ к столичному аэропорту страны. Взаимовыгодное сотрудничество продолжалось до 1990 года, после чего база на Сейшельских островах прекратила существование.

Какая была цель создания советской военной базы в Йемене

За 1968-1991 годы в Йемене побывали 5245 советских военных специалистов.

После начала в Йемене гражданской войны, которую вызвал в 1962 году антимонархический переворот, Советский Союз встал на сторону республиканцев. Однако активного участия в конфликте не принимал, предоставляя союзникам преимущественно помощь военно-транспортной авиации.

База ВМС СССР появилась на островах Сокотра в 1976 году и просуществовала до 1986 года. Только за период 1976-1979 гг. порт базы принял 123 корабля для пополнения припасов и отдыха, а численность личного состава за это время увеличилась до тысячи человек. Модернизированный военными местный аэропорт помог в 1977 году спешно перебазироваться советской авиации после вынужденного ухода из Сомали.

В январе 1986 года в Южном Йемене случился новый переворот, повлёкший за собой гражданскую войну и хаос. Беспорядки вынудили бежать из страны, причём далеко не в организованном порядке. До сих пор неизвестна судьба некоторых гражданских и военных специалистов, которым, по всей видимости, так и не удалось выбраться из этой азиатской страны.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении вызывает удивление реакция некоторых россиян ,например, на недавние события в Карабахе, когда многие из них были против того, чтобы российские военные вмешались в конфликт !Не понятны душераздирающие вопли многих россиян о недопущении гибели русских солдат в этой войне, поскольку в этом случае русские солдаты воевали бы в первую очередь за стратегические интересы России в Южном Кавказе, а не за якобы многострадальный армянский народ!

Дорогие мои россияне!К сожалению, многие из вас до сих пор верят в миф, усердно пропагандируемый бездарными и подлыми коммуняками, о том, что якобы Россия всегда безвозмездно и бескорыстно помогает другим странам только из-за сострадания и жалости?Но это же полный абсурд, поскольку дружбы между народами практически не существует, а есть только сфера постоянных интересов!

Вместе с тем для прогрессивного человечества неадекватная позиция России в отношении армян — страшная историческая ошибка, которая станет причиной потери дружеских отношений между этими странами, восстановить которые вряд ли уже удастся!Что касается мира на земле Карабаха, то, на мой взгляд, на этой исторически проклятой территории ни армяне ,ни азербайджанцы уже никогда не смогут жить мирно , не проливая кровь!

Продавая же Азербайджану оружие для войны с Арменией, Россия потеряла надежного союзника и совершила историческую ошибку, которая станет причиной потери дружеских отношений с Арменией! Теперь же из-за необдуманной и неадекватной политики российского руководства у России на Кавказе появился еще один недоброжелатель и враг в лице армянского народа,который никогда не простит ему этого ,по сути, предательства!

Трудно понять, что предложили Путину Эрдоган и Алиев , от чего он не смог просто отказаться, продав своих исторических союзников! И не надо думать,что он не смог бы предотвратить этот конфликт , поскольку сегодня только неадекватные придурки могут верить в то, что амбициозные диктаторы Эрдоган и Алиев без согласия Путина посмели бы напасть на Армению!

Неужели можно сомневаться в том, что подобная тактика равносильна окончательной потери доверия и имиджа России как в бывших постсоветских республиках, так и на мировой арене в целом!Разве можно сомневаться в том, что, если бы Россия ,наоборот, не допустила бы с самого начала кровавую Карабахскую войну, то это ,несомненно, был бы поучительный пример для руководителей многих постсоветских стран, которые с потрохами продались Западу, надеясь на его помощь в решении конфликтных ситуаций!Именно поэтому сегодня однозначно можно заявить, что пресловутый русский мир —возможность объединения многих постсоветских народов — в последние месяцы явно трещит по швам!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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