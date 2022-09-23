Достойный поступок жены Пушкина после гибели поэта, о котором редко говорят в школе

О завершении жизни великого русского поэта, Александра Пушкина, знает каждый. Даже самый маленький читатель, сразу ответит на вопрос: "С кем была последняя дуэль Пушкина?". Именно Александра Сергеевича считают основателем такого русского языка, на котором мы по сей день разговариваем, и даже мыслим. Все его произведения считаются вершиной русской литературы, одним словом - гений.

К сожалению, как и большинство величайших людей, прожил он немного, всего 37 лет. За эти годы он успел написать целых 783 стихотворения! Это огромное количество, и при этом, каждое из них уникально и по своему прекрасно.

За свою жизнь Пушкин был один раз женат, на красавице Наталье Гончаровой. Сколько слов было сказано в её адрес, как хороших, так и завистливых. Это была одна из красивейших женщин, которая привлекала даже императора.

Брак длился 6 лет, и закончился из-за известной дуэли. В семье Пушкиных родилось четверо детей, два мальчика и две девочки. Дочки переняли красоту у матери, и были также великолепные сложены как внешне, так и внутренне.

Когда Пушкин скончался, Наталье было всего 25 лет. Как и во время жизни мужа, так и после, на неё говорили много гадостей и сплетен. Её считали легкомысленной и даже обвиняли в кончине поэта.

Однако такие злые языки остались при своих обладателях, в жизни Наталья была не только умной и красивой женщиной, она вытянула четверых детей и посвятила им всю свою жизнь.

После того, как Пушкин покинул свою жену, у неё начались большие проблемы с деньгами, их катастрофически не хватало. Многочисленные долги мужа, не давали ей покоя. По приказу императора, все долги покрыли, и жить стало легче. Однако на жизнь четверых детей, было нужно не мало средств.

После зловещей даты, 10 февраля, Наталья заболела от такого потрясения, силы её покинули. Когда ей стало чуть легче, она немедленно покинула Петербург со своими детьми. Два года находилась у матери с братом в имении "Полотняный Завод". Там она носила траур, почти ни с кем не разговаривала, и нигде не появлялась.

За все два года она лишь один раз покинула имение, и то ради мужа, она поехала в Михайловское, чтобы поставить Пушкину памятник. После двухгодичного траура, Наталья вернулась в Петербург, однако, в свет она также не выходила. Ей не хотелось присутствовать на шумных балах.

Большую часть своего времени она занималась детьми, сама была для них учителем. Только лишь когда поняла, что её знаний не хватает для блестящего образования, она попросила выделить для детей хороших учителей.

В течение всей жизни, у Натальи Гончаровой было очень много поклонников. Мужчины разных статусов сходили по ней с ума, даже когда она была замужем. После того, как она стала вдовой, это никак не отпугнуло желающих встать на место Александра Пушкина.

Хоть и желающих было много, для Натальи на первом месте были её дети. Только вот мало кто из женихов, хотел воспитывать чужих детей, хоть это и потомки великого поэта. Многие предлагали отправить детей в "пансионат", однако, Наталья Гончарова жестко отвечала: "Кому в тягость мои дети, тот мне не муж".

Когда после кончины великого поэта, Александра Сергеевича Пушкина, прошло целых 7 лет, вдова смогла во второй раз выйти замуж. Она уже была не девочкой, но красота её только прибавилась. Мужем стал сослуживец брата Гончаровой, 45-летний генерал-лейтенант Петр Петрович Ланской.

Долгое время он посещал семью Гончаровых и дети Александра Пушкина, стали ему как родные. После свадьбы, в семье родилось ещё трое детей. Наталья всегда очень тепло отзывалась о детях, и считала их смыслом жизни. Ей было приятно слушать по утрам детский, озорной смех.

Наталья Гончарова достойно вела себя после кончины Пушкина, она не бросила детей, а полностью посвятила себя им. Ни у кого не просила помощи, с честью хранила память о своем муже. Каждая пятница была для неё тяжелым днем, в этот день она ни с кем не разговаривала, и почти не ела.

Источник

А вы знали об этом?

На Руси девушек, используемых дворянами в качестве сексуальных рабынь, называли серальками. Такое наименование произошло от французского слова «сераль», которым европейцы обозначали восточные гаремы.В серали помещиков русские красавицы попадали против своей воли, лишь по прихоти хозяина. Каждый «уважающий» себя дворянин XVIII-XIX веков считал неотъемлемым атрибутом своей благородный усадьбы гарем из крепостных девок.Самым любвеобильным аристократом в истории страны считался Виктор Страшинский, который владел 500 серальками.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 58) https://otari.mirtesen.ru/blog/43383178279/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!