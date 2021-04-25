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Обман ради первородства: как Господь такое допустил?

Обман ради первородства: как Господь такое допустил?

Обращаясь к тексту книги Бытия, мы попадаем в мир древних патриархов, их поступков и взаимоотношений, как друг с другом, так и с Богом. Тому, кто впервые открывает Библию, может показаться, что ее персонажи должны быть образцами нравственности и духовности, ведь на то они и праведники. Однако в мире языческом даже праведнику, желающему быть верным Богу, оказывается, очень нелегко.

Обман ради первородства: как Господь такое допустил?

Иногда даже такой человек поступает по-своему, и от язычников его отличает не сам поступок, но желание исполнить волю Божию и способность к осознанию своих ошибок. Таким был и праотец Иаков. 

Хорошо известна библейская история о том, как он обманом получил у своего отца право первородства.

Комментирует священник Стефан Домусчи:

В этом отрывке из книги Бытия мы читаем рассказ о том, как Иаков и Ревекка обманули ослепшего Исаака, дабы получить отцовское благословение. Мы видим, что они способны на вполне своевольные и не вполне духовные поступки. Хотя при внимательном рассмотрении окажется, что движет ими желание исполнить волю Божию, пусть и не самым подходящим образом. 

Оглядываясь на начало этой истории, мы можем вспомнить, что борьба между братьями началась еще в утробе матери и продолжалась всю жизнь, до того момента, о котором мы читаем в сегодняшнем отрывке.

Если же посмотреть на их духовное состояние, мы увидим, что братья олицетворяют собой два разных взгляда на мир. Исав — приземленный и жизнелюбивый: чего стоят две хананеянки, которых он берет себе в жены! Иаков, напротив, склонен с духовному и ставит его выше материального. 

Несомненно, Авраам и его потомки должны были осознавать, что мессианское значение и цель, для которой они были призваны Богом, состоят в том, чтобы сохранить истинную веру. Но кто же из двоих братьев помнит об этом, кто к этому больше склонен? Вспомнив историю с продажей первородства, мы поймем, что Исав относился к этой миссии легкомысленно и пренебрежительно, в отличие от Иакова, который, видимо, ощущал в себе призвание к ней. Что, впрочем, судя по истории, с которой мы познакомились сегодня, совсем не равно послушанию Богу.

Обман ради первородства: как Господь такое допустил?


Исав и Иаков, Лука Джордано

Действительно, человек может знать, к чему Бог призывает его, может даже чувствовать в себе зов Божий, но идти к цели неправильным путем. Ревекка, как и сам Иаков, конечно, знает пророчество, по которому младший сын рожден для того, чтобы получить Божие благословение. Но какими средствами они собрались добиться этого благословения? Обманом, хитростью и прямой ложью. Ведь Иаков, говоря с ослепшим отцом, даже упоминает Бога, уверяя, что Тот послал дичь ему навстречу. Мы видим, что вся душа его трепещет и как бы противится тому, что он делает, но тем не менее Иаков остается непреклонен. 

И все же недолжный поступок праведника не отменяет воли Божией о нем, так как одна ошибка не уничтожает всего внутреннего мира, не уничтожает способности к нравственной перемене. Действительно, Иаков ошибся в средствах, и последствия этой своей ошибки он будет исправлять многими годами жизни и тяжких трудов на чужбине. Так бывает, когда человек надеется больше на себя, чем на Бога, когда к добрым и правильным целям он стремится неправильными средствами. Мы видим, как трепещет отец его Исаак, когда осознает, что Божьим Промыслом Иаков получил благословение и избран для дела Божия на земле. Конечно, нечестный поступок должен быть исправлен, для чего Иакову придется пройти долгий путь. Но Бог не оставит его, потому что знает: даже допустив грех, младший сын Исаака остался верен Ему в главном, остался верен тому духовному призванию, которое и определяет всю его жизнь.

Комментриует Преосвященнейшний Феоктист, епископ Переславльский и Углический:

Для человека, который впервые сталкивается с этим рассказом или же не знает его традиционного толкования, совершенно очевидна непорядочность Иакова. Он в буквальном смысле своровал благословение, которое было предназначено для старшего брата. И не просто своровал, а воспользовался хитростью, обманул пожилого отца, пока старший брат выполнял то, что поручил ему отец. Да, толкователи оправдывают Иакова, говорят, что он думает о небесном, а Исав — о земном. Иаков помышляет о горнем и вечном, а Исав лишь о насыщении чрева, Иаков — пример для подражания, и ни в коем случае не надо быть похожим на Исава. Но думается, что здесь есть и нечто еще. 

Иаков — родоначальник Израиля. Он тот, от кого по плоти произошел Христос Спаситель. Его имя и его образ — непререкаемый авторитет. Он — столп. Логичным было бы не делать акцент на неблаговидных фактах его биографии. Но Библия — самая откровенная книга в мире. Дальнейший библейский рассказ показывает, что Иаков и боговидец, и праведник, и мудрец, и святой. Никто не станет этого отрицать, но начинается все с крайне неблаговидных поступков. Кем бы ни был человек, он не застрахован от зла и от совершения греха. Чаще всего жития святых обходят вниманием эти моменты, но Библия — не житие. Она говорит обо всем так, как оно было. Конечно, имея в виду в первую очередь духовную правду. Она показывает, как из грешного, слабого и порочного человека Бог делает сильного и святого. Но происходит это далеко не сразу. 

О человеческом становлении своих героев Библия говорит совершенно откровенно. В ней нет идеализации героя, здесь только правда, только истина. Иаков был таким, каким мы видим его в сегодняшнем отрывке. Но пройдут годы, и он станет совершенно другим. Он сумел примириться с братом. 33-я глава книги Бытия повествует об этом крайне трогательном эпизоде. Иаков не просто сказал Исаву «прости, был неправ», он «поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему» (Быт. 33: 3). Такое действие было совершенно необычайным, оно заставило сурового мужчину, охотника Исава, побежать навстречу брату и прослезиться. Иаков прекрасно осознавал всю неприглядность поступков своей молодости, он нашел в себе силы изгладить их последствия и обрести мир.

Нам стоит помнить об этом примирении, когда мы читаем историю с получением благословения. Ведь она не только про земное и небесное, не только про конфликт двух братьев и не только про папиных или маминых любимчиков, она — про святых, и ей не заканчивается история, а лишь начинается. Так бывает очень часто: нередко история святости начинается с греха. Но Бог Своим Промыслом может обратить даже самый тяжелый грех ко благу. Ведь Он благ, Он человеколюбив, Он не ждет погибели кого бы то ни было, но всем желает спасения и помогает на этом пути.

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