В Афинах археологи обнаружили «проклятый» кувшин

В 2006 году на территории Африн был найден кувшин, который явно использовался в магических целях. Из обнаруженного сосуда ученые извлекли куриные кости и гвоздь, который часто использовался в ритуалах для усиления различных проклятий. Судя по надписям на кувшине, около 2300 лет назад верившие в магию злоумышленники хотели наложить проклятие на 55 человек, причем многие из потенциальных жертв были женщинами.

При помощи необычного ритуала неизвестные афиняне хотели передать слабость курицы в чем-то провинившимся людям, но получилось у них это или нет — никто не знает. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, что именно удалось найти ученым и чем люди, имена которых написаны на проклятом кувшине, могли не угодить афинским «магам». У ученых есть как минимум два предположения.



Как наводили проклятия в древности?

Проклятиями принято называть словесные формулы с пожеланием зла в адрес определенных людей. Однако, в некоторых случаях людей проклинали при помощи целых магических ритуалов. Судя по всему, в Древней Греции люди верили, что положив кости слабой курицы в сосуд с именами обидчиков, можно было лишить их жизненных сил. А вбив в кувшин гвоздь, скорее всего, древнегреческие маги хотели усилить воздействие проклятия.



Фотография с места раскопок



По данным издания Live Science, на момент смерти вложенной в кувшин птице было всего семь месяцев — она действительно была относительно слаба. На внешней стороне сосуда были написаны имена 55 людей, однако разобрать большинство из них не удалось. Однако, рядом с ними было написано «мы связываем» — скорее всего, злоумышленники хотели настолько ослабить перечисленных людей, чтобы они лишились возможности двигаться.

Интересный факт: сегодня словом «абракадабра» принято называть набор непонятных символов. Но на самом деле, это слово было найдено в медицинском трактате De Medicina Praecepta и считалось магическим словом для лечения болезней.

Зачем люди проклинали друг друга?

Исходя из того, что греческие «колдуны» хотели разом устранить большую группу людей, ученые выдвинули предположение, что проклятие было наложено в ходе судебного разбирательства. Предполагается, что они хотели устранить свидетелей какого-то преступления и, возможно, их родственников и знакомых — злоумышленники явно были настроены пойти на все, чтобы выиграть дело. Примечательно, что надписи были сделаны разным почерком, то есть злоумышленников было сразу несколько.



Найденные куриные кости, кувшин и гвоздь



Но существует и другая версия, которая гласит, что причиной наложения проклятия был политический конфликт. В результатах научной работы, которые опубликованы в журнале Hesperia, упоминается, что все это происходило после смерти Александра Македонского. В это время велась активная борьба за власть, так что магическими силами могли воспользоваться политические деятели, решившие избавиться от конкурентов.





Гвоздь, найденный вместе с куриными костями и кувшином



Стоит отметить, что магический предмет был обнаружен не где-то на окраинах Афин, а прямо на городской площади. Если говорить точнее, проклятый кувшин находился в торговом помещении. Но находился ли он на виду или был тщательно спрятан, сейчас узнать невозможно. А очень зря — эта информация помогла бы лучше понять, каким именно образом проводились магические ритуалы.

Магия с научной точки зрения

В древние времена люди придавали магии гораздо большее значение, чем сегодня. Само собой разумеется, с научной точки зрения никакие проклятия не работают, привидений не существует и вообще, все это — полный бред. Однако, авторы издания IFLScience в шутку отметили, что проклятие афинян явно сработало, потому что все упомянутые на кувшине люди в конечном итоге умерли.





Наверное, в древнем мире не существовало цивилизации, которая н верила в магию. В те далекие времена наука была очень слабо развита, а всевозможным волшебством можно было легко объяснить практически все природные и другого рода явления.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2233388834201275147/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :