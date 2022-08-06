Вскрытие могилы Павла I: что испугало советских ученых

После захвата власти в России большевики сразу же начали активные действия по разрешению столетиями назревающих конфликтов в российском обществе. Развенчивались религиозные мифы, активно боролись с безграмотностью населения, национализация промышленности – прошлая Россия катилась в пропасть, а на смену ей спешило прийти молодое социалистическое государство.

Но были партийные деятели, которые не желали этим ограничиваться. Они уверяли, что революцию лишь в том случае можно считать полноценной, когда вся связь с царским прошлым России будет полностью разорвана. И в качестве решительного действия по разрыву с прошлым стало вскрытие гробницы династии Романовых.

Петр Великий на смертном одре

Усыпальницы великих правителей

До возведения Санкт-Петербурга всех умерших царей хоронили в Архангельском Соборе Московского Кремля. Тут захоронены Романовы и Рюриковичи, Иван Грозный, и Дмитрий Донской, и еще с десяток разных правителей и значимых персон того времени.

Но после того, как главным городом империи стал Санкт-Петербург, нужно было искать новое место для погребения государей и их родственников. Новым местом для усыпальницы выбрали Петропавловский Собор, который в то время был самым высоким питерским строением.

Маленькая дочь Петра, Наталья, была упокоена в этом Соборе самой первой. С тех пор там погребали всех усопших правителей начиная с самого Петра Первого.

Такое большое скопление могил венценосных персон очень соблазняло революционеров. В усыпальницу наведались большевики и вместе с ними всякие проходимцы. Все драгоценности - начиная от памятных венков до икон и медалей, с могил были сняты. Но мысли об эксгумации стали появляться лишь ближе к 1920 г.

Ведь внутри царских усыпальниц должны находиться настоящие богатства, да и политику изъятия церковных ценностей надо было продолжать. И научный интерес, и обычный вандализм, и чувство отмщения за вековое угнетение крепостных здесь тоже имели место.

Усыпальница царей в Петропавловском соборе. Наше время

Петр нетленный, Павел ужасный, Александр исчезнувший

Были якобы свидетели того времени, присутствующие при вскрытии гробниц в Петропавловском Соборе. Например, профессор Красунский заявляет, что с его родной тетей делился увиденным один непосредственный участник тех действий.

Он рассказывал, что при эксгумации тела Петра I оно почти не разложилось, а покойный как две капли воды был похож на царя со своего портрета. На груди Петра красовался крест немалого размера из чистого золота, который изъяла комиссия.

Схожие факты присутствуют и в письмах профессора из Харькова Ангелейко. В них он повествует о разговоре со своим знакомым Шмидтом, отец которого был непосредственным участником вскрытия усыпальниц династии Романовых. Шмидт-отец тоже заявляет о нетленном теле Петра I, а еще о том факте, что при вскрытии усыпальницы Александра I его останки отсутствовали.

Старец Федор Кузьмич Томский

Русский эмигрант Б. Николаевский в своей скандальной статье, опубликованной в 1933 году, написал о бесчеловечных разорениях большевиками усыпальниц великих императоров. Об этом факте ему стало известно от своего друга, к которому в руки случайно попало письмо одного члена ГПУ, участвовавшего в этом вскрытии. Комиссия проводила эксгумацию могил 3 императоров: двух Александров и Николая, попутно оставляя останки без драгоценностей. Но в могиле Александра I тела не обнаружили. Кстати, тот факт подтверждает предположение о том, что старец из Сибири Федор Кузьмич, на самом деле являлся «сбежавшим» императором и инсценировал собственную кончину.

При эксгумации еще одной могилы на смену удивлению пришел настоящий ужас. Как известно, император Павел умер при страшных обстоятельствах: сначала его до полусмерти избила толпа заговорщиков, а потом одному из бунтовщиков удалось задушить императора в собственной спальне неприступного (как оказалось, нет) Михайловского замка.

Лицо Павла было обезображено ужасной предсмертной гримасой, поэтому перед захоронением его покрыли маской из воска, которая от высокой температуры расплавилась. Во время эксгумации перед людьми предстал расколотый царский череп с застывшим воском на нем.

Убийство Павла в Михайловском замке

Отсутствующие протоколы

Так была ли в реальности эксгумация царских усыпальниц? Вы, наверное, успели заметить, что вся информация, указанная выше, получена не из первых, и даже не из вторых, а из третьих уст. Ни одно из этих сведений не получено от непосредственных свидетелей событий, происходивших в Петропавловском соборе. Соответственно, есть большие сомнения в достоверности этих сведений.

Да и советская власть в любом случае непременно бы задокументировала столь важное событие. Без подробного описания оно просто остаться не могло, ведь столь массовая эксгумация имела и идеологическое значение.

Кроме того, историк советского времени Эйдельман многие годы потратил на поиски данных документов по архивам, но каких-либо положительных результатов это так и не дало.

Большевики у гробницы Александра I

В 2015 году российскими учеными и криминалистами был вынесен окончательный вердикт по этому поводу. Расследуя останки последнего императора Николая II, они решили эксгумировать останки его отца для взятия материала ДНК.

Во время вскрытия его гробницы была повреждена крышка надгробия. Это свидетельство того, что все же принимались попытки его подвинуть. Но на самом медном ковчеге с останками тела царя никаких повреждений не обнаружено.

Эти факты доказывают то, что возможно и попытки вскрытия были, но они неудавшиеся. Следовательно, разговоры о массовой эксгумации царских усыпальниц являются не более чем легендами и антисоветской пропагандой.

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А вы знали об этом?

Первым делом,во время искорения язычества на Руси , взялись за идолов. Уничтожая деревянные скульптуры древних богов, власть сделала большую ошибку. Потому что не задолго до этого Владимир провел реформу языческого культа и воздвиг в столичном Киеве капище с идолами славянских богов.А зачатки христианской веры, введенные прежним князем Ярополком, нещадно выкорчевывались.

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