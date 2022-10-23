Почему крымские татары не ели хлеб и не пили воду

Середина XVII века — наиболее изученный период в истории Крымского ханства. Именно в это время, отчасти из-за вовлечения этого государства в большую геополитическую игру на территории современной Украины, Крым посетило значительное количество различных посольств и путешественников, оставивших нам уникальные свидетельства быта крымско-татароского народа.

Традиционное жилище

Пожалуй, быт любого народа начинается с жилища. Б. А. Куфтин выделял четыре типа крымскотатарских домов. Традиционные татарские дома XVII века, как правило, были одно- и двухэтажными. На верхнем этаже жили хозяева, а нижний обыкновенно отводился под бытовые комнаты; на первых этажах часто содержали животных. Дома отапливались печами-тандырами, устроенными посередине комнат. Взрослые мужчины жили отдельно от женщин и детей. Крыши домов были двускатные, крытые красной черепицей. Стены делались из камня или саманных кирпичей в сочетании с деревянными балками. Азбар (двор) дома, как правило, окружался слепой стеной без окон: дом мусульманина был его крепостью, в которую не должен был проникать взгляд чужака. Дома знати были более масштабные и богатые; классическим примером служит комплекс ханского дворца в Бахчисарае.

Религия

Все источники рассказывают нам о принадлежности крымских татар к исламу ханафитского толка. Эвлия Челеби упоминает о том, что в Крыму также проживали и многочисленные исламские мистики-суфии. По его сведениям, к суфийским братствам принадлежали не только рядовые мусульмане, но и члены правящей династии Гиреев. Во время посещения Акмесджида (современный Симферополь) путешественник вступил в теологическую дискуссию с одним из местных суфиев и даже поругался с ним.

Образ жизни

Практически все источники того периода сходятся на том, что основным источником доходов Крымского ханства того периода были военные набеги и работорговля. Вот, например, что об этом говорит Мартин Броневский: «Хотя почва их очень плодоносна, однако немногие занимаются земледелием и хлебопашеством; большая часть не обрабатывают полей и не сеют хлеба... Греки-христиане, живущие в некоторых деревнях, работают и возделывают поля... В городах не многие занимаются торговлею; еще реже рукодельями или ремеслами; и все почти купцы или ремесленники, там находящиеся, или христианские невольники, или турки, армяне, евреи, черкесы, пятигорцы...».

Действительно, в большинстве своем, мужчина-крымский татарин того времени имел статус воина, которому было негоже заниматься ремеслами или сельским хозяйством. «Другого занятия, кроме войны, они не знают. Продолжительная опытность в военном искусстве познакомила их с тайнами его» – так о крымских татарах писал Джованни да Люкка.

Национальная кухня

Самобытность любого народа, в том числе и крымскотатарского, проявляется и через его национальную кухню. Один из источников пишет: «Питаются кониною, верблюжиною, быками, коровами, и баранами, которых у них очень много. Знатнейшие и богатые употребляют хлеб, говядину... и сладкие напитки; а простой народ не имеет хлеба, употребляют вместо него толченое пшено, разведенное водою и молоком... вместо питья употребляют кобылье молоко и сыворотку». О том, что в тот период крымские татары не изготавливали хлеб, говорят и мусульманские источники. Интересно, что по мнению Эвлии Челеби, крымские татары опасались пить воду, заменяя ее кумысом, молоком или даже свежей кровью животных.

Эвлия Челеби оставил любопытное описание своеобразного приготовления мяса: «Кладут под чепрак... после чего садятся на коня и гарцуют на нем в течение длительного времени. Когда же из конского мяса уже сок вытечет, то считают, что к потреблению оно уже готово, и тогда съедают ту конину». А вот описание одного из первых блюд: «Народ этот... в обильных количествах употребляет похлебку с мелко порезанным тестом... Этот суп с тестом, так называемую похлебку с лахшой, они едят потому, что Пророк в святом хадисе своем промолвил: "Наилучшей пищей является лакша"».

Записал Челеби и вот такую интересную народную легенду. По его словам, крымские татары имели обычай в знак высочайшего уважения к гостю готовить ему кебаб – жаркое из мелко нарезанной баранины, используя при этом в качестве топлива не обычные дрова, а колесо от арбы. Обычай этот пошел от легенды о татарине, который, находясь в степи, где не было деревьев, принимал ногая, и, желая достойно приветить гостя, испек ему кебаб, за неимением другого топлива, на колесе от собственной арбы. По словам путешественника, с этого времени и повелось, что татары, желая оказать уважение гостю, потчуют его бараньей печенью, испеченной на костре, сделанном из колеса арбы.

Одежда

В ту историческую эпоху одежда ценилась гораздо дороже, нежели сейчас. Практически любая часть одежды носилась, штопалась и перелицовывалась вплоть до полного износа. Из источников XVII века явствует, что тогда крымские татары одевались менее разнообразно, нежели в XIX веке. Суммируя описание одежды крымских татар, оставленное путешественниками того периода, можно прийти к выводу: практически все носили «суконные кафтаны и суконные штаны»; знать облачалась также в собольи шубы и шапки. Некоторые носили на голове «намотанные белые чалмы»; на ногах – плетеные ботинки или туфли. Женщины носили суконные ферадже (долгополая одежда с длинным рукавом) с широким воротом, а на ноги надевали нижние сапожки и ботинки.

Бани

Бани, распространенные тогда в Крыму (сейчас мы называем их турецкими), имели свои функциональные особенности: они являлись не только местом для омовения, но и для приятного времяпрепровождения, светских бесед и деловых разговоров. Вот как выглядела баня Мехмед Гирея IV в Бахчисарае: «Это прекрасная баня, полная света, со сводом, покрытым прекрасной черепицей, красной, как рубины... Над дверьми золотыми и небесными письменами в стиле джели написана хронограмма... Пол в ней белым мрамором выложен... Посреди находится большая зала в форме восьмиугольника с фонтаном».

Из многочисленных бань эпохи Крымского ханства до наших дней дошло все несколько; наиболее примечательной является «Сары-Гюзель» («Белокурая красавица») на территории Бахчисарайского дворца-музея, датирующаяся XVI веком. Интересна также турецкая баня, сохранившаяся в Евпатории.

Народная музыка и танец

Несмотря на то, что у крымских татар были богатейшие традиции народных танцев и песен, к сожалению, практически ни один из путешественников не оставил никаких сведений об этом. При этом тот же Эвлия Челеби подробно описывает, что у хана Мехмед Гирея IV была целая танцевально-музыкальная группа из черкесских, абхазских и грузинских юношей и девушек, которые танцевали и играли на сазах, бубнах, барабанах, цимбалах, чангах и ребабах.

Общая характеристика

Здесь источники того периода расходятся. Несмотря на общее недовольство набегами и жестокостью татар, даже христианские авторы XVII века часто ценили их отвагу и храбрость. Михалон Литвин (XVI век) так вообще написал целый трактат о том, что христианам надо брать пример с моральных качеств примитивных, но честных и прямых крымских татар. Ну и, конечно, крайне высоко ценил своих единоверцев мусульманин Эвлия Челеби: «Народ татарский не знает наговоров, клеветы, недоверия, ненависти, высокомерия или зависти, враждебности, он не склонен кого-либо предавать бесчестью, настраивать одних против других, ибо это у них весьма не в почете. Слыша, что должен прийти сплетник, люди эти убегают от него».

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А вы знали об этом?

Иван Грозный, произносящий в известном фантастическом фильме слова «Рюриковичи мы!», был первым русским монархом, кто на самом деле мог бы со значением произнести такое. Прежде него русским князьям не было дела до того, что они происходят от Рюрика. Даже если они об этом иногда вспоминали, этот мнимый или действительный факт никогда не служил опорной точкой в самоидентификации династии.

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