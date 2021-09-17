Письмо — откровения советского мизантропа Бухарина

Характеристики своим подельникам и кровожадным товарищам "любимец партии" Бухарин дает самые яркие. Не менее откровенно он говорит и о сути коммунистического оккупационного режима. Сказанное им хорошо перекликается, как мы имеем счастье убедиться, с современностью, с повадками нынешнего режима.



Чтобы вас, друзья мои, сильно не утомлять, текст публикации "Нашего современника" даю в большом сокращении, оставил только самое, на мой взгляд, примечательное. Вот что получилось:.



Сначала о лютых друзьях-подельниках

Сталин — нуль и все спасение видит еще в одном (котором по счету?) миллионе трупов.



Каменев — нуль и поучает нас, как удобнее всего сидеть между двух стульев.



Крупская — нуль и просто — дура, которой мы, для очередного удовольствия «низов» и для пущего бума да шума разрешили геростратничать, сжигая библиотеки и упраздняя школы, будто бы по завету Ильича: на мертвых все валить можно, ибо они, как известно, сраму не имут ...



Зиновьев… О нем разрешите не говорить, дабы не испачкать о него даже матерное слово.



Рыков — нуль и даже разучился острить (единственная его способность, будь он трезв или пьян к бесконечному удовольствию Луначарского, которого он прозвал Лунапаркским и Лупанарским, а вместо наркома совершенно правильно величает наркомиком.



Дзержинский — нуль, если, разумеется, дело не касается Г.П.У., в филиалы коего он превращает все решительно ведомства, куда мы его ни посылали.



Я? Ах, голубчик, и я — тоже нуль, если свести с трибуны или кафедры или вытянуть из-за письменного стола да приставить к «делу»: отлично зная себе цену, я поэтому сроду никаких должностей не занимал, тем более, что при моих спартанских вкусах — наклонностей к воровству не имею.



Знаю, вы ждете моего слова о Троцком. Но он всегда был политическим нулем, правда, большим нулем, и останется им до конца своих дней, даже если судьба все-таки сделает из него коммунистического диктатора. Прежде всего в Троцком, который поплелся в нашу партию накануне «октября», когда, конечно, это было для него единственным путем к карьере, в нем нет ничего истинного коммунистического; и поэтому, как всегда, прав был Ленин в своей нелюбви, в своем недоверии к нему.



Троцкий создал красную армию? Полноте: во-первых, если хотите знать правду, никакой армии у нас не существует, если не говорить о парадах, о демонстрациях против мирного милитаризма (!) и об усмирении всяческих восстаний внутри страны, а один виднейший немецкий генерал, коему мы предложили взять на себя верховное инструктирование этой самой «армии», приехал в Москву, поглядел и махнул рукой, сказав нечто весьма нелестное и только рабфаковцами произносимое; во-вторых, не сам ли Троцкий выразился, что его армия — это редиска, красная снаружи и белая внутри, и недаром Каменев, ее фактический вождь и царский служака, все еще не коммунист, загадочно крутит свои великолепнейшие усы и внушает неподдельный страх своим молчанием, которое таит в себе черт знает что…



Нет большего труса, чем Троцкий, и потому он так любит громкие хвастливые (и всегда — холодные и фальшивые) речи и демагогические словечки, хотя часто и путает в них...



Помните, когда пресловутая дискуссия о профсоюзах угрожала и расколом партии, и заменой Ленина Троцким (в этом и была вся сущность дискуссии, скрытая от непосвященных под тряпье теоретического спора!), Троцкий, имевший за собой на съезде большинство, потому что секретариат не доглядел, и были выбраны не те представители с мест, Троцкий в последнюю минуту испугался власти и ответственности и постыдно скрылся в кусты, как провинившийся Трезор...



Он холодный, как ледышка, и только наивные люди его фальшивый пафос и наглость (наши партийные юдофобы давно это подметили), бесконечную наглость принимают за святой огонь революции. Помните, как эта говорящая машина стояла у рампы Большого театра, принимая овации присутствующих дураков: задранный нос, лицо как у мумии, ни кивка...



Да, да, все — нули, а молодая гвардия, мои «свердловцы» да комсомольцы, «ленинский набор» и перебежчики из чужих партий плюс наши иноземные содержанки — это уже не нули, мой милый, а такие минусы, с которыми — головы не приложишь, как разделаться!



Нуль, умноженный на нуль — это даже красные студенты знают, есть нуль; вереница нулей, хоть тянись она от Кремлевской стены до Тихого океана, тоже равна нулю, если слева нет другой цифры, а у нас и справа, и слева — шиш на граблях…



А воруют… Donnerwetter как воруют! Вор на воре взяткой погоняет…



Тут какая-то чертова загадка: почему люди, которые совсем недавно жертвовали собой, жили не хуже дорогих вам «подвижников церкви», истинными аскетами, вдруг полюбили особняки (непременно — особняки: квартиры хоть в 20 комнат — им мало!), шампанское, кокоток, да которые подороже, из балета, собственные поезда, «тридцать тысяч курьеров», а их жены — бриллианты в орех («нельзя ли с царицы?»), альфонсов и, конечно, десяток новых платьев в месяц, если не из Парижа, то хотя бы (с кислой миной) от Ламановой… В чем тут дело? Отчего, например, Иван Иванович, который раньше десятки лет жил впроголодь со своей некрасивой женой, но тоже большевичкой, который, получи он завтра миллионное наследство, все до копеечки отдаст его партии, отчего это он залез в особняк на Поварской, жену прочь, расписался с девочкой в 17 лет, раскрашенной да раздушенной, и бессовестно торгует своими визитными карточками: «Милый Коля, сделай такому-то — то-то и то-то», «Милый Феликс, освободи, пожалуйста, таких-то, коих знаю, как честнейших» и т. д. Ведь чуть ли не вся страна управляется такими дружескими «записками», покупаемыми подчас за такие деньги, на какие можно купить самые ценные автографы величайших гениев мира…



* * *



Россия? Что такое Россия?



...Для меня, для нас это — только географическое понятие, кстати сказать, нами, без малейшего вреда для революции, с успехом упраздненное; для меня это тоже слово, но — старое, никому не нужное и сданное поэтому в архив мировой революции, где ему и место.



Для меня современная Россия, т.е. С.С.С.Р., это — случайная, временная территория, где пока находимся мы и наш Коминтерн, которому (это в скобках!) ваш глупый Запад с его близорукими, безмозглыми правительствами деньги все-таки даст, ибо, как-никак, а социалисты скорее наши, чем ваши, даст, не понимая, что мы на эти самые фунты и франки зажжем Европу и проломим всем им приспособления для цилиндров…



Как вы понимаете, что то, что дорого вам как некая абсолютная самоцель («Россия», «Русь»), нас интересует лишь постольку, поскольку речь идет о материале и о средствах для мировой революции? Нам нужны — прежде всего более или менее прочный кров, а затем — деньги, как можно больше денег.



Для того, чтобы получить денежки, мы не только дважды обобрали (и еще двадцать два раза обберем!) девяносто процентов России, но и распродадим ее оптом и в розницу, потому что, господин патриот, вся она к нам с лихвой вернется в желанный час мировой революции, во имя которой «все дозволено», нет-с, мы для этого не постеснялись открыть у себя работающие круглые сутки государственные игорные притоны... Конечно, знаем: «что прежде было распутно, то ныне стало разумно», но и это — тайна коммунистической диалектики, до которой немецки-тяжеловесный Карлуша Маркс дойти, ввиду своей явной буржуазности, разумеется, не мог. Сие — прогресс!



Да, ваша Россия, конечно, погибает: в ней теперь нет ни одного класса, коему когда-либо и где-либо жилось пакостней, чем в нашем совдеповском раю (кстати: если это — рай, то каков же совдеповский ад? Любопытно…): мы не оставили камня на камне от многовековой постройки «государства российского; мы экспериментируем над живым, все еще, черт возьми, живым народным организмом, как первокурсник-медик «работает» над трупом бродяги, доставшимся ему в анатомическом театре… Но вчитайтесь хорошенько в обе наши конституции: там откровенно указано, что нас интересует не советский союз и не его части, а борьба с мировым капитализмом, мировая революция, для которой мы жертвуем и будем жертвовать и страной, и собою — без малейшего сожаления и сострадания к тем, кто нужен в качестве удобрения коммунистической нивы для ее будущего урожая…



А на все выкрики и упреки западного пролетариата, если вдруг он преисполнится любовью к вашей России и обрушится на нас за наши «зверства», мы сумеем ответить ему, что в ужасах русской жизни виновна мировая буржуазия, то насылающая на нас Колчака и Деникина, то «мирно» подкапывающаяся под устои русской революции отказом в кредитах, чем она мешает возродиться нашему хозяйству, в развитии которого так заинтересован весь мировой пролетариат; мы сумеем ответить ему, что наша страна находится в длительном переходном периоде, что лес рубят — щепки летят, что, наконец, отсталость и мелкобуржуазность русского народа требуют этих суровых методов борьбы, но что, конечно, Западу, где все давным-давно созрело, социальная революция поэтому не угрожает русскими прелестями… Ах, аргументов у нас сколько угодно: чем другим, а этим — богаты и сумеем очки втереть по всей линии со ссылками и на Маркса, и на французскую революцию, и… на что угодно, хоть на Библию...



А кого нам бояться! Не вас ли, которым давно никто не верит, ибо… верить не хочет: буржуазия Запада, которую вы ненавидите, друг мой, более меня, думает (дура!) содрать с нас шкуру, колонизируя советский союз; а социалисты, пацифисты, гуманисты и прочая дряблая интеллигентская сволочь находится под обаянием наших громких лозунгов, которым этим кретинам кажутся похожими на их сладенькую чепуху, причем шум и треск, подымаемый нашими резолюциями, протестами, воззваниями и другими изобретениями коммунистической режиссуры, так велики, что заглушают собой стоны и вопли наших жертв и разоблачения странствующих донкихотов по поводу «московских палачей».



Повторяю: вы нам не опасны, ну а если уж здорово будете безобразничать, станете нам поперек дороги, то Феликс сумеет убрать вас с нашего пути, ибо его заграничные ребятки — не хуже московских...



Ну а тут, у себя нам, и подавно бояться некого: тут мы — полные хозяева…



Страна, изможденная войнами, мором и голодом (средство, конечно, опасное, но зато — великолепное!), и пикнуть не смеет под угрозой чеки и так называемой армии, которые, поверьте, нами довольны, потому что приласкать преторианцев и гончих собак, насытить их по горло всякой всячиной — это наш революционный долг.



Да, забавная комбинация эта самая ваша Русь! Мы и сами часто диву даемся, глядя на ее пресловутое «долготерпение»… Черт знает, что делаем, а все благополучно сходит с рук, как будто бы все так и надо. Ну, конечно, Леонтьевский переулок, Урицкий, Володарский, пуля в Ленина, убийство Воровского, кой-какие там восстания, но, право же, это пустяки, дешевка, а не серьезные издержки революции. О всяких там «социалистах» говорить, сами понимаете, не приходится: это жалкие банкроты, импотенты, слизь и трусы...



Но объясните мне совершенно другое: ведь, почитай, нет в России ни одного дома, у которого мы прямо или косвенно не убили мать, отца, брата, дочь, сына или вообще близкого человека, и… Феликс спокойненько, почти без всякой охраны пешочком разгуливает по Москве; а когда мы ему запрещаем подобные променады, он только смеется презрительно и заявляет: «Что?? Не посмеют, пся крев!..»



И он прав: не посмеют… Удивительная страна!



Вот вы все бормотали мне своим исступленным шепотком о церкви да о религии; а мы ободрали церковь, как липку, и на ее «святые ценности» ведем свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим; при Г.П.У. мы воздвигли свою церковь при помощи православных попов, и уж доподлинно врата ада не одолеют ее; мы заменили требуху филаретовского катехизиса любезной моему сердцу «Азбукой коммунизма», закон божий — политграмотой, посрывали с детей крестики да ладанки, вместо них повесили «вождей» и постараемся для Пахома и «низов» (mundus vult desipi — ergo decipiatur) открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом…



Дурацкая страна!



Что же касается почтенного обывателя, то он, дело известное, трус, шкурник и цепляется за нас из боязни погромов, анархии, которые чудятся его паршивой душонке и которые действительно настанут, если нас, чего доброго, чудом каким-то прикончат. Но народ, народ??



«Народ безмолвствует»… И будет молчать, ибо он, голубчик, не «тело Христово», а стадо, состоящее из скотов и зверей... Не понимаете, о чем я говорю? Забыли? А вот о чем: Ленин действительно изрек, что он боится, как бы ему в шутку не подсунули на подпись декрет об обязании всех граждан обоего пола в определенный срок целовать его на Красной площади в срамное место; он, по рассеянности, подмахнет этот указик, и вся страна станет… в очередь, да еще, добавлю я, появятся и такие, которые найдут в этом акте величайшую государственную мудрость, причем, конечно, Демьян Бедный и Валерий Брюсов разразятся гимнами, а всякие профессора и академики из бывших людей, просто так, за бесплатно, от избытка собственной подлости, завопят о гениальности, об новом откровении обожаемого «учителя»!..



Ну, что ж, очевидно, так и надо, и государство не есть какая-то там «нравственная идея», как поучали меня в Московском университете, и не станет Civitas Dei, как полагает ваш любимец, а, извините, нечто вроде чертова болота, где один класс непременно и с наслаждением душит другой, изредка снисходя до временного компромисса. А «человек» — это вовсе не звучит так гордо — это страшная сволочь, и нам с ним — хлопот полон рот, особенно теперь, когда, вместо того, чтобы голодать во имя будущего, он, черт его подери, изредка брыкается, заставляя нас тратить много сил, а главное — золота, на его околпачивание и на ежовые рукавицы.



Но ничего, сойдет, все сойдет, раз палочка и все командные высоты коммунистического отечества находятся в наших малопочтенных, но крепких руках…



Да, Россия, народ, которых вы никогда не понимали в своем сахарном идеализме, принадлежат нам: только мы да еще, может быть (как это ни странно!), самые крайние правые, разные Говорухи-Отроки, только мы разгадали русский сфинкс…



«Народ безмолвствует» и… несет налоги: что и требовалось доказать.



Заговорит? Восстанет? Разин? Пугачевщина? — Заставим умолкнуть, утихомирим, дадим ему раnem et circenses наконец, перепорем, перестреляем хоть половину страны, не щадя ни детей, ни стариков!..



Ну-с, а если не удастся, и мы все-таки загремим, то… скажите, пожалуйста, что мы теряем? Те, кто нам действительно нужны для дела мировой революции, останутся целы, ибо исчезнут они вовремя; а сотни тысяч живого материала, «низов», ягнят российского коммунизма… подумаешь, какая важность: этого добра нам не жалко ни капельки, а чем страшнее и ужаснее будет реставрация и въезд на белом коне нового «царя», тем скорее мы вернемся (такова диалектика истории!), вернемся, и тогда… не уставай, Феликс, работайте Лацисы и — «патронов не жалеть»!!



Да, терять нам почти что нечего: Россия далась нам даром, еще с приплатой, а уйдем из нее, если уйдем, с такими богатствами, на которые можно купить полмира и устроить социальную революцию на всех планетах и звездах Солнечной системы. Подполье нас не пугает: не новость, и в нем есть свое обаяние для масс, а, повторяю (приятно повторить!), средств у нас — без конца, причем, на всякий пожарный случай, они давным-давно находятся за пределами досягаемости тех, у кого их отняли…



А русская свинья-матушка, которая терпеливо пролежала три столетия на правом боку, с таким же успехом пролежит еще дольше — до прихода Мировой Социальной Революции и на левом боку: на то она и свинья…



Теперь вам ясно, что я хочу выпалить? Ну, в таком случае, получайте… на Россию мне наплевать, слышите вы это — наплевать, ИБО Я — БОЛЬШЕВИК!!



Maxpark (текст полностью)

Источник : https://nngan.livejournal.com/670587.html

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые Россияне! Читая это письмо бездарного "любимчика партии" и активного соратника Ленина, даже мне ,нерусскому человеку, противно слушать циничные и наглые высказывания этой большевистской мрази о героическом русском народе!

Разве не кощунство и подлость сравнивать Матушку - Россию с русской свиньей-матушкой , а русский народ фактически стадом баранов !Однозначно алчным и амбициозным большевистским выродкам, мечтавшим править миром, было наплевать на Матушку- Россию , поскольку для них она была лишь вязанкой хвороста в пожаре мировой революции!

К сожалению, подобной тактики придерживался и сам вождь мирового пролетариата Ленин, который так характеризовал русского человека «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...»!

Я уже ничего не говорю о Лейбе Давидовиче Бронштейне (Льве Троцком), который как-то громогласно заявил :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями»!А чего только стоит вот это его изречение :

Только не думайте, что Сталин спас Россию, злодейски уничтожив практически всю еврейскую ленинскую гвардию, и отказался от утопической стратегии победы мировой революции во всем мире ! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции уже военным путем.

Согласно этому плану именно Сталин усиленно готовился к мировой войне (как ни странно, но в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам превосходила немецкие войска) и собирался первым напасть на Германию! Однако Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер развел его как лоха и первым напал на СССР !

В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим,придерживаясь тактики победы мировой революции военным путем, Сталин оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм !Об этом однозначно свидетельствуют мучения и страдания жителей многих европейских оккупированных стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом!

Как ни парадоксально, но основоположники идей мирового социализма бездарные философы Маркс и Энгельс также прославились как оголтелые русофобы. В советские годы это обстоятельство тщательно скрывалось от народа, но после распада Советского Союза стала известна правда, открывшая довольно неприглядный облик отцов марксизма.

Разве можно спокойно и без эмоций слушать вот такой бред горе – философов Маркса и Энгельса , как «У Европы только одна альтернатива : либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию». И разве не кощунство подобное заявление Маркса :

Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса , несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма?

А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку-Россию, как и Маркс и Энгельс! Для всех этих кровожадных изуверов как Ленин, Троцкий, Сталин и прочих членов большевистской банды Россия была такой же отсталой и реакционной «тюрьмой народов», требующей хорошего кровопускания. Именно поэтому эти большевистские нехристи фактически устроили геноцид своему народу, вдохновленные словами Маркса: «После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать»!

Вместе с тем вызывают возмущение и негодование слова некоторых отечественных классиков и ученых о героическом русском народе :

«Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого» - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

«Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования.» - Василий Ключевский

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." Михаил Булгаков

«Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы.»- Н. Чернышевский

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". - Максим Горький

"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете- Иван Тургенев

«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год!



Однозначно большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение.

Именно большевики во главе с Лениным парализовали сознание человека, данное богом и превратили советского человека в бездумное и легко управляемое существо! К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и многих слабоумных россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах? По сути, большевизм это страшная месть мировой буржуазии народу России !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)