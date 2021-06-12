9 врожденных инстинктов новорожденных

Ребенок, который только что появился на свет сразу же начинает его познавать. Ему не надо мешать, просто нужно следить, чтобы его здоровью и здоровью мамы ничего не угрожает.

Первый крик сразу после рождения

Это знамение начала новой жизни. Самый первый крик новорожденного обычно пронзительный, ведь он… впервые набирает воздух в свои легкие.



Первые минуты после рождения — расслабление

Почему после крика малыша нужен контакт с мамой? Ребенок вскрикивает и быстро затихает, наступает момент его расслабления и в этом состоянии малыш, приложенный к маме, подстраивает свою температуру, сердцебиение, дыхание, под ее.



3 минуты после рождения: активность

Проходит меньше пяти минут и новорожденный начинает знакомиться с тем, что и кто его окружает. Он начинает двигать головой, плечами, чмокать губами. И самое главное для него в этот момент — это зрительный контакт. Где бы и как он не лежал он будет поворачивать голову пока не встретится своими глазками с глазами мамы.



8 минут после рождения: поисковый рефлекс

Это один из основных его рефлексов. Если притронуться к его щеке, то он повернет голову в сторону раздражителя и приоткроет рот.



Через промежутки: отдых

Роды — это не только невероятный стресс для мамы, но и для малыша то же.

35 минут после рождения: ползание

Ребенок устает, проходя через родовые пути, поэтому он периодически будет прикрывать глазки, ненадолго затихать и снова бодрствовать.

Да, это кажется невозможным, но уже спустя примерно 30 минут после рождения ребенок достаточно силен, чтобы проползти по животу мамы и добраться до ее груди самостоятельно. Малыш разгибает и сгибает ножки, отталкиваясь от живота мамы, помогая тем самым матке роженицы сокращаться.

Процесс может занять до 30 минут.

Через 45 минут после рождения: обнаружение груди и знакомство

Когда малыш добирается до груди он сначала ощупывает ее, ощущает запах и именно в этот момент в организм мамы выбрасывается мощнейшая доза окситоцина, гормона любви. Тогда, обычно, и зарождается связь между младенцем и матерью. Помимо этого окситоцин способствует отхождения плаценты и выработке в груди молозива — предвестника молока.

Через 60 минут: сосание

Следующий непростой этап у новорожденного — это взять грудь. Обычно это происходит через несколько попыток и именно первые несколько капель молозива очень важны. Они населяют кишечник ребенок полезными бактериями, чтобы его иммунная система была готова к встрече с внешним миром.

Исследования показали, кстати, что дети с опытом раннего кормления, зачастую не имеют проблем с отказом от груди или неверным ее захватом.

Примерно 2 часа после рождения: сон

Когда воздействие успокаивающего эффекта окситоцина начинает действовать мама и малыш наконец-то засыпают, чтобы отдохнуть после родов.





Именно наблюдение за поведением малыша в первый час его жизни и легло в основу шкалы Апгар, которая используется во всех роддомах для оценки состояния новорожденного. Новорожденного осматривают на первой и на пятой минуте после появления на свет.

Педиатры следят за малышом по пяти показателям: дыхание, цвет кожи, мышечный тонус, сердцебиение и наличие безусловных рефлексов. По каждому из критериев выставляется оценка от 0 до 2 баллов, потом суммируется и в зависимости от результатов, выясняется, все с ли с малышом в порядке.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2233383687603358470/

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