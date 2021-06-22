10 удивительных фактов из жизни

Нереально человеку знать все, несмотря на то, насколько бы начитанным и умным он бы ни был. На сегодняшний день фактотека настолько обширна, что каждый день можно узнавать новые и интересные факты обо всем на свете.
Самые разнообразные, необычные, увлекательные и занимательные факты о космосе, человеке, природе и мире в целом, которому точно есть, чем вас удивить. Интересные истории из повседневной жизни человечества порой настолько поражают, что ими тут же захочется делиться с другими.
А ты слышал, что…? Можешь себе представить, что…? А ты знал что…? Обычно такими словами начинается диалог с человеком, который хочет поделиться с вами действительно интересной, поразительной, а может даже шокирующей информацией.
Сегодня в журнале ЕЩЁ мы собрали для вас 10 редких и, как для нас, удивительных фактов, о которых вы, возможно, услышите впервые
Если это так, то не забудьте поделиться ими с друзьями. Пусть тоже теперь знают, что…
1. Саудовская Аравия импортирует песок, а вместе с ним и верблюдов из Австралии
И несмотря на то, что Аравийская пустыня занимает практически всю территорию Аравийского полуострова, около 2 300 000 км², и считается второй по величине после Сахары, местный песок полностью не пригоден для строительства и использования в производственных целях.Для этого его импортируют из Австралии.
Верблюды в Аравийской пустыне тоже водятся. Но их используют скорее как местный транспорт и для развлечения туристов. Их мясо не пригодно для употребления в пищу. Для этого завозят диких верблюдов из Австралии, чье мясо более сочное.
2. Оксфордский университет построили задолго до появления одной из древних цивилизаций ацтеков
Оксфордский университет по праву является старейшим университетом в англоязычном мире. И хотя точной даты его основания нет, но есть информация, что обучение здесь стало проводиться уже в 1096 году. Существует также упоминание, что в 1167 году Генрих II, король Англии с 1154 по 1189 года, запретил английским студентам поступать в Парижский университет. Это послужило толчком к стремительной популярности Оксфордского университета.
Для сравнения первые упоминания о таком воинственном народе, как ацтеки, появилось только лишь в XIII веке.
3. Разработка современного дизайна флага Америки принадлежит 17-летнему школьнику Роберту Хефту
Новый дизайн флага был разработан в 1958 году, и его идея принадлежала обычному школьнику, 17-летнему Роберту Хефту. Получив от учителя задание для проекта, приуроченного к принятию в состав США Аляски и Гавайев в качестве 49-го и 50-го штатов, Хефт вместе со своими одноклассниками принялся за его выполнение. По итогу высшей похвалы от учителя за разработанный дизайн флага Хефт так и не получил. Учитель оценил его работу на 4 балла, но добавил, что повысит оценку, если Конгресс одобрит его дизайн.
Так и случилось. В 1960 году флаг Хефта выбрали из полутора тысяч предложенных вариантов. Учителю ничего не оставалось, как сдержать свое слово и наградить студента высшим баллом за проделанный труд.
4. Популярное нынче имя Джессика придумал Шекспир
На сегодняшний день имя Джессика считается одним из самых популярных имен в англоязычном мире. Впервые оно упоминается в комедии “Венецианский купец”, написанной знаменитым английским поэтом и драматургом Уильямом Шекспиром в 1569 году. До этого времени такого имени просто не существовало.
Для одного из персонажей своей комедии Шекспир, дочери еврейского купца Шейлока, автор преобразовал библейское имя Иска (Iscah), которое в его время произносилось как Джеска (Jesch). В этом и кроется история происхождения имени.
На сегодняшний день это имя находится на шестой позиции по популярности в Великобритании, в особенности в Шотландии и Уэльсе, и на 179 месте в Америке.
5. Самый продаваемый товар в мире
Кто-то сейчас мог подумать, что это iPhone, но это далеко не так. Популярному во всем мире гаджету досталось почетное второе место в рейтинге популярности. А на первом месте оказался банальный Кубик Рубика, изобретенный в 1974 году легендарным Эрне Рубиком. Кстати официальное название головоломки “Магический кубик”.
В 80-х годах прошлого века автор идеи кубика получил венгерский национальный приз за лучшее изобретение, а также выиграл конкурсы на лучшую игрушку в США, Великобритании, Германии, Франции.
Более 450 млн кубиков Рубика было продано за все это время по всему миру, и, кажется, что головоломка никогда не утратит своей популярности.
6. Креветка – самое шумное океанское существо
Можете себе представить, что именно маленькие креветки, а не, например, огромные голубые киты, способны издавать самый громкий звук на свете? Шум, который производит скопище креветок, считается единственным естественным шумом, который может не только “оглушить” и вывести из строя сонар подводной лодки, но и оставлять вмятины на гребных винтах кораблей.
Уровень шума, который производит плотный “слой креветок”, может достигать отметки в 246 децибел в воде, что приравнивается к 160 децибелам в воздухе. А это, на минуточку, намного громче шума взлетающего реактивного самолета с его 140 децибелами или порогом болевой чувствительности человеческого уха.
Все дело в том, что триллионы креветок, собираясь стаями, производят громкие звуки своими одновременно щелкающими маленькими клешнями. Чтобы стало более понятно, наблюдатели этого природного явления отметили, что это все равно, если бы все жители нашей планеты начали одновременно жарить шкворчащий на сковородке бекон.
7. Что было бы, если бы машины могли ехать по прямой вверх
В таком случае дорога до космоса заняла бы всего один час.
8. Вредна ли Кока-Кола?
И пока многие твердят, что Кока-Кола это зло, и ее ни в коем случае нельзя давать пить детям, потому как она способна расщеплять известковый налет в унитазе, другие доказывают обратное. На самом деле, этот напиток отлично устраняет расстройство желудка, помогает справиться с приступами тошноты и болью в горле.
9. Самый дорогой фильм в истории мирового кинематографа
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
А вы смотрели “Пираты Карибского моря: На краю света”? Если да, и картина вас действительно впечатлила, знайте, что вы смотрели самый дорогой в истории мирового кино фильм, бюджет которого составил $300 млн. Но сборы от просмотров по всему миру превзошли эту отметку в более, чем три раза, и составили $960 996 492.
10. У меда нет срока годности
Такой сладкий и многими любимый продукт, как мед не зря именуют вечным. Все дело в том, что мед не испортится, даже если его хранить несколько тысяч лет. Он темнеет, кристаллизуется, но при этом не теряет своих полезных и вкусовых свойств.
А какие из приведенных фактов стали для вас открытием и удивили больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях под постом.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2241483133636839574/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
«Катюша» не народная песня. Ее сочинил автор главной мелодии русского футбола (https://otari.mirtesen.ru/blog/43662058784/)
Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат (https://otari.mirtesen.ru/blog/43656040021/)
Зюганов назвал виновных в нищете россиян (https://otari.mirtesen.ru/blog/43716803507/)
Свежие комментарии