10 удивительных фактов из жизни

Нереально человеку знать все, несмотря на то, насколько бы начитанным и умным он бы ни был. На сегодняшний день фактотека настолько обширна, что каждый день можно узнавать новые и интересные факты обо всем на свете.

Самые разнообразные, необычные, увлекательные и занимательные факты о космосе, человеке, природе и мире в целом, которому точно есть, чем вас удивить. Интересные истории из повседневной жизни человечества порой настолько поражают, что ими тут же захочется делиться с другими.

А ты слышал, что…? Можешь себе представить, что…? А ты знал что…? Обычно такими словами начинается диалог с человеком, который хочет поделиться с вами действительно интересной, поразительной, а может даже шокирующей информацией.

Сегодня в журнале ЕЩЁ мы собрали для вас 10 редких и, как для нас, удивительных фактов, о которых вы, возможно, услышите впервые

Если это так, то не забудьте поделиться ими с друзьями. Пусть тоже теперь знают, что…

1. Саудовская Аравия импортирует песок, а вместе с ним и верблюдов из Австралии

И несмотря на то, что Аравийская пустыня занимает практически всю территорию Аравийского полуострова, около 2 300 000 км², и считается второй по величине после Сахары, местный песок полностью не пригоден для строительства и использования в производственных целях.

Для этого его импортируют из Австралии.

Верблюды в Аравийской пустыне тоже водятся. Но их используют скорее как местный транспорт и для развлечения туристов. Их мясо не пригодно для употребления в пищу. Для этого завозят диких верблюдов из Австралии, чье мясо более сочное.

2. Оксфордский университет построили задолго до появления одной из древних цивилизаций ацтеков

Оксфордский университет по праву является старейшим университетом в англоязычном мире. И хотя точной даты его основания нет, но есть информация, что обучение здесь стало проводиться уже в 1096 году. Существует также упоминание, что в 1167 году Генрих II, король Англии с 1154 по 1189 года, запретил английским студентам поступать в Парижский университет. Это послужило толчком к стремительной популярности Оксфордского университета.