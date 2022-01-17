Позорный секрет: почему Гитлер боялся жениться

Адольф Гитлер(признан военным преступником Нюрнбергским трибуналом) впервые связал себя узами брака 29 апреля 1945 года, женившись на своей любовнице Еве Браун, с которой его связывали 16-летние отношения. 40 часов отведённые им судьбой на законную супружескую жизнь, а также вскрывшиеся после самоубийства обстоятельства их длительного романа, вызвали в немецком обществе шквал удивления, поскольку обожаемый фюрер неустанно повторял, что его единственной суженой является Германия.

Старательно создавая образ лидера, живущего интересами одной лишь родины, Гитлер тщательно скрывал от широкой публики свои амурные увлечения, убеждая всех, что на создание семьи у него попросту не хватает времени. В беседе с Отто Вагенером он высокопарно заявлял, что не имеет права и желания жениться, поскольку самим фатумом ему в невесты была предопределена Германия с её великим народом.

Заставив нацию поверить в то, что он сознательно отказывается от личной жизни в пользу политики, Гитлер стал недосягаемой величиной для женщин, видевших в нём идеал заботливого и увлечённого идеей мужчины. Всегда галантный и красноречивый в отношении дам Гитлер никогда не повышал на них голос, не садился первым в их присутствии, и всегда начинал разговор с представительницами арийской расы исключительно с комплиментов, обращаясь к ним «моя красавица» и «прекрасное дитя».



Сложившийся имидж играл на руку фюреру, который заручившись неистовой поддержкой «домохозяек», мастерски манипулировал их сознанием, заставляя каждую мечтать о том, чтобы хотя бы на миг оказаться на месте его возлюбленной. Понимая, что любая фрау, замеченная рядом с ним, вызовет ревность подавляющего большинства немок, Адольф держал в глубокой тайне свои любовные связи, желая оставаться привлекательным для всех.

Георгий Хлебников, опубликовавший работу «Интимная жизнь Гитлера», утверждал, что всемогущий отец немецкой нации был бессилен как мужчина. В подтверждении своей версии он приводит фразу гитлеровского соратника Франца Ксавера Шварца, который в 1945 году характеризуя личность бывшего правителя, вспоминал слова сказанные Адольфом: «От меня женщина вообще ничего не получит. Я не могу этим заниматься».

Связывая воедино тот факт, что Гитлер без конца менял любовниц, многие из которых после отношений с ним кончали жизнь самоубийством или хотя бы совершали попытку суицида, исследователь приходит к выводу о странных сексуальных пристрастиях фюрера. В своей книге Хлебников, обращает внимание читателей, что впервые в интимную близость Гитлер вступил в возрасте 36 лет, и его первой партнёршей стала 16-летняя Мария Райтер.

Побывавшая в постели вождя Хелена Ханфштангль заявляла, что он импотент, а Гели Раубаль, кстати, приходившаяся ему племянницей, признавалась, что дядя не кто иной, как страшный извращенец, заставлявший её делать чудовищные вещи. Вальтер Лангер, подготовивший на основании рассекреченных архивных данных доклад «Психологический анализ Адольфа Гитлера. Его жизнь и легенда» пришёл к выводу, что фюрер страдал половыми отклонениями, одними из которых были урофилия и копрофилия.

Если прочих любовниц Гитлер шокировал лишь своими желаниями, заставляя их бить и нецензурно оскорблять его, то племянницу, которую, по мнению биографов, страстно любил, он принуждал воплощать его самые грязные фантазии. По мнению Лангера, Адольф не вступал в контакт с женщинами, поскольку сам удовлетворял свою интимную потребность.

Изучая биографию Адольфа, историк Хосе Мария Савала пришла к выводу, что у фашистского диктатора была приобретённая медицинская патология под названием монорхизм. Согласно её изысканиям в 1916 году во время битвы на Сомме ефрейтор Гитлер получил ранение в пах, вследствие чего военному хирургу Йохану Ямбору пришлось удалить ему одну из половых желез.

Возможно, отсутствие желания у фюрера жениться было связано с тем, что после операции он навсегда утратил способность иметь детей. По иной версии Гитлер по собственной воле не хотел обзаводиться потомством, поскольку опасался, что ребёнок может родиться с умственным или физическим недостатком. А причина для боязни была весьма веской – его мать Клара Пельцль приходилась племянницей его отцу Алоису Гитлеру. Плод инцеста — Адольф всю жизнь тщательно скрывал этот эпизод своей биографии.

С пиететом рассказывая о родительнице, смерть которой повергла его в глубокую депрессию, он вскользь упоминал об отце и дедушке по матери, дабы общественность и политические противники не докопались до его происхождения. Всячески скрывая подробности своего рождения, Гитлер сам не устоял перед кровосмешением, вступив в запретную связь с племянницей, которая в конце концов совершила самоубийство, будучи беременной от дяди .

Чтобы не говорили о Гитлере, но свою смерть он встретил в статусе женатого мужчины, взяв в супруги свою многолетнюю тайную любовницу Еву Браун, которую еще летом 1944 года агенты иностранной разведки считали простой секретаршей. Завязавшиеся в 1929 году любовные отношения с Евой Браун были строго засекречены, и об этой непростой, полной драматизма связи был осведомлен лишь узкий круг приближённых Гитлера.

Называя фюрера исключительно на «вы», она никогда не присутствовала на публичных выступлениях возлюбленного, не фигурировали ни в одном протокольном списке, крайне редко посещала даже неформальные мероприятия нацисткой верхушки. Ева не имела никакого влияния на его политическую деятельность, она лишь страдала от своей незавидной участи, но искренне любя вождя, не могла жить без него. Вероятно, поэтому она дважды безуспешно пыталась свести счёты с жизнью, а когда узнала, что он принял решение о суициде, без раздумий выпила смертельную дозу цианистого калия.



Ашхен Аванесова

Источник : https://russian7.ru/post/pozornyy-sekret-pochemu-gitler-boya...

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