Кем и зачем было изобретено джакузи на самом деле?

Джакузи сегодня является символом роскоши, комфорта и экстравагантности. Как и обычные гидромассажные ванны, они используются для того, чтобы получить удовольствие и расслабиться. В кино, телесериалах и по телевизору нам показывают, как в джакузи наслаждаются жизнью веселые, красивые люди с бокалами шампанского. Что характерно, у всех при этом идеальные фигуры без признаков целлюлита. Все это, конечно, просто замечательно, но изначально джакузи создавалось совсем не для легкомысленных развлечений. Это устройство было построено заботливым отцом, который пытался облегчить страдания малолетнего сына.

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10 октября 1986 года в газете «Нью-Йорк Таймс» был опубликован некролог Кандидо Джакуззи. Этот человек происходил из многодетной семьи и провел детство в окружении шести сестер и семи братьев. Его родители эмигрировали в США из Италии в самом начале 20 века. Переселенцы обосновались в Калифорнии, где выкупили небольшое производственное помещение и основали компанию «Jacuzzi Brothers Inc».

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Первым успешным продуктом семейной фирмы стал авиационный пропеллер – некоторые боевые самолеты союзников во время Второй мировой войны приводились в движение винтами бренда «Jacuzzi». Однако самым узнаваемым изобретением компании была линейка насосов, благодаря которой впоследствии начали производиться известные ныне всем и каждому гидромассажные ванны.

У сына Кандидо Джакуззи, Кеннета, был диагностирован ревматоидный артрит. Медики считали, что болезнь можно было вылечить с помощью гидротерапии, но в конце 40-ых годов прошлого века такое оборудование имелось только в лечебных учреждениях.

А что делает изобретатель, когда перед ним встает такая проблема? Создает требующееся устройство. Через много лет Кеннет Джакуззи написал книгу, в которой пересказал эту историю.

Боли у ребенка начались в 7-летнем возрасте, и родители стали возить его в больницу на процедуры. Теплая вода и массаж облегчали состояние Кеннета, и он на какое-то время переставал испытывать боль. Проблема была в том, что каждая поездка в больницу была связана с риском – ослабленный ребенок мог подхватить грипп, простуду или какую-то инфекцию.

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Мать Кеннета попросила сделать так, чтобы сына никуда не нужно было возить, и Кандидо вместе со своими братьями создал первую гидромассажную ванну. Поняв, что их детище обладает мощным коммерческим потенциалом, они начали производить и продавать «джакузи».

Сегодня гидромассажные ванны воспринимаются как дорогая игрушка для разбалованных прожигателей жизни, но давайте не будем забывать, что они способны лечить людей и были созданы именно с этой целью. Некоторые исследования показывают, что эти устройства могут помогать не только при ревматизме, но и при метаболических нарушениях. В общем и целом, за будущее джакузи можно особо не беспокоиться. Это изобретение оказалось на редкость удачным.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2513205930045475483

А вы знали об этом?

История виноделия берет свое начало с эпохи неолита. В числе первых производителей вина значатся Ближний Восток, Месопотамия, Кипр и Греция. Согласно греческой легенде, виноградную лозу случайно обнаружил пастух Эстафилос, во время поисков отбившейся от стада овцы. Животное пастух нашел у неизвестного ему растения семейства виноградовых.

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