Ворошилов и Аралов: за что в Турции поставили памятник советским военачальникам                                                                                                                                                       

В центре Стамбула на площади «Таксим» находится любопытный монумент под названием «Республика». На памятнике увековечены лица, которые внесли весомый вклад в становление современной Турции. Центральная фигура скульптуры — отец-основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Что примечательно, по левую руку от него расположены фигуры красных командиров Климента Ворошилова и Семена Аралова.



Россия и Турция после ПМВ

Одним из итогов Первой мировой войны стало уничтожение четырех империй, включая Российскую и Османскую. В нашей стране разгорелась Гражданская война, а в соседней – шла борьба с интервенцией войск стран Антанты. Подписание османскими властями в 1918 году Мудросского соглашения де-факто означало раздел не только османских колоний между странами-победительницами, но и исконных тюркских земель. На фоне недовольства пребыванием оккупантов в османской армии возникла группа офицеров, которая призывала солдат противостоять англичанам, французам и грекам. Возглавил движение сопротивления генерал Мустафа Кемаль, прозванный Ататюрком («отцом турок»).

Ататюрк прекрасно понимал, что ему не удастся отстоять независимость без помощи извне. Как пишут Дружиловский и Аватков в исследовании МГИМО "Россия и Турция в новом тысячелетии//Российско-турецкие отношения 2002 – 2012", в апреле 1920 года Мустафа Кемаль обратился за помощью к Советской России с предложением установить дипломатические отношения и разработать общую военную стратегию. Ленин принял предложение Ататюрка.



Советская помощь Анкаре

Молодая советская республика начала оказывать помощь южному соседу золотом и оружием. В своей работе "Советско-турецкие контакты по военным вопросам в начале 1920-х годов" профессор Виталий Цыплин упоминает, что первая партия золота и оружия была поставлена уже осенью 1920 года. Всего же за годы войны в Турции большая часть использованных патронов, около четверти винтовок и трети снарядов были поставлены Советской Россией.

В марте 1921 года между Россией и Турцией был подписан «Договор о дружбе и братстве», установивший границы между двумя странами. Также согласно договоренностям Москвы и Анкары, с 1921 года в Турцию направлялись военные специалисты, которые уже имели опыт ведения боевых действий в условиях Гражданской войны. В ноябре первая группа советских военных прибыла в турецкий Трабзон. Возглавлял делегацию командующий вооруженными силами Украины командарм Михаил Фрунзе. Военным советником при нем был Климент Ворошилов.

Именно с прибытием красных командиров многие историки связывают первые победы турецкой армии в борьбе со странами Антанты. Фрунзе, занимая пост чрезвычайного посла УССР, часто бывал на передовой и в режиме реального времени передавал свой опыт кемалистским офицерам. При помощи красных командиров туркам удалось выбить из Анкары превосходивших их по численности греков, а в дальнейшем освободить всю континентальную часть страны.

В конце 1921 года одновременно с Фрунзе в Турцию была направлена другая группа военных специалистов во главе с назначенным полномочным представителем РСФСР Семеном Араловым. В своей работе "Понтийские греки в воспоминаниях первого советского посла в Турции" историк Василий Ченкелидис рассказал, что перед этим председатель Совнаркома Ленин обратился к полпреду с напутственным словом: «Вам предстоит серьезная работа. Товарищ Фрунзе на днях выедет в Анкару от Украинской республики. По-видимому, Вы с ним встретитесь в Турции. Помочь материально Турции мы сможем, хотя и сами бедны».

По приглашению кемалистского руководства Аралов перед решающим наступлением, начало которого было запланировано на весну 1922 года, побывал в штабах двух армий и поделился своими соображениями на этот счет. К осени кемалистам удалось освободить практически всю территорию современной Турции. В октябре было подписано Муданийское перемирие, завершившее боевые действия в ходе Греко-турецкой войны. Окончательно же завершение войны оформил Лозаннский мирный договор, подписанный сторонами 24 июля 1923 года. Спустя 5 лет в Стамбуле при создании монумента «Республика» в знак благодарности Советской России турки увековечили красных офицеров, внесших весомый вклад в создание независимой Турецкой республики.



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хотелось бы спросить мечтательного автора этой статьи , который турков, злостных исторических врагов Матушки-России, считает друзьями русского народа: "Неужели нынешнее руководство России хочет повторить ошибку бездарных и кровожадных большевиков, которых первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк развел как обыкновенных лохов, пообещав им за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк?".

И разве сегодня это не вызов и оскорбление национального достоинства россиян , когда турки позорно и демонстративно убивают русского посла, публично и варварски расстреливают при катапультировании русского летчика, ударные беспилотники Турции издевательски летают над российской базой в Армении, а Эрдоган предательски саботирует реализацию и транспортировку российских энергоресурсов и вместе с тем осуждает российское руководство за противостояние с Украиной, которая предательски стремится вступить в НАТО ! Несмотря на это, российское руководство в это время ,видимо, в знак “благодарности” усердно и покорно строит опять-таки на российские деньги ($20 млрд) АЭС в турецком Аккую!

Не надо также забывать, что Турция без уведомления и позволения НАТО не посмела бы организовать вместе с Азербайджаном военный конфликт в Армениии . Однозначно здесь заказчиком является Эрдоган, а разрешение на этот военный конфликт дали ему американцы!

Основной же интерес у Турции в этом противостоянии это контролировать поставки энергоресурсов в Европу! Что происходит— господа россияне ! Неужели Матушка-Россия утратила свое величие и славу? Неужели вмешательство в Карабахский конфликт для прекращения военных действий и гибели представителей соседних народов можно расценивать как вмешательство во внутренние дела этих стран или одностороннюю поддержку одной из воюющих сторон?

Неужели российское руководство решило оправдаться тем, что решило строго наказать малочисленную группу армянских деятелей прозападной ориентации, выступающих за разрыв отношений с Россией, количеством трупов армян, убитых неверными? Неужели можно сомневаться в том, что подобная тактика равносильна окончательной потери доверия и имиджа России как в бывших постсоветских республиках, так и на мировой арене в целом!

Вместе с тем неужели вас не беспокоит безопасность своего народа, которому угрожает весь агрессивный западный мир, который, кстати, и затеял эту бойню в Карабахе — в первую очередь, чтобы выжить Россию из Южного Кавказа!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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