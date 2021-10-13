Современные ведьмы, какие они?

Мы с детства знакомы с ведьмами, видели их на страницах детских сказок, слышали о них легенды и мистические истории, от которых невольно заполняет страх. Что неудивительно, ведь при слове “ведьма” у нас перед глазами появляется образ старой горбатой старухи, с носом-крюком, седыми волосами и нехорошим, злым или даже зловещим взглядом. Такая дама обитает в своем захудалом старом доме вместе черной кошкой, и то и дело ходит в лес за травами. Но что, если ведьма не та бабка из соседнего ветхого домика, а привлекательная молодая девушка, которая приветливо здоровается с тобой каждый день? На протяжении всей истории ведьмам приходилось не сладко. Сначала их восхваляли, как провидцев и целителей, а потом сотни лет порицали, гнали и убивали. Такая тенденция началась с приходом христианства, когда церковнослужители увидели в ведьмах серьезного конкурента и сделали все, чтобы очернить ведьмовство. Ведьм обвиняли во всех бедах, болезнях, климатических условиях, смерти люда и скота Вся Европа пылала кострами инквизиции.

Сейчас слово “ведьма” имеет негативный окрас, злой мистический персонаж из сказок и легенд. Но ведьмы существуют и в наше время, правда предпочитают называть себя знахарками, поветуньями и целительницами, дабы не привлекать к себе излишне негативного внимания публики.

, намного реже в многодетных семьях. Как правило, этот дар передается из поколения в поколение, но чтобы его раскрыть нужно немало времени и желание принять этот дар девушкой.

Если вы думаете, что ведьмы отличаются внешне, то спешим вас расстроить, такие девушки не выделяются своей красотой. Из особенностей, пожалуй, можно выделить то, что ее глаза могут менять цвет, а на разных фотографиях она выглядит по-разному. Такие девушки всегда находятся в окружении людей и легко находят общий язык с людьми, но предпочитают держаться особняком и ни к кому не привязываться.

Ведьмы не занимаются колдовством без острой необходимости и не вмешиваются в дела и судьбы других людей. Ей нет смысла насылать на вас болезнь или беду, если вы не причинили ей серьезной беды. Это женщины, которые всю жизнь изучают окружающий мир, находятся в поиске гармонии. Не редко, ведьмам приоткрывается занавес будущего, где они видят серьезные события в мире и даже могут знать причину и дату своей смерти. Ведьмы не всесильные маги, которые с помощью колдовства легко добиваются всего, что только захотят. Наоборот, им не интересны материальные блага и ресурсы. Единственное богатство, которое они ценят и берегут — это их сила. В наше время в ведьм не верят, фактически отрицают факт их существования. Почему так происходит? Из-за страха перед неопознанным. Можно отрицать магию, сверхъестественное и все неопознанное в нашем мире, руководствуясь лишь наукой и сухими фактами, а можно посмотреть вокруг и признать, что мир намного сложнее устроен, чем мы себе представляем.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2322674794908093365/

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