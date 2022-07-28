Простые школьные примеры, которые ставят взрослых в тупик

Изучая в школе всего эти уравнения и интегралы, многие из нас думали, что математика в жизни никогда не пригодится.

Может, к счастью, может, к сожалению, но так оно и оказалось: многие знания взрослому человеку просто негде применить. Поэтому они постепенно стираются из нашей памяти.

Скорее всего, вы сейчас не вспомните, как решать уравнение такого типа: х(5х-26)=0.

Но что насчет программы для третьего класса? Думаете, сможете справиться с заданиями, которые школьники щелкают, как семечки? Попробуйте! Если наберете в этом тесте хотя бы 8 баллов из 10, можете считать себя настоящим молодцом!

Надеемся, у вас хватило терпения пройти этот тест до конца, и ваши мозги не взрываются от всех этих вычислений.

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Вы сразу вспомнили правила сложения, умножения и деления? Вызвали ли у вас трудности цифры со знаком минус? Пожалуйста, напишите нам в комментариях!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2528399710806870034/

А вы знали об этом?

Курьезный случай произошел с жительницей Новосибирска, которая вступила на путь адюльтера. Когда в разгар любовных утех в ее квартиру постучались, она решила спрятать любовника в шкаф, испугавшись прихода мужа. Но это оказались судебные приставы, которые были шокированы внезапно вывалившимся из шкафа полуголым мужчиной. В итоге приставы пригрозили арестовать шкаф вместе с любовником, в результате чего сексуальная дама , чтобы муж не узнал о ее измене, полностью выплатила приставам все свои долги!.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43465363795/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!