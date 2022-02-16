7 явных признаков тихого насилия

Эмоциональное насилие далеко не всегда выражается в открытых унижениях и оскорблениях. Иногда оно почти незаметно, потому что скрывается под разными масками, но от этого не становится менее разрушительным. Не хотите быть жертвой — научитесь его распознавать.

Насилие — это безжалостное и жестокое обращение. Сейчас речь об эмоциональном насилии, которое сопровождается криком, плачем или жалобами. Но оно бывает скрыто так, что его невозможно распознать.

Такое незаметное домашнее насилие называется тихим. Это его вербальная форма, которая выражается как словами, так и молчанием. Проблема распространена даже среди тех, кто не связан семейными узами. Возможно, вы не раз замечали, что так ведут себя приятели, сотрудники или родственники.

Признаки эмоционального насилия

1. Хамство исподтишка

Говорить гадости, не повышая голоса, — тоже форма эмоционального насилия над партнером. Называть друга или партнера всякими обидными прозвищами вроде «тормоз» — проявление эмоциональной жестокости. Кроме того, насилие такого типа может исходить от коллеги или начальника. Подобные замашки встречаются не только в романтических отношениях, их надо пресекать.

2. Низкие намерения

Партнер называет вас «жирдяй», затем заявляет, что хотел вас подколоть, а вы так бурно реагируете.

3. Навязанная вина

Эмоциональный злоумышленник может объявить, что вы слишком чувствительны и он просто пошутил. Все делается для того, чтобы вам стало неловко от своих претензий. Такое поведение — форма вербального насилия, которое нередко встречается в романтических отношениях и на работе. Оно может повлиять на ваше отношение к себе. Вы не должны страдать, не принимайте подобные выпады.

Сыграть на чувстве вины — тоже форма эмоционального насилия. Цель этой манипуляции — заставить вас что-то сделать против воли.

4. Полный игнор

Партнер или друг перестает общаться и обрывает все контакты, если вы посмели ему возразить. Вас могут встречать с каменным лицом или обдавать ледяным холодом. Такое поведение — худший вид тихого эмоционального издевательства.

5. Отключенный слух

Друг или партнер вас не слушает. Если это случилось, даже не думайте мучиться и терять самоуважение.

6. Плохое обращение

Партнер может обращаться с вами плохо и пренебрежительно и обвинять вас, что вы принимаете все слишком серьезно. Так он пытается оправдать свое поведение. Вас могут обвинить в чрезмерной чувствительности.

7. Явное унижение

Иногда трудно понять, как им удается настолько вас унизить. Чаще всего на эту проблему указывает то, что вам просто плохо рядом с ними. Это самый разрушительный тип эмоционального насилия, сравнимый разве что с пытками.

Причина ясна как божий день. Тихое насилие труднее распознать, а значит, не получится вовремя принять меры. А вот и еще одна проблема: даже если мы «дергаемся», нас тут же обвиняют в слишком бурной реакции. Крик воспринимается как прямая агрессия, и сопротивление возникает само собой.

Но если мы становимся жертвой, можем решить, что и вправду в ситуации нет ничего такого или мы сами ее спровоцировали. Потому-то и кажется, что это вы виноваты и довели партнера, а он тем временем наслаждается.

Несколько фактов

Психологи и терапевты склоняются ко мнению, что многие насильники маскируют свое поведение под праздным резонерством, чтобы у партнера не было поводов их критиковать. Недавно были проведены исследования на тему, как распознать такой вид насилия.

Если партнер не кричит и не бросается на вас с кулаками, это не значит, что насилия нет и быть не может. Очень даже может, только умело скрытое. И если над вами пытаются доминировать, понемногу уничтожая вашу веру в себя, издеваются втихую или говорят гадости — будьте внимательны.

Если вам не по себе, потому что партнер или друг позволяет себе любую из вышеперечисленных выходок, отношения надо прекратить чем скорее, тем лучше. Насилие — всегда насилие, какую бы форму ему ни придавали.

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