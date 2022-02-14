Мужчина взял в жены китаянку и через несколько месяцев рассказал про ее отличия от женщин из России

Мужчина по велению сердца взял в жены китаянку, но со временем начал замечать ее отличия от российских женщин. Он был настолько заинтригован разницей менталитетов, что в какой-то момент даже завел специальный дневник и подробно выписал все детали различий женщин из России и китаянок.

Вести список мужчина решил после того, как заметил первое и очень наглядное отличие. Его жена словно не понимала самой концепции личного пространства, которое достаточно важно и для россиянок, и для европеек.

Супруга мужчины могла зайти в рабочий кабинет и долго заниматься своими делами в непосредственной близости от мужа, а он все никак не мог ей объяснить, в чем проблема. Так же женщина вела себя и в общественных местах — становилась слишком близко к другим в очередях, или выбирала тесные места в ресторане.

Немного почитав о Китае мужчина понял причины. Очень многие китайцы с детства живут в густонаселенных городах, где все давно привыкли к близости другого человека.







Затем мужчина обратил внимание трепетное отношение жены к еде. Но здесь разобраться был просто: китайцы обсуждают разную еду примерно с той же интонацией, что британцы говорят о погоде — своего рода small talk.

Из культурных особенностей муж подметил любовь супруге к караоке. Она предпочитала пение в соответствующем заведении почти все любые формы досуга, считая это идеальным способом расслабиться и зарядиться позитивом. Все же, у русских женщин караоке далеко не так популярно.

Стиль одежды китайской супруги, да и само понимание скромности также значительно разнятся. В китайской культуре девушке важно надеть плотную блузку до горла, зато длина юбки остается на ее усмотрение.

Особенности и различия китайских женщин от россиянок подметили и другие люди:

Все найденные особенности мужчина нашел скорее милыми. Совершенно естественно, что у женщин разных культур разные же культурные коды.



Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/133080/

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