Топ-10: Удивительные факты о медоносных пчёлах

Медоносные пчелы, с жужжанием перелетающие от цветка к цветку, являются признаком начала весны. Они в равной мере почитаемы, как чудо природы, и являются объектом ненависти, как досаждающие насекомые. Люди со всего мира, страдающие от аллергии на пчелиные укусы, стараются от них увернуться, в то время как учёные разводят и изучают поразительные способности этих насекомых. Независимо от того, как вы к ним относитесь, существует много интересных фактов об этих жужжащих созданиях, которые вам будет интересно узнать.



10. Каннибализм





Диета пчёл довольно проста - пыльца для личинок, нектар для трутней и рабочих, ну а что же происходит, когда еды становится совсем мало? Каннибализм. Когда наступают суровые времена, медоносные пчелы съедают своих собратьев и личинки. Это вполне понятно с точки зрения эволюционного метода контроля при снижении доступности пищи - пчёлы едят личинки и яйца, поддерживая тем самым число взрослых пчёл, способных работать. Таким образом, пища также обогащается белком в результате поглощения молодняка. Однако пчёлы также ополчаются на собратьев, если они чувствуют наличие диплоидных или ложных самцов. Когда эти самозванцы обнаруживаются в личиночной стадии, рабочие жалят их до смерти в их ячейках или пожирают их во время кормления.



Устройство пчелиных семей поразительно эффективно, но вопреки распространенному мнению, пчёлы не являются бездумными роботами, конечно, за исключением настоящих трутней, которые предназначены для одной цели. В отличие от трутней, рабочие пчёлы берут на себя множество ролей. Когда в улье умирают пчёлы, рабочие собирают мёртвых и работают в качестве гробовщиков, убирая их трупы из улья. Эти многофункциональные резиденты также работают в качестве вышибал, убирая из улья больных пчёл и любых лишних самцов в голодные времена.



Они учатся определять больных пчёл по запаху и незамедлительно выталкивают их из улья. Мёртвых пчёл выносят наружу, подальше от мёда и личинок. Целые группы пчёл проводят свои дни за содержанием улья в чистоте и порядке. Более того, эти чистюли никогда не испражняются в улье – они делают это во время полёта. Этот процесс похож на «жёлтый дождь», который в прошлом озадачивал ничего не подозревающих «жертв».



8. Удивительное восприятие





Пчёлы обладают невероятно развитым набором чувств, которые помогают им справляться с ежедневными обязанностями. Медоносные пчелы могут улавливать разницу между картинками за 1/300 долю секунды, в то время как люди могут уловить эту разницу лишь за 1/50 секунды. Это означает, что в то время как телевизионные кадры кажутся нам быстротекущими, медоносные пчёлы могут отличить каждый кадр. Их обоняние также очень тонко настроено. Понятное дело, что пчёл привлекают определённые виды цветов для облегчения опыления. Однако это функция ещё используется в качестве идентификации, а также в качестве брачного зова. Каждое семейство пчёл обладает определённым запахом, по которому пчёлы из одного улья определяют друг друга. А когда королева решает оставить улей и создать новый рой, её феромоны привлекают трутней, которые сопровождают её в путешествии.



7. Медоносные пчелы не видят красного цвета





У медоносных пчёл пять глаз. Казалось бы, это должно позволять им видеть с большим уровнем чёткости, чем тот уровень, который доступен другим животным, но это не так, точнее не совсем так. У пчёл два больших глаза по бокам их голов и три дополнительных, более примитивных глаза, которые расположены по центру их головы, чтобы помогать им в полёте. Тем не менее, пчёлы различают очень мало цветов.



Эксперты до сих пор не могут сойтись во мнении относительно того, какие цвета различают пчёлы, однако считают, что различаемые пчёлами цвета должны в основном находиться в зелёно-голубом цветовом спектре с добавлением некоторых жёлтых и оранжевых оттенков. Это оптическая область спектра 300 - 650 нанометров, а длина волн света, которые видят люди, составляет 400–800 нанометров. Такой оптический спектр пчёл полностью исключает красный цвет. Вполне возможно, что пчёлы видят вместо красного цвета чёрный. Так в чём же заключается невероятно адаптивная функция, которая помогает пчёлам восполнить более узкий диапазон? Они могут видеть ультрафиолетовый свет, который невидим для людей. Пчёлы используют этот спектр, который сконцентрирован в центре цветков в качестве ориентира на пути к их целям. Если их лишить возможности видеть ультрафиолетовые световые волны, пчёлы теряют всякий интерес к сбору нектара, если только их к этому не принуждает голод.



6. Брачные ритуалы





Брачные ритуалы пчёл довольно ужасны – самцов они могут привести к кастрации и в конечном итоге к смерти. Трутни, единственная цель которых состоит в оплодотворении королевы, переносят тяжелую утрату своего совокупительного органа, который остаётся внутри королевы. Этот метод, как полагают, обеспечивает успех размножения путем герметизации спермы внутри королевы и предотвращения дальнейшего спаривания. Однако исходя из того, что следующий трутень, который подлетит к королеве, удалит репродуктивный орган предыдущего самца и продолжит процесс оплодотворения, для многих самцов такой процесс является бесполезным. Трутни быстро умирают из-за того, что их животы разорваны. Даже если они выживают, выполнив своё назначение, раненных трутней выкидывают из гнезда. Королева сохраняет сперму и больше никогда не спаривается.



(Примечание: Пчёлы на фотографии выше на самом деле не спариваются, это две рабочие пчелы. Матки пчёл гораздо крупнее по размеру).



5. Распознавание лиц





Если вы когда-нибудь чувствовали, будто пчела целится именно в вас, то вы, скорее всего, были правы – медоносные пчёлы могут распознавать отдельные лица. Ещё более интересно то, что они для этого используют тот же метод, который используют люди. Пчелы распознают группу линий и форм как шаблон в процессе, известном как конфигуральная обработка. Они также могут надолго запомнить данный образец. Когда им предоставляли источник пищи, ассоциируемый с картинками лиц и миски с водой, ассоциируемые не с чертами лиц, биологи заметили, что насекомые быстро учились точно различать лица. Со временем они даже могли различать лица, нарисованные схематически от более реалистично нарисованных лиц.



4. Взрывчатые вещества





Медоносных пчёл можно даже использовать для повышения национальной безопасности. Высокочувствительные рецепторы медоносных пчёл, которые они используют для обнаружения даже малейшего следа пыльцы на больших площадях, можно эффективно использовать, обучив их искать другие вещества. Охранные агентства экспериментировали с пчёлами, давая им почувствовать химические ароматы, связанные с производством бомб и обучая их роиться, при обнаружении этих запахов. К насекомым крепятся крошечные устройства слежения, чтобы рой было проще найти на открытых пространствах. Маленькие камеры также определяют движения хоботков у пчёл, которые ожидают награды в виде сахарной водой, за обнаружение нужного вещества или запаха.



3. Визуальное обучение





Можно было бы предположить, что единственной целью рабочих пчёл является производство мёда, и что это их врождённая черта. Однако это не так. Медоносные пчёлы понятия не имеют, как делать мёд, когда они рождаются. Этому их обучают пчёлы-ветераны, в ходе своей работы. Исследования показали, что пчёлы обучаются, наблюдая за своими более опытными собратьями. Новые пчёлы смотрят к каким цветам стекаются другие и следуют их примеру. Тем не менее, молодые пчёлы должны научиться очень быстро, так как крылья старших пчёл-добытчиков буквально изнашиваются из-за беспрестанных полётов. Когда их возраст достигает нескольких недель, их постепенно переводят обратно в улей, выполнять такие обязанности как кормление молодняка и защита улья, для того, чтобы они могли сохранить свои крылья для экстренной ситуации.



2. Апитерапия





Ещё одно необычное использование медоносных пчёл появилось в результате исследования рассеянного склероза. Некоторые пациенты, страдающие рассеянным склерозом, проходят процедуру, известную как апитерапия, в ходе которой медоносные пчёлы жалят пациентов в повреждённые нервы, чтобы способствовать их стимуляции и росту. Пациенты также употребляют прополис (восковой клей, который пчёлы используют для герметизации своих ульев), сырой мёд (нефильтрованный, содержащий пчелиный воск и прополис) и маточное молочко (еда, которой пчёлы кормят молодняк, производимая специально для личинок), чтобы максимизировать эффект лечения. Результаты подобного лечения до сих пор не были подтверждены в клинических условиях, тем не менее, эту процедуру ежегодно проходят несколько тысяч пациентов, и многие из них заявляют, что чувствуют значительное улучшение самочувствия и снижение выраженности симптомов.



1. Математические навыки





Любой, кто видел соты, может сразу же сделать вывод, что медоносные пчёлы являются отличными математиками. На самом деле, великие умы, такие как Галилео Галилей часто размышляли над уровнем эффективности, с которой эти крошечные существа смогли достичь таких точных углов как те, которые можно наблюдать в гексагональной структуре сот. Более того, было обнаружено, что дикие соты изначально обладают круглой формой, соответствующей форме тела пчелы, а затем подогреваются пчёлами при формировании, в результате чего стенки сот расплавляются, и из них формируется естественная структурная форма, нужная для ориентации пчёл, которая представляет собой шестиугольник.



Это не означает, что пчёлы не являются одарёнными в плане умения считать, просто это выражается наименее ожидаемым способом. Медоносные пчёлы являются природными исследователями. Посвященная цели поиска пищи и возвращении её в улей, рабочая пчела является экспертом в навигации и расчёте. Каждая пчела нашедшая пищу исполняет сложный танец при возвращении в улей, который оповещает других пчёл о наличии пищи. Учёные заметили небольшие различия в этом танце, которые предназначены для того, чтобы указать расстояние, угол полёта по отношению к Солнцу, и даже то, насколько обильным является найденный источник пищи. Более возбужденный танец указывает на большие запасы найденной пищи, в то время как более спокойные движения дают остальным пчёлам знать, что в том источнике, откуда пчела принесла пищу, запасов осталось немного.



+ Бессонница





Долгое время учёные вели споры о том, спят ли на самом деле пчёлы или нет. Многие полученные сведения об этих существах указывают на то, что они не спят и в конечном итоге умирают от истощения. Это одновременно правда и неправда. На самом деле, пчёлы больше похожи на больных нарколепсией, чем на людей, страдающих бессонницей. Исследователи наблюдали короткие периоды времени, в среднем длящиеся по 30 секунд, когда пчёлы переставали на что-либо реагировать, их антенны опускались, а их тела расслаблялись. Молодые пчёлы, как правило, засыпают хаотично, без какого-либо режима, в то время как более старые пчелы обладают более регулярным режимом сна, и даже заползают в ячейки своего улья, чтобы вздремнуть. Эти короткие засыпания, по сути, являются единственными промежутками отдыха, которые позволяют себе молодые медоносные пчёлы. Между тремя и шестью неделями после первого полёта, среднестатистическая медоносная пчела сводит себя в могилу непосильным трудом, буквально падая от изнеможения.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2323340905140980726/

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