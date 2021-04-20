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Учёные развеяли миф о безопасности дважды кипячённой воды

Термическая обработка еды облегчила жизнь человеку очень давно. Сырые продукты хуже перевариваются и могут содержать опасные микроорганизмы в себе. Понятно, что иммунитет решал эту проблему и защищал наш вид от ряда проблем. Другое дело, что это сказывалось и на продолжительности жизни, и на течении многих заболеваний. Выживал сильнейший, но и цена за это была заплачена немалая. И благодаря появлению огня жизнь наших предков серьезно изменилась.

Чистая вода

Несмотря на то, что огонь не решил всех проблем, он заметно упростил взаимодействие человека с самым тяжело усваиваемым продуктом — мясом. Именно оно содержало в себе наибольшее количество микробов, а также их вредные патогены. Но еще более популярным с точки зрения опасности «продуктом» стала вода. Люди пили ее в сыром виде и продолжают делать это сейчас, и различие лишь в легком изменении ее химического состава. И один из вариантов сделать воду безопаснее — прокипятить ее.

Учёные развеяли миф о безопасности дважды кипячённой воды

Вопреки представлениям, что кипячение спасает от всех проблем и позволяет пить воду с мыслью о ее полной безвредности, это все же далеко от правды. В такой воде часто действительно не могут жить болезнетворные бактерии, но встречаются и исключения. Существуют микроорганизмы, которые противостоят спирту, сероводородам, что уж говорить про резкое повышение температуры.

Однако многие считают, что нельзя уходить в крайности. Например, есть люди, которые верят, что дважды кипяченная вода опасна для организма.

Кипятить ли воду еще раз

Справедливости ради стоит сказать, что основания так полагать у человека все же есть. Во-первых, это интуитивное знание, которое чисто на психологическом уровне звучит как: «Не переборщи». Если подобное можно сделать с едой, то почему с водой вряд ли так произойдет? Во-вторых, в большинстве своем, объясняя свои опасения, люди ссылаются на то, что материалы, из которых был создан чайник, попадают в воду или выделяют токсин, в результате чего вода становится опаснее.

Учёные развеяли миф о безопасности дважды кипячённой воды

Однако ученые смогли опровергнуть это утверждение. Согласно их данным, дважды кипяченная вода такая же безопасная. Во всяком случае, если в ней и появляются какие-то бактерии, то все они погибают при повторении этого процесса. Не зря же люди придумали термическую обработку. И единственный момент, на который исследователи просят обращать внимание, — выбор чайников хорошего качества. Тогда вы определенно будете в безопасности.

Учёные развеяли миф о безопасности дважды кипячённой воды

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2194369540031776876/

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