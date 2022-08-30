4 источника очищения собственной энергетики

Нам всегда кажется, что внешние факторы влияют на нас. Что только от них зависит наше существование. Но это не так. Мы сами виноваты в том, что с нами происходит. Да, существует определённый поток энергии, как принято его называть – судьба.

Но она настолько вариативна, что даже уму непостижимо. А мы ходим из угла в угол, и уверены в том, что кто-то там наверху всё решает за нас. Конечно, так проще всего – отдать кому-то всю ответственность за себя. Однако если ты задаёшься вопросом как всё изменить, то тогда тебе стоит попробовать.

Вода. Это первый источник очищения собственной энергетики. Секрет заключается в том, что её не нужно добывать в каком-то священном месте. Не обязательно и ходить за ней в храмы, церкви. Ровным счётом безразлично в какое время ты собираешься заняться очищением. Утром, вечером, в выходной день, в будний или во время каких-то праздников – всё равно. Вода всегда и везде одинакова. Водоём, ручей, озеро, море, океан или вода из-под крана дома – тоже не важно. Главное здесь – намерение. Намерение и мысль. Мысль – исток энергетики. От неё (от мысли) исходит вся та энергия, которая, проще говоря, влияет на твою жизнь. Отсюда и появилось изречение «мысль материальна».

Потому что мысли – источник действий, а действия всегда ведут к результату.Находясь рядом с водой или в воде, всегда представляй, как всё тяжелое смывается с тебя и исчезает. Это очень простой приём, но одновременно действенный. Сразу же ты почувствуешь облегчение. Полезно окунать ноги в воду, так как именно эта часть тела совпадает с энергетикой воды. Они равнозначны. Особенно можно почувствовать разницу в состоянии, когда опустишь ноги в «бегущую» реку или струю воды.



Огонь. Руки. Когда руки находятся во взаимодействии с теплом огня, происходит очищение на автоматическом уровне. Вот почему людям так нравится подносить руки к костру или держать над свечой. Огонь завораживает и пугает в это же время, потому что обладает сильнейшим действием на подсознание. Если хочешь, чтобы твой дом был всегда уютным, спокойным и чистым, то как можно чаще зажигай свечи и смотри на них, проводи своё время рядом с ними, пока они догорают.

Воздух. Части тела, которые взаимодействуют больше всего с воздухом – грудная клетка и голова, шея. Вот почему длительные прогулки по свежему воздуху как будто отрезвляют, улучшают настроение. Воздух, кстати, очень влияет на мысли. Поэтому, если у тебя депрессия или какая-то непростая ситуация, о которой ты постоянно думаешь в негативном ключе, то лучше начинай очищение не с воды, а с воздуха. Вода пусть будет вторым этапом.

Если у тебя есть заветная мечта, то закрывай чаще глаза, когда находишься на воздухе или во время ветра. И представляй, как то, чего ты хочешь, есть у тебя. Что как будто всё сбылось. Попробуй максимально ощутить это состояние: что ты чувствуешь, каковы твои действия, как ты счастлив от этого. Таким образом ты закладываешь зерно в свои мысли, свою голову. С твоей позитивной энергией от ощущения счастья и вместе с энергетикой чистого воздуха и порыва ветра, действие желания становится намного ближе, намного реальнее. Только осторожно с этим, мечты могут осуществиться достаточно быстро, чем тебе кажется. Иногда мы можем быть просто не готовы к такому.

Земля. Спина. Порядок. Завершающим этапом очищения будет контакт с землёй. Очень полезно лежать на земле. Несмотря на её твёрдость, усталость как рукой снимает. Мысли упорядочиваются, дыхание становится ровным и глубоким. Когда идёшь, старайся спину всегда держать прямо. Во-первых, для равномерного кровообращения. Во-вторых, для здоровья в целом. И, в-третьих, для того, чтобы контакт с землёй был намного эффективнее. Мы, словно, деревья, у которых есть корни, уходящие вглубь земли. Энергетика земли проходит через наши ноги к спине, а затем выходит к небу и солнцу. Если чётко представлять такой процесс, то в своём состоянии можно будет заметить через некоторое время колоссальные изменения. Ты станешь сильнее духом, выдержаннее, здоровее, красивее. В твоих мыслях не будет хаоса, на сердце будет покой.

Эти четыре источника в совокупности не только очищают энергетику, но и исцеляют её, питая, наполняя и защищая тебя. Они влияют на здоровье, душевное равновесие. Используя их, можно избавиться от многих проблем и болезней. Да, звучит нереально, но кто сказал, что в нашей жизни всё сложно? Истина в простом.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2556084685148260617/

А вы знали об этом?

Как-то Сталин с Молотовым, жившие в гостинице «Националь» шли от Кремля к Тверской, когда нищий попросил у них копеечку. Скряга Молотов не дал и схлопотал: «Ах вы, буржуи, жалко вам рабочему человеку копейку дать». Тогда Сталин протянул десять рублей и услышал другую речь: «Ах, буржуи, мало вас не добили». После чего Иосиф Виссарионович глубокомысленно изрек: «Нашему человеку надо знать, сколько дать: много дашь - плохо, мало дать - тоже плохо»!

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