Кто из этих грузинок всех милее и краше?

Грузины - один из коренных народов Кавказа, основное население Грузии (3,7 млн. чел). Грузинский язык относится к картвельской языковой семье, генетические связи которой не установлены. Также к картвельским языкам относятся языки мегрелов, лазов и сванов. Эти народности сейчас считаются субэтническими группами грузинского народа.

Грузинки – удивительные женщины, красота которых воспевается в песнях, литературных и живописных произведениях уже не одно столетие. Существует определенное представление о типичной внешности грузинок, считается, что все грузинские женщины обладают светлой кожей, темно-каштановыми волосами, жгучим взглядом.

Еще одна исключительная черта внешности грузинок – это их красивые, шелковистые брови, привлекающие внимание и к восхитительным глазам. Следует отметить, что современные грузинские женщины известны не только своей красотой, но и темпераментным характером, преданностью семье, умением хранить традиции своего народа.

Недавно был опубликован топ-30 самых красивых девушек Грузии, в который вошли и девушки, которых ,на мой взгляд, трудно назвать красивыми ! Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую девушку Грузии из выбранных мной десяти грузинских красавиц.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Тамта Лано(1).

И так – выбираем!

1. Тамта Лано – российская певица грузинского происхождения, актриса, педагог .

2. Руса Чачуа — одна из самых востребованных и красивых грузинских моделей, стала лицом множества брендов — грузинских и зарубежных.

3. Нини Небиеридзе - модель ,актриса .

4.Тина Канделаки -российская журналистка, ведущая и общественный деятель.

5. Нанка Калатозишвили - популярная актриса.

6. Лика Коркия (April 11, 1991) - популярная телеведущая и модель.

7. Татиа Тектурманидзе -прошла в финал девятого российского международного конкурса красоты "Мисс -2018".

8. Модель Манана Джапаридзе – азербайджанская эстрадная певица грузинского происхождения, Заслуженная артистка Азербайджана (2009).

9.Модель Тако Лолуа - грузинская модель

10.Кэти Мелуа — британская певица грузинского происхождения.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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