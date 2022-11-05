Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Анастасия родилась в Калининграде, где и окончила школу. В детстве она увлекалась рисованием и сама шила одежду. Она всегда считалась красавицей, и говорили ей об этом не только многочисленные кавалеры, но и люди из мира моды. Проблема была только в весе. Что бы Анастасия не делала, но приблизиться к параметрам худых моделей не могла – поэтому отчаялась попасть на подиум, и перестала изнурять себе диетами.

Однако несколько лет назад ее заметил в соцсети очень известный фотограф, и предложил поснимать ее. Тогда пришла слава – как-то разом обрушилась, чтобы уже не оставлять.

Примерно в это же время Настя перебралась из Калининграда в столицу, потом в Майями, а потом и вовсе уехала в Соединенные Штаты Америки.

Уже давно Анастасию Квитко окрестили русской Ким Кардашьян. Впрочем, с Ким Настя знакома. Она является моделью на показах одежды для больших женщин, дизайном некоторых из которых занимается лично супруг Ким Кардашьян.

Кроме модельной карьеры, где она демонстрирует одежду, очень популярен ее блог в Инстаграм. Ей многократно предлагали похудеть, однако этот этап давно остался позади. Настя приняла себя такой, какая она есть, и радует своей красотой поклонников.

Ходили слухи, что модель делала пластику как тела, так и лица, однако сама Анастасия всегда относилась к ним с юмором, или вообще никак не комментировала.

Завистники всегда найдут что пообсуждать во внешности красивой женщины – стоит ли обращать на это внимание? Хорошая генетика и регулярные тренировки в спортзале – вот залог красоты Анастасии Квитко. А еще не маловажно здоровое питание. Модель никогда не употребляет в пищу фастфуда и почти полностью отказалась о мяса, предпочитая не жирную рыбу и побольше овощей.

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А вы знали об этом?

Не только закуска может быть полезна науке, но и прогулка на свежем воздухе. Путешествуя по горам в 1941 году, швейцарский инженер Джордж Местраль заметил репейник, который прицепился к его штанам и шерсти его собаки. При более детальном осмотре он увидел, что крючки репейника цеплялись ко всему, что имело форму петли. Так появилась застежка типа липучка. По-английски она звучит как «Velcro», что есть комбинация слов «velvet» (вельвет) и «crochet» (вязание крючком). Самым заметным пользователем липучек в 60-х стало НАСА, использовавшее их в костюмах космонавтов и для того, чтобы закрепить предметы в невесомости

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