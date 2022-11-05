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Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Анастасия родилась в Калининграде, где и окончила школу. В детстве она увлекалась рисованием и сама шила одежду. Она всегда считалась красавицей, и говорили ей об этом не только многочисленные кавалеры, но и люди из мира моды. Проблема была только в весе. Что бы Анастасия не делала, но приблизиться к параметрам худых моделей не могла – поэтому отчаялась попасть на подиум, и перестала изнурять себе диетами.

Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Однако несколько лет назад ее заметил в соцсети очень известный фотограф, и предложил поснимать ее. Тогда пришла слава – как-то разом обрушилась, чтобы уже не оставлять.

Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Примерно в это же время Настя перебралась из Калининграда в столицу, потом в Майями, а потом и вовсе уехала в Соединенные Штаты Америки.

Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Уже давно Анастасию Квитко окрестили русской Ким Кардашьян. Впрочем, с Ким Настя знакома. Она является моделью на показах одежды для больших женщин, дизайном некоторых из которых занимается лично супруг Ким Кардашьян.

Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Кроме модельной карьеры, где она демонстрирует одежду, очень популярен ее блог в Инстаграм. Ей многократно предлагали похудеть, однако этот этап давно остался позади. Настя приняла себя такой, какая она есть, и радует своей красотой поклонников.

Русская модель плюс-сайз Анастасия Квитко, которую мир назвал русской Ким Кардашьян

Ходили слухи, что модель делала пластику как тела, так и лица, однако сама Анастасия всегда относилась к ним с юмором, или вообще никак не комментировала.

Завистники всегда найдут что пообсуждать во внешности красивой женщины – стоит ли обращать на это внимание? Хорошая генетика и регулярные тренировки в спортзале – вот залог красоты Анастасии Квитко. А еще не маловажно здоровое питание. Модель никогда не употребляет в пищу фастфуда и почти полностью отказалась о мяса, предпочитая не жирную рыбу и побольше овощей.  

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А вы знали об  этом?                                                                                                                                                         

Не только закуска может быть полезна науке, но и прогулка на свежем воздухе. Путешествуя по горам в 1941 году, швейцарский инженер Джордж Местраль заметил репейник, который прицепился к его штанам и шерсти его собаки. При более детальном осмотре он увидел, что крючки репейника цеплялись ко всему, что имело форму петли. Так появилась застежка типа липучка. По-английски она звучит как «Velcro», что есть комбинация слов «velvet» (вельвет) и «crochet» (вязание крючком). Самым заметным пользователем липучек в 60-х стало НАСА, использовавшее их в костюмах космонавтов и для того, чтобы закрепить предметы в невесомости

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