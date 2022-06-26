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Почему мясо коровы русские называют говядиной?

Почему мясо коровы русские называют говядиной?

В русском языке с названиями мяса животных практически все просто. Курица - курятина, кролик - крольчатина, конь - конина.Но вот мясо коровы у нас почему-то называется не коровятиной. А внезапно говядиной. Канал Этнобаза объясняет реальную причину.Вопрос, кстати, весьма интересный.

Как-то, вспоминаю, на него не смог Владимиру Владимировичу ответить сам вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев. Во время прямой линии с президентом в 2018-м году.

На самом деле, тут все довольно просто. Названия мяса коровы «говядина» от старославянского названия крупного рогатого скота - говѧдо (или говендо). А то в свою очередь от индоевропейского gṓws (крупная скотина).

Откуда же английское cow (кау) - корова, армянское կով (ков) или литовское karve (то же значение). А также древнеиндийское название божества - Шри Кришна Говинда (владыка коров).

Почему мясо коровы русские называют говядиной?

Оттуда же, от говѧдо, кстати, идет и славянское гумно (сарай). И г..о - те самые физиологические отходы, независимо от вида - но изначально так звали только коровий помет.

На Руси, кстати, существовало и другое ныне вымершее слово говядарь - т.е торговец мясом крупного рогатого скота. Если помните, то самым знаменитым русским говядарем стал Кузьма Минин, освободитель Москвы от поляков

Почему мясо коровы русские называют говядиной?

Почему же мясо коровы назвали именно говядиной, а не коровятиной? Тут все просто - изначально под говядиной понимали мясо любого крупного жвачного двурогого. Буйвола, быка, вола, тура, даже яка.

И только позже под говядиной русские начали разуметь чисто коровье мясо.

Почему мясо коровы русские называют говядиной?

Cамо слово говядо в русском языке напрочь с веками исчезло. А главное производное от него живет да здравствует. Отмечу, что отнюдь не все коровье мясо в русском языке - "говядина". Мясо этого животного возрастом до трех месяцев именуется "телятиной" обычно.

Интересно, что в других славянских языках мясо коровы тоже мудреными словами именуют. Например, в украинском - яловичина (от ялова - крупный рогатый скот). А в польском — wolowina (от вол - wol).

Но вот более архаичный сербский язык оба старинных славянских лова в точности сохранил. Тут есть и "говедо" и "говедина" в наличии.

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А вы знали об  этом?

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Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681)  

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