Почему мясо коровы русские называют говядиной?

В русском языке с названиями мяса животных практически все просто. Курица - курятина, кролик - крольчатина, конь - конина.Но вот мясо коровы у нас почему-то называется не коровятиной. А внезапно говядиной. Канал Этнобаза объясняет реальную причину.Вопрос, кстати, весьма интересный.
Как-то, вспоминаю, на него не смог Владимиру Владимировичу ответить сам вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев. Во время прямой линии с президентом в 2018-м году.
На самом деле, тут все довольно просто. Названия мяса коровы «говядина» от старославянского названия крупного рогатого скота - говѧдо (или говендо). А то в свою очередь от индоевропейского gṓws (крупная скотина).
Откуда же английское cow (кау) - корова, армянское կով (ков) или литовское karve (то же значение). А также древнеиндийское название божества - Шри Кришна Говинда (владыка коров).
Оттуда же, от говѧдо, кстати, идет и славянское гумно (сарай). И г..о - те самые физиологические отходы, независимо от вида - но изначально так звали только коровий помет.
На Руси, кстати, существовало и другое ныне вымершее слово говядарь - т.е торговец мясом крупного рогатого скота. Если помните, то самым знаменитым русским говядарем стал Кузьма Минин, освободитель Москвы от поляков
Почему же мясо коровы назвали именно говядиной, а не коровятиной? Тут все просто - изначально под говядиной понимали мясо любого крупного жвачного двурогого. Буйвола, быка, вола, тура, даже яка.И только позже под говядиной русские начали разуметь чисто коровье мясо.
Cамо слово говядо в русском языке напрочь с веками исчезло. А главное производное от него живет да здравствует. Отмечу, что отнюдь не все коровье мясо в русском языке - "говядина". Мясо этого животного возрастом до трех месяцев именуется "телятиной" обычно.
Интересно, что в других славянских языках мясо коровы тоже мудреными словами именуют. Например, в украинском - яловичина (от ялова - крупный рогатый скот). А в польском — wolowina (от вол - wol).
Но вот более архаичный сербский язык оба старинных славянских лова в точности сохранил. Тут есть и "говедо" и "говедина" в наличии.
А вы знали об этом?
Согласно летописи, в 862 году на нашей исторической арене появились три родных брата – Рюрик, Синеус и Трувор. В их подчинении находились три городовые области: Синеусу принадлежало Белоозеро, Трувору – Изборск, а Рюрик по одним данным поселился на Ладоге, а по другим – осел в Новгороде. И снова вопрос: куда делись Трувор и Синеус? Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681/)
Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681)
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