15 фактов об Александре Македонском, которые не учат в школе

Пожалуй, каждый человек ещё со школьной скамьи помнит о том, кто такой Александр Македонский.

Именно при Александре Македонском начался целый исторический период, известный как эллинистическая эпоха, а культурное влияние Греции на Европу, Азию и Африку по время его правления достигло пика.

В нашем обзоре малоизвестные факты об этом удивительном человеке, который прожил всего 32 года, но сумел изменить мир до неузнаваемости.

1. Александр III Великий

Монеты с изображением Александра Македонского.

Александр Македонский, также известный как Александр III Великий, был царем Древней Македонии, фараоном Египта, царем Азии и персидским царем.

Принадлежал он древнегреческой династии Аргеадов из Пелопоннеса. Его имя происходит от греческих слов "Alexo" (защищать) и "Andr" (человек). Таким образом, его имя означает "защитник людей".

2. Александра обучал Аристотель

Аристотель.

Отец Александра, Филипп II Македонский нанял Аристотеля, одного из величайших философов в истории наряду с Сократом и Платоном, в качестве учителя для тринадцатилетнего Александра.

Аристотель обучал Александра всему, что знал сам, в течение трех лет (до шестнадцатилетия Александра, когда тот вступил на престол Македонии).

Мать Александра, Олимпиада Эпирская была дочерью дочерью эпирского царя Неоптолема I.

3. У Александра было двое детей

Александр III и Роксана.

До сих пор идут споры относительно сексуальной ориентации Александра Македонского. Тем не менее, он имел трех жен: Роксану, Статиру и Парисат.

Считается, что у Александра было двое детей: Геракл (внебрачный сын от любовницы Барсины) и Александр IV (сын от Роксаны). К сожалению, после смерти Александра его детей убили, прежде чем они достигли зрелого возраста.

4. Основанные города

Любимый конь Буцефал.

Александр основал более семидесяти городов, из которых по крайней мере двадцать назвал в честь себя (самым известным является Александрия в Египте).

Кроме того, недалеко от места битвы возле реки Гидаспы (сегодня она известна как река Джелам в Индии) Александр основал город Буцефал, названный в честь его любимого коня, который был смертельно ранен в бою.

5. Паломничество к могиле Александра

Самый почитаемый иностранец Рима.

Он был одним из самых почитаемых иностранных деятелей в Риме, даже через много лет после его смерти. Юлий Цезарь, Марк Антоний и Август совершали паломничество к могиле Александра в Александрии.

6. Айлурофобия

Страх перед кошками.

Мало кто знает, что было общего у Александра, Чингисхана и Наполеона. Первой в голову приходит мысль, что это планы мирового господства, но на самом деле все эти люди страдали от айлурофобии - страха перед кошками.

7. Ни одного проигранного сражения

Военное искусство Александра Македонского изучают в академиях.

Тактика и стратегия Александра Македонского до сих пор изучаются в военных академиях. Со времен своей первой победы в восемнадцать лет до самой смерти (в возрасте тридцати трех лет) великий полководец не проиграл ни одного сражения.



8. Греко-буддизм

Расцвет Кушанской империи.

Мало кто слышал о греко-буддизме. Этот термин относится к культурному синкретизму между эллинистической культурой и буддизмом, который развивался между четвертым и пятым веками нашей эры в Бактрии и на Индийском субконтиненте (территории современных Афганистана, Индии и Пакистана).

Эта необычная культура стала культурным следствием длинной цепочки событий, которая была начала греческими набегами на Индию во времена Александра Великого. Далее ее развитие происходило во время создания индо-греческого царства и расцвета Кушанской империи.

9. Гордиев узел

Метод упрощения, вошедший в историю.

Одна из самых известных легенд, связанных с Александром Македонским, это легенда о гордиевом узле. В мифах говорится, что фригийский царь Гордий завязал сложнейший узел и заявил, что тот, кто сумеет его развязать, станет следующим царем Фригии.

В 333 году, когда Александр покорил Фригию, он, долго не думая, разрубил знаменитый узел мечом.

10. Первое Македонское государство

Современная Македония никак не связана с Македонским царством.

Республика Македония - современная страна, расположенная в центре Балканского полуострова в Юго-Восточной Европе, никак исторически не связана с древнегреческим Македонским царством. Первое Македонское государство было основано в 8 веке до н. э.

11. Конкурс выпивох

Войска в восторге, потери допустимые.

Однажды Александр провел конкурс по распитию алкоголя среди своих солдат. Хотя войска были в восторге от подобной затеи, в итоге сорок два солдата умерли от отравления алкоголем.

12. Толерантность Александра

Победитель в одеждах побежденного.

После победы над персами Александр начал одеваться, как персидский царь и завел двух жен-персиянок. Причина этого проста - он считал, что покоренные им народы будут чувствовать себя более комфортно, когда их новый правитель будет придерживаться их обычаев.

13. Причина смерти Александра

Александр на смертном одре.

Несмотря на то, что существовала масса теорий на протяжении многих лет, реальная причина смерти Александра остается одной из тайн древнего мира.

Современные медицинские эксперты утверждают, что причинами могли быть малярия, инфекция легких, печеночная недостаточность или тиф. Однако, никто не может сказать ничего наверняка.

14. Герой Александра

Ахиллес.

Его любимыми книгами были Илиада и Одиссея. С детства Александра Македонского вдохновляли герои Гомера, он даже спал с "Илиадой" под подушкой. Воображение будущего великого полководца и правителя покорил греческий воин Ахиллес, который воевал в Трое.

15. Кумир Александра Геракл.

Тем не менее, самым большим кумиром Александра, который оказал на него существенное влияние, был Геракл (Геркулес).

Его восхищение самой известной греческой мифологической фигурой всех времен было настолько глубоким, что Александр называл себя сыном Зевса (так же, как и Геракл), и всегда хвастался, что он был потомком Геракла.

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