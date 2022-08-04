Архангел Рафаил, молитва архангелу Рафаилу

При всём изобилии достижений науки и техники в нашей жизни, безграничных возможностей, которые получил человек благодаря Интернету, на сегодняшний день не изобретено ничего более действенного и сильного от разного рода негативных влияний на нас, чем молитвы, очистительные обряды, защитные ритуалы. Да-да, те самые, которыми пользовались ещё наши пращуры.

Прошлое и настоящее

Скажем более: современный человек, увы, ещё беззащитнее перед энергетическим и магическим негативом, нежели в прошлые времена. Когда-то людей оберегали вера и знания, определённые правила и традиции, которые хранились и передавались в семьях от старших поколений младшим. Знание специальных молитв, примет, определённых заговоров и действий, умение применить их вовремя и к месту надёжно защищало от чьей-то зависти, недоброго взгляда, ненависти, воровства и разорения, болезней, а также других напастей. Так называемая «деревенская» магия была своего рода скорой помощью, к которой прибегали в экстренных случаях. При более серьёзных проблемах шли к знаткам и знахарям - за отчитками, чистками яйцом и воском. А также в церковь - к святым образам. Однако мир научно-технического прогресса оттеснил в нашем сознании тонкую связь с иными, невидимыми реальностями на второй план.

Что мы можем?

И вот уже не знаем мы, что делать, как оградить себя и близких, свой дом от чужой, злой воли. А ведь проявляется она теперь так легко! Хочет недоброжелатель или соперница сжить вас со свету - в соцсетях раздобыли фотографию жертвы, на магических форумах или в оккультных книгах, которых сейчас так много, нашли описание подходящего обряда - и всё, порча готова! Да и всякого рода магов, гадалок сейчас огромное количество! Как говорится, твори пакости - не хочу!

Итак, чем можем мы, дети 21 века, помочь себе и близким, если вдруг ухудшилось здоровье, ни с того ни с сего стала рушиться семья, появились недоразумения на работе и, вообще, в жизни наступила полоса хаоса? Кто-то бросается к астрологам, гадалкам, кто-то собирается чистить ауру у биоэнергетиков, исправлять карму с экстрасенсами. А кто-то поступает разумнее - берёт Псалтырь, молитвослов и углубляется в общение с Богом и святыми. И оно действует - исцеляюще, укрепляюще, ободряюще. Увеличивает молитва и приток благодати Господней. Один из главных помощников наших среди небесного божьего воинства - архангел Рафаил.

Ангелы и архангелы

Это вестники, посланники Господа, духи, наделённые высоким разумом и помогающие Богу охранять людей, передавать им Его волю. Они наставляют каждого человека на путь добродетельной, праведной жизни, готовы ему помочь. Главным, самым сильным считается Михаил, своего рода начальник над ними. Архангел Гавриил олицетворяет Божье могущество. Архангел Рафаил издавна почитался Божьим целителем, врачевателем. Ему молятся, когда одолевают болезни. Архангел Иегудиил учит славить Бога, укрепляет силы тех, кто страдает за веру и ходатайствует перед Всевышним за то, чтобы сподвижники получали причитающуюся им награду. Другие божественные духи также выполняют свои функции.

Дела праведные

Будучи помощником в скорбях, недугах физических, Рафаил в образе человека пребывал некоторое время среди людей. Как повествует книга Товита, он сопровождал в долгом путешествие праведника Товию, охраняя его в пути. Рафаил же помог через Товию избавиться Саре от наваждений злого духа. А ещё научил, как старому Товиту вернуть зрение. И самому праведнику дал ряд ценнейших указаний о том, как жить, чтобы не свернуть с божеского пути. Именно поэтому Святая Церковь советует: молитва архангелу Рафаилу об исцелении поможет всем, кто страдает немощами душевными и физическими. Только и людям свои просьбы следует подкреплять добрыми делами, исполненными милосердием и любовью.

Врачеватель от Бога

Архангел Рафаил - сподвижник Божий, о нём написано в текстах Товитовой книги. Имя духа с иврита буквально переводится как «Господь исцелил». На арамейском наречии оно означает «Божье Исцеление», «Божье Врачевание». Почему именно с лечением ассоциируется эта астральная личность? Согласно Писанию, когда Авраам сделал себе обрезание, именно архангел Рафаил успокоил его боль, поспособствовал быстрому заживлению и полному оздоровлению. Даже в современном еврейском наречии есть слово, соответствующее имени ангела со значением «врач». Таким образом подтверждаются его целительские таланты.

Святые образа

Если вам плохо - что делать? Чудодейственную силу имеет молитва Рафаилу-архангелу. Вознести её можно перед соответствующей иконой в церкви. На образах обычно он изображается высоким, темноволосым, красивым юношей. В ортодоксальной иконографии за спиной ангела нарисованы крылья, вокруг головы - нимб. В левой руке у него коробочка (сосуд) с лекарственным снадобьем, в правой - птичье перо, котором смазываются раны. Позднее с подобными атрибутами стали изображать святого Пантелеймона. Особенно действенной считается молитва Рафаилу-архангелу перед такими иконами, на которых в прозрачном сосуде изображён сам Господь. Это означает, что ангел имеет божью силу и лечит Его именем.

Памятка молящимся

Чтобы вас услышали - как именно следует молиться? Прежде всего, искренне и глубоко с верой. Отбросьте все посторонние мысли, сконцентрируйтесь на той личности, к которой устремлены ваши слова. Нужно постараться войти в такое состояние духа, которое называется возвышенным. И возноситься молитва архангелу Рафаилу об исцелении, как и любая другая «по требованию», должна не менее 2-х раз в день. Самая простая из них: «Святой Рафаил-архангел, исцели меня от душевных и телесных недугов, молю тебя!»

Сила обращения

Небесного духа можно позвать на помощь лично для себя или для другого человека, кому это необходимо. А так как все мы слабы плотью, стареем, становимся немощными, начинаем страдать безверием, то желательно, чтобы икона архангелу Рафаилу была в каждой семье. Но даже если у вас нет данного образа - всё равно, обращайтесь к ангелу, не молчите, не терпите, не страдайте в одиночку. Господь наделил его огромными полномочиями. Единственное условие: чтобы совершил архангел Рафаил исцеление, его необходимо позвать молитвой. Без вашего зова, без доброй вашей воли вмешиваться в жизнь человеческую, спасать насильно он не может. А получив такого небесного покровителя, вы сразу ощутите нужный положительный эффект. Постепенно вас покинут душевные страдания, связанные с физическими недугами. Люди, которым помог архангел Рафаил, сверхъестественное своё избавление от заболеваний, мучивших их годами, сравнивали со вторым рождением. Для них словно заново начинал светить солнечный свет, и в прекрасных красках раскрывалась Земля.

О братьях наших меньших и Божественном Провидении

Рафаил - доктор от Бога не только человеческий, но и всей «твари земной». Это важно и полезно знать людям, занимающимся животноводством или просто имеющим у себя дома кошку, собачку, рыбок, птичек, и т. д. Обладая большой целительной силой по отношению к животным, архангел помогает и в тех случаях, которые ветеринарам кажутся безнадёжными. Главное - жаркая вера хозяев в излечение питомца. Более того, следует помолиться Рафаилу, если вы неожиданно потеряли четвероногого друга - неважно, сам ли он убежал, или кто-то подобрал его. Дух Божий будет очень полезен и в таких ситуациях - животные чувствуют его ангельскую заботу и нежность, а потому сразу откликаются на только им слышимый зов.

Дом ангела

Храм архангела Рафаила, крупнейший в России, находится в Москве на улице Радио. Каждый желающий может прийти туда со своими нуждами и проблемами - побыть наедине с Богом и Его святыми помощниками, попросить совета и содействия в разрешении сложных жизненных ситуаций. Людям, которые стремятся к духовному росту и саморазвитию, Рафаил может быть полезен ещё и в плане просветления, раскрытия интуитивных способностей, очищения внутреннего, обострения ума, улучшения памяти. Благодаря молитвенному контакту с архангелом, мы не только можем увидеть, понять и почувствовать мир божий во всей его сложности, гармонии и величии, но и получить могучий заряд творческой энергии для реализации тех талантов, которыми одарил нас Господь.

Очищение духа и пространства

Врачевание тела и души человеческой - так сказать, программа-минимум для Рафаила. Главное же его предназначение - очистить и излечить Землю, которую осквернили падшие ангелы. Во время Великой Битвы, вместе с другими архангелами и всем воинством Божьим, Рафаил низвергнет в бездну, уничтожит армию Сатаны во славу Господа и на радость людям. Именно так сказано в апокрифических текстах книги Еноха. Акафист архангелу Рафаилу состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Последний (13-ый) читается 3 раза, затем повторяются 1, а также 1 икос. Далее идёт специальная молитва. Последними читаются тропарь глас 4-ый и кондак глас 8-ой. Вместе с архангелом Рафаилом на помощь людям приходит и архангел Михаил, главный заступник и защитник рода человеческого, назначенный Богом для этих целей. Как гласит Священное Писание, под их началом находятся 12 ангелов, исцеляющих и врачующих, очищающих жизненное пространство от отрицательной энергетики. Вместе они борются с призраками и демонами, тревожащими людей, поддерживают тех, кто искренне раскаивается в грехах и хочет начать вести новую жизнь, чистую, направленную на служение Любви Божьей.

О божественных лучах

По теологическим учениям, души человеческие и души ангельские созданы в определённых лучах цветового спектра. У архангела Михаила, например, он синий и означает защиту Бога, веру в Него и волю Его. Это первый. Второй луч - золотистого, горячего, солнечного цвета, означает высокую мудрость и просвещение, поднятые на уровень божественных. Святой архангел Рафаил относится к 5-му лучу, изумрудно-зелёному. Если после горячих молитв вы видите в воздухе искры такого цвета или отсветы их, то можете с радостью ощутить его светлое присутствие. Очень важно, что помощницей Рафаила назначена сама Матерь Божия, воплощающая свет милосердия, сострадания, нежности, кротости и любви. Ведь всего этого так не хватает больным, несчастным, измученным телесными недугами. О чём же следует просить Высшие Силы в лице архангела и Девы Марии? Во-первых, о духовных откровениях: озарениях, вещих снах, обо всём, что может помочь понять Истину. Во-вторых, об излечении, если больно тело, и оздоровлении души, ума, духа. В-третьих, об успешном усвоении различных наук, о развитии традиционной и альтернативной медицины, открытии новых препаратов и методов лечения. Зовите его, и архангел Рафаил поможет вам!

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А вы знали об этом?

Датой Великого церковного раскола является 16 июля 1054 года. Именно в этот день в Софийском соборе папскими легатами, которых возглавлял кардинал Гумберт, было оглашено, что Михаил Кируларий, который являлся Константинопольским патриархом, отлучён от церкви и низложен. В свою очередь, Михаил Кируларий предал анафеме как самого Папу Римского, так и его представителей. Христианская церковь раскололась на восточное — православное направление, и западное — римско-католическое. Причины зрели многие десятилетия и даже века. И заключались в основном в разности обрядов, языке их проведения, догматических нормах. Конечно, большое значение имела власть и имущественные споры. Формальным поводом для раскола стало то, что в Константинополе стали закрываться латинские школы: Папа Римский Лев IX отправил в город своих посланцев, думая, что конфликт будет урегулирован. Но этого не произошло.

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