Икона Софии, Премудрости Божией занимает особое место в Русской Православной Церкви. Есть много списков с изображением Софии, Премудрости Божией, — например, в Киеве, Новгороде, Вологде, Тобольске, в Москве, в Троице-Сергиевой лавре и других местах, но все они сводятся, в основном, к двум типам: Киевскому и Новгородскому.
Икона Софии, Премудрости Божией (Киевская)
Впервые этот образ появился в Византии. Именно ему был посвящен юстиниановский храм Софии Премудрости Божией в Константинополе.
Все списки с изображением Софии, Премудрости Божией, изображают Божию Матерь и воплотившуюся от Нее Ипостасную Премудрость — Сына Божия, выражая одну главную мысль. Воплощении Сына Божия неотделимо от мысли о Богоматери, которую величают Домом Божественной Премудрости, истинным Храмом Живого Бога на земле. Это послужило одним из оснований для механического перенесения на образ Девы Марии содержания и символики Софии Премудрости Божией.
Под Премудростью, или Софией, разумеют Сына Божия на основании IX главы книги Притчей Соломоновых, где говорится: «Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь». В этих словах содержится указание на Христа, Сына Божия, Который в Посланиях апостольских называется Божией силой и «Божией Премудростью»; а в слове «дом» содержится указание на Пресвятую Деву Марию, послужившую воплощению Сына Божия.На основании этих слов строится изображение икон Св. Софии, Премудрости Божией.
«София, Премудрость Божия» (Киевская)
Одним из наиболее старинных списков иконы является Киевская икона «София Премудрость Божия», находящийся в Киеве, в Софийском соборе.
Эта икона, заимствованная из церкви Юстиниана в Византии, изображает соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия — Премудрости Божией. На ней изображен дом или храм и в нем стоящая Богоматерь в хитоне, с покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой семью столпами. Руки и длани Ее распростерты, а стопы утверждены на серповидной луне. На персях Богоматери покоится Предвечный Младенец, правой рукой благословляющий, а в левой имеющий державу. На карнизе сени начертаны слова книги Притчей: «Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь». Над сенью посредине изображен окруженный лучами Дух Святой, а немного выше, также окруженный сиянием, Бог Отец, имеющий в левой руке державу, а правой благословляющий; из уст Его исходят слова: «Аз утвердих стопы Ея». По обеим сторонам изображения Бога Отца и Духа Святого представлены семь архангелов с распростертыми крыльями и с знаками своего служения в руках:
у Михаила – пламенный меч; у Уриила – молния, опущенная острием вниз; у Рафаила – алавастр (алебастровый сосуд для хранения благовоний, в данном случае – мира); у Гавриила – цветок лилии; у Селафиила – чётки; у Иегудиила — царская корона; у Варахиила – цветы, а сам он располагается на белом плате.
Под облаком с серповидной луной, служащей подножием Богоматери, изображен амвон (возвышение перед иконостасом), включающий в себя семь ступеней с надписями, несущими глубочайший смысл для каждого верующего человека:
Чистота (помыслов);
Слава;
Благородство;
Смирение перед Господом;
Любовь;
Надежда;
Вера.
Вся икона дополнена надписью «Премудрость создай Себе Дом и утверди столпов седмь».
Основная цель образа – напомнить всем христианам, с какой целью Спаситель пришёл к людям и от кого Он был рождён.
По обе стороны семи ступеней расположены библейские пророки и праотцы:
Моисей со скрижалями, на которых начертаны слова: «Радуйся, скрижале Божия, на ней же перстом Отчим написася слово Божие»; Аарон с жезлом (брат Моисея, первый еврейский первосвященник); царь Давид с ковчегом Завета; пророк Исаия (на его хартии, которая свисает с левого плеча видна надпись: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына»); пророк Иеремия со свитком; пророк Иезекиль с вратами затворенными; пророк Даниил с камнем в руках.
Семь ступеней амвона утверждаются на семи столпах, на которых находятся взятые из Апокалипсиса изображения и их объяснения:
на первом столпе изображены 7 очес с надписью: «дар совета»; на втором — семисвечник с надписью: «дар разума»; на третьем — книга с 7 привешенными печатями и надписью: «дар премудрости». с левой стороны на первом крайнем столпе изображены 7 труб и надпись: «дар крепости»; на втором — правая рука с 7 звездами и надписью: «дар ведения»; на третьем — 7 курильниц дымящихся и надпись: «дар благочестия»; на четвертом и последнем столпе — 7 струй молнии с надписью: «дар страха Божия».
Таким образом, на этой иконе, за исключением Богоматери и св. Троицы, все лица и вещи приспособлены к седмеричному числу и имеют символическое значение. Таково изображение Киевской иконы Софии — Премудрости Божией.
«София, Премудрость Божия» (Новгородская)
Другой, подобный киевскому, образ находится в Новгороде в Софийском соборе и имеет свои отличия. Его особенность заключается в том, что Богоматерь на нём вместе с Иоанном Предтечей молятся, стоя перед Спасителем. Поэтому тип новгородского извода определяют как деисусный (греческое слово «деисус» значит моление; так называются иконы, изображающие Спасителя, а перед ним Богоматерь и Иоанна Предтечу в молитвенном положении).
Икона Софии, Премудрости Божией (Новгородская)
На этой иконе изображен Господь Вседержитель в царской одежде, с огненными крыльями на огненном престоле, утверждающемся на семи столпах. Вокруг Вседержителя голубое небо, испещренное звездами. По сторонам изображены Божия Матерь и Иоанн Предтеча как ближайшие свидетели воплощения Слова Божия. Вверху изображен Спаситель, поднявший руку в благословляющем жесте . Выше этого изображено опять голубое звездное небо и здесь на золотом престоле лежащее Евангелие, перед которым шесть ангелов (по три с каждой стороны) преклоняют колена.
Новгородская икона Софии считается чудотворной. По мнению всех молящихся перед иконой «София Премудрость Божия» Благодатная Мария не оставляет без внимания ни одну просьбу, на каждую приходит ответ в виде знака, события или просто разрешения ситуации. Сохранившееся историческое известие говорит, что от этой иконы в 1542 году получила исцеление одна женщина, страдавшая болезнью глаз.
Дни почитания:
«София – Премудрость Божия» (Новгородская) – 15/28 августа;
«София – Премудрость Божия» (Киевская) – 8/21 сентября.
Все изображения Софии — Премудрости Божией выражают мысль о Матери Божией, послужившей орудием для воплощения Ипостасной Премудрости — Сына Божия. По этой причине и празднество иконе Софии совершается православной церковью в Богородичные дни и преимущественно на Рождество Богородицы, как в Киеве, или же на Успение Пресвятой Богородицы, как в Новгороде, Вологде, Тобольске, Москве и других местах, где имеются иконы Софии — Премудрости Божией.
Тропарь, глас 1: Превечная Премудросте, Христе Боже наш! / Божественным смотрением Своим преклонивый Небеса, / благоволил еси вселитися во утробу Чистыя Отроковицы, / средостение вражды разрушив, / освятил еси естество наше / и Царствие Твое нам отверзл еси; / сего ради Тебе, Творца нашего и Избавителя, / и рождшую Тя, / спасения нашего тайне послужившую Деву Чистую, православно величаем.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2197343570358438561/
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